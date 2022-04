Asesoría Legal

Grave la situación del coronavirus

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La gente en el mundo entero cree que el coronavirus llegó por medio de un murciélago en China, otros creen que fue por medio de un mercado de mariscos de China, si lo anterior hubiera sido así, el sistema de Salud de China lo hubiera controlado de inmediato, pero, si bien recordamos, China y Estados Unidos estuvieron en pleitos, porque ambas naciones no tienen buenas relaciones derivado a que los estadounidenses designaron erróneamente a un empresario como su líder político nacional designándolo presidente de los Estados Unidos de Norte América, Donald Trump no es político, debido a que es un personaje prepotente, arrogante, machista, misógino, asesino y racista, es por todo lo anterior los enormes problemas con las demás naciones, y lamentablemente como somos vecinos de Estados Unidos nos toca también la peor parte, se indica que Donald Trump es un asesino porque como primera autoridad de estados Unidos respalda a las personas que matan a extranjeros en su país, y el que los respalda o protege también se convierte en asesino por ser cómplice y usar sus facultades como mandatario para darles indulto a los asesinos, sus acciones de este personaje han afectado la economía de muchos países y la seguridad y salud de los mismos estadounidenses y salud del mundo entero, por otro lado, una reputada viróloga china de nombre Yan Li – Meng, la cual huyó a Estados Unidos por amenazas que recibía por todo lo que sabía de las investigaciones que realizaba sobre el coronavirus, ya que ella reveló que el Coronavirus se produjo en un laboratorio militar, en concreto, el del Ejército Popular de Liberación (EPL), del Partido Comunista Chino, así lo ha asegurado la mencionada doctora, quien es especialista en virología de la escuela de Salud Pública de Hong Kong, indicó que el laboratorio está vinculado al EPL, se dio cuenta cuando analizaba la transmisión del patógeno de humano a humano, sin embargo, no precisa como salió del laboratorio, de igual forma indica que el mercado de Wuhan solo se usó como señuelo, la especialista ya había señalado a las autoridades de Pekín de encubrir el brote inicial al menos en esa región, ella misma se dio cuenta que médicos y pacientes inocentes se vieron expuestos al virus altamente contagioso, el gobierno chino por su lado se dedicó a encerrar a familias enteras en sus hogares por largos periodos, en lugar de probar y aislar a las personas infectadas, de igual forma, la viróloga china indica que sus superiores no la tomaron en serio cuando dijo el resultado de su investigación, y es que, su jefe directo le dijo que no traspasara la línea roja, en alusión de que no puede hablar de más, en su declaración la viróloga china da a entender que el Partido Comunista Chino podrían ser asesinos o secuestradores por la forma en que se expresó, ya que ella misma dijo que podría ser secuestrada o desaparecida, ella asegura que en China también se diseñó el SARS-Cov-2 a partir de otros coronavirus de murciélago, que son la columna vertebral del patógeno, es por ella que la viróloga expresa que el virus liberado en Wuhan estaba diseñado para atacar al ser humano, por lo que no se necesitó ninguna adaptación, es por ello que considera al SARS-Cov-2 como un arma biológica muy novedosa y sin restricciones capaz de matar a gran escala, de hecho, China no divulgó la información que tenía o la minimizaron, había transmisión entre humanos pero no lo dijeron, con sus propias palabras dijo que le informó a su jefe de la OMS y que ellos guardaron silencio, en pocas palabras, su teoría de la viróloga china de nombre Yan Li – Meng es que la pandemia no es de origen natural, por cientos de años las personas han detestado a los murciélagos porque los ven feos, otros, los comparan con el famoso vampiro, etcétera, y es de ahí donde la mente de los productores y escritores hacen volar sus mentes para sacar películas y caricaturas, el murciélago común es un quiróptero, cuyo mamífero donde sus extremidades superiores se desarrollaron como alas, es familia de peces teleósteos marinos llamados así por su aspecto, y, los murciélago vampiro no es porque chupen sangre a la gente, eso ya es de mentes de los productores de películas y caricaturas, se les dice así a estos últimos vampiros porque se diferencian de otras especies por tener una cola notablemente corta, el hocico es corto y sus patas traseras son muy fuertes, ya que a diferencia de otros murciélagos, son capaces de caminar, correr o saltar, la gente por décadas se hace ideas en su cabeza y las películas solo crean imaginaciones en las mentes de las personas manteniéndolas con su idea por décadas y lo van transmitiendo a sus descendencias, salen de noche los murciélagos porque podrían tener baja tolerancia al calor, ya que sus alas son muy finas y oscuras, por lo tanto absorben con facilidad los rayos del sol, es como nosotros “los humanos”, si salimos con ropa oscura y nos exponemos al sol no lo aguantamos y buscamos de inmediato la sombra, lo mismo pasa con los murciélagos, su color no les ayuda en el día, ellos se sobrecalentarían si salen en el día, lo que pasa es que mucha gente no investiga, la gente común solo mira la tele y se queda con lo que ven en las películas y su mente de los humanos es totalmente manipulable, los chinos muy probablemente buscaron la forma de echarle la culpa a un murciélago en un mercado de mariscos, es fácil, la gente no investiga, ni tiene la herramientas para hacerlo como tampoco la paciencia y mucho menos, el tiempo, la humanidad entera solo se deja llevar por lo que los demás dicen, lo transmiten, lo divulgan y en la mayoría de las ocasiones hasta lo distorsionan y lo componen a su forma de haberlo interpretado, solo las mentes con el alto coeficiente mental demasiado alto podrían más o menos entender, pero no al 100 %, otro grupo de la sociedad que son incrédulos piensan que el coronavirus es mentira a pesar de que ya tiene un año de haberse liberado el virus mortal, el Coronavirus ha cobrado millones de vidas en el mundo entero, si hay responsables, porque de hecho si los hay, ya que como dicen, si vino de un murciélago, desde hace muchísimo la humanidad entera ya se hubiera extinguido, la gente ha convivido con los murciélagos por décadas y jamás había pasado absolutamente nada, hasta que alguien liberó de algún laboratorio de alguna parte de China el virus mortal, o simplemente lo puso en el cuerpo del animal y lo liberó, pero, lo más curioso del dato, es que ese virus se desató muy rápido al grado de que el mundo entero está contaminado, y para venir de un animal, todo suena muy raro, hay que cuidarse correctamente, no salir a las calles porque el aire está contaminado, usar cubre bocas y traer gel antibacterial consigo y ponerse en las manos frecuentemente, lavarse las manos a cada rato, no tocar superficies en las calles, hay que respetar la distancia de una persona a otra, por mucho que no haya personas en las calles hay que usar cubre bocas, no se confíen ni digan que el Covid no existe, cuídense y cuiden a sus familias si en verdad los aman, no seamos arrogantes ni prepotentes por no usar cubre bocas, recuerden que hay seres inocentes como los niños y niñas que necesitan mucha protección, el Coronavirus tardará para ser combatido, muy probablemente todavía en 2021, pero, lo cierto es que, diciembre, enero y febrero las cifras se van a multiplicar en muertos y contagiados.