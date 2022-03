Cafetómano

Bernardo Figueroa

La UNICACH y su compromiso social

Como parte de su compromiso social universitario, el rector de la universidad de ciencias y artes de Chiapas (UNICACH), José Rodolfo Calvo Fonseca entregó al secretario de salud de Chiapas, José Manuel Cruz castellanos un lote de gel antibacterial elaborado por investigadores de la universidad.

El rector calvo Fonseca dijo que la donación de los 500 litros de gel antibacterial orgánico, es una contribución para apoyar el arduo trabajo que realiza el personal médico en la prevención y combate de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Así también, fortalece el esfuerzo institucional que encabeza el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón cadenas para garantizar la seguridad de los chiapanecos.

El secretario de salud agradeció a la UNICACH la donación de la primera producción de gel antibacterial y mencionó que se están preparando para brindar atención oportuna a la población, porque lo más importante que tiene Chiapas, es su gente. Añadió que la comunidad académica, científica y estudiantil juega un papel importante en estos momentos, y dentro de ello la UNICACH es un referente.

El gel antibacterial fue elaborado de acuerdo a las normas oficiales mexicanas, en el laboratorio de investigación y diagnóstico molecular de la propia universidad, con insumos dotados por la institución.

Sanitización de instalaciones

Dando cumplimiento a las recomendaciones de la organización mundial de la salud (OMS), la universidad de ciencias y artes de Chiapas (UNICACH), inició este sábado la sanitización de sus instalaciones.

Se sanitizarán los diferentes espacios de trabajo y salones de clases de toda la universidad, incluyendo los campus que hay en el estado iniciando por el edificio de rectoría bicentenario, en donde el rector Calvo Fonseca y sus más cercanos colaboradores siguen trabajando bajo las más estrictas normas de seguridad emitidas por la secretaria de salud del gobierno federal. El sanitizante que se usará en esta jornada de salud fue elaborado en el laboratorio de investigación y diagnóstico molecular del instituto de ciencias biológicas de la propia universidad; está compuesto por alcohol etílico, hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno y agua purificada, sustancias que eliminan diversos virus del ambiente, entre ellos el del covid-19.

Cabe destacar que el plan general de continuidad académica a distancia ha permitido que las labores administrativas y académicas no se hayan detenido en esta universidad que ya es líder en el sur sureste en educación superior de calidad.

Soriana se deslinda de accionista líder de FRENAAA

Pedro Luis Martín Bringas, accionista de soriana, se dijo líder del llamado frente nacional anti-amlo (FRENAAA), que se propone lograr “la remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

El anuncio, hecho en un tuit que circuló profusamente este sábado, motivó una fuerte reacción en esa red social, muchos de cuyos usuarios recordaron que durante la campaña presidente de enrique peña nieto fue acusada de dispersar, mediante tarjetas electrónicas, recursos de origen desconocido, en apoyo de la candidatura del priista. Otros tuiteros llamaron a boicotear a la cadena de supermercados.

Este mismo sábado, la cadena de supermercados se deslindó de su accionista y aseguró que el video fue realizado y difundido a título personal.

“El video fue realizado a título propio y personal por el sr. Pedro Luis Martín Bringas y no representa, en ningún sentido, la opinión de organización soriana. La grabación no tiene relación con la compañía, ni representa interese partidistas”, se destacó en un comunicado que circuló en redes sociales y tiene el logo de soriana, pero que no fue posible ubicar ni en sus cuentas de redes sociales ni en sus portales electrónicos.

En la grabación, el empresario Martín bringas sostiene que el FRENAAA está integrado por “gente de todos los partidos, de todas las clases sociales”, pero no mencionó nombres de personas ni agrupaciones. Esta es la transcripción:

“Buenas tardes a todos. Soy el licenciado pedro Luis Martín bringas y esta tarde he aceptado ser el líder del frente nacional para la remoción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo acepté después de analizar profundamente cuáles son los objetivos y las formas para lograr este objetivo. Yo creo que este grupo conformado por la iniciativa pública, no privada, es un grupo que consta de gente de todos los partidos, de todas las clases sociales, de todos los niveles, estudiantes, profesores, inversionistas, empresarios y creo que es un grupo, que así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, así el frente nacional, queremos que FRENAAA sea el detonante para que antes del primero de diciembre, el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos este país”

Desde el café: Para los que pensaban que este Cafetómano no tenía madre, les informo que están en un error ya que si tengo y mucha. Por eso aprovecho estas líneas para enviar una felicitación a mi señora madre doña Lucrecia Celina Becker Rodríguez a quien le mando un abrazo a distancia y advertirle que pasando la cuarentena festejaremos este día tan especial… Así también a la madre de mis hijos y compañera de vida, Sheila Guillen Liévano a quien agradezco la paciencia que le tiene a este Cafetómano… La diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, hizo un llamado a la ciudadanía para que este Día de las Madres se celebre en sana distancia desde casa, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. En este sentido, la legisladora del Partido Verde indicó que este exhorto es para evitar que se rompa con las medidas de aislamiento social y sana distancia que las autoridades de salud han recomendado ante la pandemia del coronavirus, por lo que mencionó que no organizar reuniones para celebrar el Día de las Madres es una manera de prevenir el contagio… La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, logró sentencia condenatoria de tres años y dos meses de prisión por el delito de robo con violencia agravado en el municipio de Huixtla. El órgano jurisdiccional analizó las pruebas que fueron presentadas por el Fiscal del Ministerio Público, lo que lo motivó a declarar a los hoy sentenciados penalmente responsables del delito que se le imputa. Agentes de la Policía Especializada adscritos a la Fiscalía de Distrito detuvieron a Limber “N” y Lucero “N” en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por el Juez de Control con sede en Huixtla… Con fundamento en el principio constitucional de paridad de género y con el firme compromiso de fortalecer las áreas sustantivas de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general Jorge Llaven Abarca nombró a Yaneth Herrera Bonilla como directora general de la Policía Especializada, la primera mujer en ocupar esa responsabilidad en el estado de Chiapas. El fiscal de Coordinación, Jordán de Jesús Alegría Orantes, entregó el nombramiento a Herrera Bonilla con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 13, 77, 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), exhortándola a exponer su capacidad para el buen desempeño de sus funciones y conducirse con honestidad bajo los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia. “En cumplimiento a la instrucción del fiscal general Jorge Llaven Abarca se realiza este nombramiento con el firme compromiso para aplicar una procuración de justicia más humana y siempre al lado de las víctimas del delito y con total apego a ley”, declaró Alegría Orantes.

Para terminar: “Cuando aspiras alcanzar el puesto más alto, recuerda que es honorable la segunda o tercera posición” lo dijo el escritor político y orador romano Marco Tulio Cicerón.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

