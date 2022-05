Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Frontera Sur en completo olvido y marginación: en el norte de México, ya van con agentes migratorios robotizados

La gran pregunta que se deben de hacer los gobiernos de Estados Unidos y México ¿Es cual frontera mexicana es la que se debe modernizar para evitar que sigan llegando en caravanas migrantes ya no solamente de Centroamérica, (Guatemala, Honduras y el Salvador) sino que ahora han llegado africanos de al menos 30 países, cubanos, haitianos, venezolanos, y hasta de Rusia, Turquía y de países adversario de los Estados Unidos como Afganistán, o sea el mundo es el que se está viniendo para México y poder viajar a los Estados Unidos.?

Evidentemente pues que sería la frontera sur de México que recibe primeramente a este tipo de éxodos y caravanas migrantes de extranjeros que se exteriorizan desde Chiapas para todo México, buscando llegar a las ciudades del norte del país para pegar el salto al sueño americano de los Estados Unidos. Es la frontera sur la que requiere de ayuda de cambio y trasformación porque está convertida en una frontera de cuarta categoría comparada con la frontera norte. El Pacto Mundial de Migración que se firmó en Marrakech (Marruecos)fue claro al señalar que la migración sería segura, ordenada y regulada, pero no existe nada de eso, es una migración que México le da gratis a los migrantes para que puedan ingresar a la república mexicana. Hay toda una simulación de que hay una lucha en contra de migrantes, pero entran a México como “Juan por su casa”.

La frontera sur, por ejemplo, donde esta geográficamente ubicado el polo fronterizo de Ciudad Hidalgo, es la geografía mexicana más importante con Guatemala, por su paso es el famoso Puente Internacional Rodolfo Robles, un puente sobre el río Suchiate entre Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas, México y Ciudad Tecúm Umán en Guatemala, pero un puente construido hace más de 60 años y que ya es peligroso, por eso es muy importante que el gobierno de México con el de Guatemala busquen la manera de construir otro puente mayormente moderno para el pase de personas y ferrocarril.

Pero lo más lamentable es que esta frontera sur, esa conformada en territorio mexicano con grandes matorrales (monte) y completamente en el olvido con desagradables olores nauseabundos y cualquier migrantes venga de donde venga, se cuela fácilmente para ingresar a México atravesando el rio. En lugar de que tuviera la tecnología como ocurre en las principales ciudades del norte del país, que cuentan con planchas de concreto y una variada estrategia de cámaras de videos que gravan el acontecer diariamente, en el cruce fronterizo, para la frontera sur sencillamente no existe y todo es monte y suciedad. Algo de ripley para ver que en efecto hay dos Méxicos, distintos, el México del Norte y el México del Sur.

‘Perros robot’, los nuevos ‘agentes’ migratorios de la frontera con México

La Patrulla Fronteriza estrenará una nueva forma de vigilar el cruce hacia Estados Unidos y buscar a migrantes. Se trata de perros robot. El gobierno de Estados Unidos está desarrollando este sistema y haciendo ajustes en las máquinas junto con sus funciones. Los perros robot suben escaleras y trepan rocas como una de las formas de apoyo a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Sus funciones son parte de la vigilancia de la frontera de México-Estados Unidos. A través de esta tecnología buscan aumentar la seguridad.

El objetivo es, a largo plazo, reducir la presencia de integrantes de la Patrulla Fronteriza quienes también se exponen a peligros. Originalmente, la CBP buscaba desarrollar un dron “cuadrúpedo” y la agencia trabajó en ello hasta construir a los perros robots. El programa trabajó con una compañía llamada Ghost Robotics para desarrollar sistemas robóticos avanzados. Esta fue la oportunidad para desarrollar un perro robot y adecuarlo a la misión de la Patrulla Fronteriza.

Los perros robots tienen un peso de 45 kilos, el cual es adecuado para el tipo de trabajo que realizarán en los próximos meses del año.

El desarrollo de la máquina tardó dos años y medio que incluyeron pruebas y simulacros en escenarios realistas. Los perros robots incluyen diferentes cámaras, sensores y radios para los robots junto con la posibilidad de manejarlos a través de una computadora o a control remoto.

Simulación: Migración segura, ordenada y regulada es un cuento de hadas.

Es una simulación y una vil mentira de que, en México, después de la firma del pacto de Marrakeish (Marruecos) en diciembre del 2018, se esté llevando una migración “segura ordenada y regulada”, ni es segura, porque se está viviendo graves escenarios en contra de los derechos humanos, mucho menos es ordenada, porque antes llegaban solamente centroamericanos, hoy llegan de todo el mundo y menos aún es regulada, no hay tecnología para apuntar los nombres de los que están ingresando a México y hasta ahora muchos no se les conoce sus nombres de que han ingresado a territorio nacional. De Haití han ingresado delincuentes que formaban mafias en aquel país isleño y ya no se diga los miles de marasalvatruchas que proviniendo de Centroamérica también han ingresado a México sin que se les conozca nombre ni rostros. ¿Cuál regulada)

Hay muchos comentarios de que fue una estrategia la apertura gratuita para las caravana y éxodos de extranjeros que nos llegaron desde el 2018, todo 2019, 2020 y 2021 a México y fue por las obras que se iban realizar en el sureste el país, como la de la refinería Dos Bocas, Tren Maya, y el canal interoceánico un canal industrial que prácticamente dejo a Chiapas afuera del cambio y su desarrollo nacional. Para construir estas obras de gran impacto se requerían al menos 80 mil trabajadores fuereños.

No hay que olvidar que fue el propio Presidente López Obrador que empezó con su programa de “Sembremos vida” que se echó andar en Tapachula, (frontera con Guatemala) en los terrenos donde se iba a construir la Zona Económica Especial, invitó a los centroamericanos a venirse para trabajar a Tapachula, que les iba a ir bien, les dijo un par de veces y ahí están las primeras grabaciones de Las Mañaneras. Pero no solamente se vinieron centroamericanos, sino que la figura migratoria empezó a cambiar después de estas invitaciones Presidenciales y empezaron a venirse gente de África Haití y Cuba, que no estaban en el chip, argumento e historia de la migración. Solamente eran los países centroamericanos las que buscaban irse a los Estados Unidos. Ahora ya es una epidemia mundial por llegar a la frontera sur de México y adentrarse a territorio mexicano…Dixe.