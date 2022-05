Linotipe@ndo…

La cuarentena debe ser para todos y pareja, pero hay quienes no cumplen…

Tal parece que la contingencia del COVID-19 se esta prestando a otras sucias acciones donde los altos mandos, jefes, secretarios o directores de área se ensañan contra quienes no han podido despedir, correr, o cesar, en algunas dependencias de gobierno existe una mano ejecutora que se aprovecha de la contingencia del coronavirus y valiéndoles un comino las indicaciones preventivas que han dado las dependencias de salud, exigen trabajos en horarios forzados a sus empleados, obvio, para unos que no están en el animo del jefe, mientras que para los consentidos, a esos si se les permite nada mas llegar a firmar o simplemente no llegar. Nos enviaron un correo de una dependencia estatal encargada de la impartición de justicia en la costa, donde literalmente nos dicen que, es un absurdo que se este cacaraqueando una cuarentena, cuando la dependencia continúa enviando citatorios a las personas, dándonos mas trabajo a los que nos dejaron en guardia. Creemos dicen, que los citatorios deberían enviarse después que pase la contingencia, cuando ya hayamos superando la cuarentena o las fases que se lleven para controlar esa pandemia, sin embargo, esos citatorios siguen llegando a las casas de la gente y como decirles que no salgan de sus casas si los esta mandando a requerir la ley, es decir, como cumplir una medida precautoria o preventiva y someter a la gente a una cuarentena, diciéndoles a la ves que se queden en su casa y por otra parte las mandan a requerir para dar cumplimiento a un proceso judicial, la gente no sabe que hacer, o se queda en su casa o cumple con el requerimiento o llamado de la ley, debe ser cuarentena total, continúan comentando, ¿porqué unos sí y otros no?, interrogan los quejosos es la vida la que está en juego y un contagio le romperá el queso a la sociedad. se me hace que seguirá habiendo muertes y le echarán la culpa a la neumonía Atípica de la comunidad. ahí se la dejamos para que los responsables en ese rubro tomen cartas en el asunto, pero bueno, cada quien con su cada cual, y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no creen? …ver para comentar

LA HAMBREADORA CFE UNA NULIDAD TOTAL…

Ayer dimos cuenta de los nefastos que son los de la Comisión Federal de Electricidad y ¿que creen?, Hoy (ayer) nuevamente la CFE dejo sin suministro eléctrico al mismo sector, aunque ahora con menos tiempo, pero ojalá los recibos descuentos por fallas de los empleados de esa paraestatal, con una leyenda que dijera disculpe por las molestias ocasionados y ahí les va un descuento del 15 por ciento del tota de su recibo de luz. Pura madre nos la dejan Cayetano (caer) y ni modos a tener que pagar. De que ha servido la declaratoria de emergencia nacional que hizo hace poco el gobierno federal, si no se reciben apoyos, por el contrario nos esta llevando la tristeza, toda vez que esa declaratoria se hizo a modo del gobierno porque no se ve por ningún lado el apoyo a las empresas particulares, que son las únicas generadoras de trabajo, así como de los apoyos fiscales para la población del sur, como se le ha dado a otros estados “consentidos”, es por ello que la Comisión Federal de Electricidad debería implementar una estrategia de apoyo y cuando menos en este mes de abril, que se da con mayor auge la contingencia del COVID-19 debería bajar al 40% su tarifa de luz eléctrica para negocios y 60% para las personas físicas y todos los usuarios consumidores del fluido eléctrico, sin embargo, no hay nada de eso…que poca madre…ver para comentar

HAY LIDERAZGO EN NUESTRO GOBERNADOR ESCANDON CADENAS: LLAVEN…

contundente de los operativos disuasivos que está realizando el grupo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de garantizar la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos, en el marco del Programa Preventivo del COVID-19 y de los Operativos Anti-Pandillas y Frontera Segura, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, adujo que se han hecho trabajos, acciones y estrategias en coordinación con la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Procuraduría Federal del Consumidor, dando puntual seguimiento al Operativo de Verificación en Cumplimiento a las Medidas Preventivas de Contingencia COVID-19 en bares, cantinas y similares que se instruyó en la Mesa de Seguridad. El funcionario estatal agrego que, tras acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas en la Mesa de Seguridad Estatal, estamos llevando a cabo revisiones y supervisión a establecimientos para que se cumpla con las medidas de recomendación respecto a los horarios establecidos como medida preventiva en los municipios de Juárez, Reforma, Palenque, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Playas de Catazajá, Ocosingo, Comitán, entre otros”. De igual forma Llaven Abarca fue claro al enunciar que las acciones y estrategias que ha puesto en marcha el gobernador Rutilio Escandón, para garantizar la salud y seguridad de las y los chiapanecos, luego de que echara a andar la Clínica de Atención Respiratoria COVID-19 en el Centro de Convenciones Mesoamericano, con lo cual se está dando certidumbre a la ciudadanía de un gobierno comprometido con el bienestar de las familias y que brindará una atención oportuna a pacientes que presenten síntomas del Coronavirus, son dignas de reconocimiento, es decir, adujo, en la Mesa de Seguridad Estatal se ha diseñado, mecanismos y estrategias para prevenir y combatir la comisión de delitos en las regiones y en una suma de esfuerzos y con la coordinación del jefe del Ejecutivo Estatal se mantiene una incidencia delictiva a la baja. Es por ello, subrayo el encargado de impartir justicia en la entidad, en las últimas horas se logró la ubicación de tres extranjeros, dos de ellos con orden de aprehensión en El Salvador. Es así como podemos demostrar que, “Estamos trabajando de manera coordinada e intercambiando información con los países vecinos, solo así lograremos resultados contundentes en materia de seguridad y justicia, y tenemos la responsabilidad de continuar en la misma ruta y redoblar esfuerzos”. El fiscal general al ultimo lanzo un exhorto a la sociedad para que este informada por los medios oficiales y propagar información falsa…sin comentarios

MUNICIPIO HUACALERO TRABAJA EN LA CULTURA DE PREVENCION…

Luego de dar a conocer que durante la cuarentena por Covid- 19 el Módulo de Atención Inmediata para Mujeres en Situación de Riesgo (MAI), brinda sus servicios de atención con total normalidad, con el propósito de afrontar la violencia de género durante toda la Jornada Nacional de Sana Distancia. La secretaria de Igualdad de Género, María Enriqueta Corzo, indico que esta acción se da en base a las indicaciones de la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda, es por ello que estamos llevando a cabo –dijo- mediante carteles informativos la difusión de las medidas para afrontar la violencia de género, por lo que dijo que, en caso de vivir un episodio de esa naturaleza, las féminas pueden acudir al MAI para recibir orientación y apoyo inmediato. Por otro lado, nos informan que basados en las medidas de seguridad sanitaria del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, el Ayuntamiento de Tapachula informo de la ampliación de la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril para mitigar la dispersión y trasmisión del Coronavirus COVID-19. Es por ello que la presidente Rosa Irene Urbina Castañeda dio a conocer que se continuará cumpliendo con las actividades esenciales como son las relativas a la seguridad pública, protección civil, salud y servicios básicos como son agua potable, limpia, servicios de abasto público y atención a la violencia contra la mujer. Así mimos subrayo la edil huacalera que ante la contingencia sanitaria, el Ayuntamiento continuará prestando servicios esenciales cumpliendo con las medidas obligatorios como, no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas…bueno, por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK