José Fernández Santillán

El Metro: recuerdos y tragedias

La construcción del Sistema Colectivo de Transporte, Metro, comenzó en la esquina entre Avenida Chapultepec y Bucareli. Allí estaba el consultorio de mi papá, el Dr. Florencio Fernández Ortega (Q.D.E.P.), arriba de la famosa cantina “La Rambla”. Resulta que un día llegamos mi papá y yo a su consultorio. A un lado de la puerta, en la banqueta, estaban haciendo una excavación; creí que iban a arreglar el drenaje, pero me dijo: “No: aquí van a hacer el Metro.” “¡Ah, caray ¿el Metro?!… Sí, el primer tramo va a ir de Insurgentes al Salto del Agua.” Me quedé atónito. No lo podía creer, pero era cierto.

Ahora, en ese lugar, específicamente, en el camellón de Avenida Chapultepec, hay un monumento que recuerda el sitio en donde comenzaron las obras del Metro. Enfrente está el mercado Juárez; a una cuadra estaba la panadería “Las Tres Colonias” porque allí colindan las colonias: Doctores, Roma y Juárez. En contra esquina de la panadería había una gasolinera y a espaldas de la gasolinera un cabaret “El Tranvía.” No exagero: yo vi nacer el Metro.

El 29 de abril de 1967 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que creó el Sistema de Transporte Colectivo, organismo público descentralizado para construir, operar y explotar un tren rápido subterráneo como parte del transporte público del Distrito Federal.

En el mencionado cruce, el 19 de junio de 1967, se realizó la ceremonia de inicio de obra para construir la Línea uno. La obra estuvo a cargo de la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA), encabezada por el Ing. Bernardo Quintana. Para solucionar los efectos de la sismicidad capitalina y la naturaleza del subsuelo se optó por construir estructuras flexibles con los sistemas de túnel de cajón; se decidió poner a los vagones ruedas neumáticas por ser más adecuadas al suelo de la Ciudad de México, ya que absorben el impacto de los hundimientos diferenciales y reducen el ruido por golpeteo.

El 4 de septiembre de 1969 Gustavo Díaz Ordaz y Alfonso Corona del Rosal, Regente del Distrito Federal inauguraron el servicio del Metro. De entonces a la fecha el Metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas y 195 estaciones que cubren un total de 226.49 kilómetros. De acuerdo con estimaciones del INEGI (2019) el Metro transporta diariamente alrededor de 4.6 millones de personas.

Los accidentes más graves—previos al de este lunes 3 de mayo, en el plano elevado de la Línea 12 en la estación los Olivos de Tláhuac—fueron: el del 20 de octubre de 1975 en la Línea 2, que dejó un saldo de 31 muertos y 70 heridos; el del 4 de mayo de 2015 en la Línea 5, no hubo decesos; el del 10 de marzo de 2020 en la Línea 1, hubo un hombre fallecido; el incendio en el Puesto Central de Control, registrado el 9 de enero de 2021. Allí murió una persona y hubo 31 lesionados principalmente por intoxicación de humo. Como Consecuencia seis líneas del Metro suspendieron actividades que sólo fueron reiniciadas paulatinamente.

Convengamos en que, desde el inicio la Línea 12 del Metro, inaugurada por Felipe Calderón y Marcelo Ebrard Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el 30 de octubre de 2012, que va de Mixcoac a Tláhuac, presentó problemas: “Las prisas por tener una obra emblemática: la búsqueda de tener ‘pequeños ahorros’ que terminaron por engordar los presupuestos; la decisión equivocada en vías y trenes; asignaciones directas; errores desde antes de iniciar los trabajos; fallas severas que propiciaron suspensiones de servicio como correcciones paliativas cuando se requerían soluciones mayores; falta de mantenimiento adecuado y advertencias que fueron ignoradas, entre otros muchos elementos, terminaron por conformar la crónica de un simbólico desplome anunciado.” Así lo dicen Maricarmen Pardo y Marcela Vázquez en la crónica “¿Un evento complejo? La historia de la puesta en marcha de la Línea 12 del Metro del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México” (Excélsior, 05/05/2021, p. 19).

De acuerdo con el contrato firmado el 17 de junio de 2008 tres empresas, en conjunto, son responsables de la construcción de la Línea 12; Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Alston México y Carso, Infraestructura y Construcción.

Las imágenes que vi el lunes por la noche en el programa de Denis Maerkel, de Televisa, fueron impactantes: se ve cómo colapsan las “ballenas”, del plano elevado, por las que pasaban los últimos dos vagones del tren y éstos se precipitan hacia abajo diez metros formando una “V”. Los primeros en llegar al sitio del percance fueron vecinos de Tláhuac para auxiliar a quienes estaban atrapados. Luego llegaron los servicios de emergencia, patrullas de policía, ambulancias y cuerpos de seguridad. El saldo, hasta el momento es de 25 muertos, 79 heridos y 23 desaparecidos.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y que llegará hasta las últimas consecuencias. Ojalá.

Mientras tanto, lo que se percibe es un clima de indignación social por tanta negligencia, corrupción e impunidad.

Twitter: @jfsantillan

Mail: jfsantillan@tec.mx