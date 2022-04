Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Las enfermedades también entran a México vía Centroamérica. Salud federal debe ver a Chiapas

Desde el siglo pasado y los primeros 21 años de este siglo XXI, las peores enfermedades que han ingresado a México es por vía de Centroamérica, -vía Guatemala- donde Chiapas juega un papel importante de la transmisión en el territorio nacional. La historia de muchas enfermedades acompaña al hombre desde hace siglos, pero que en los últimos años el regreso de las enfermedades es por vía de Centroamérica. Si las viruelas no las trajeron los españoles para infecta y matar a cientos de miles de mexicanos en la conquista y después de esta, enfermedades como Dengue, Zika y la Chikungunya desataron pequeñas epidemias en Centroamérica y México, inclusive también se presentó el cólera. Todas llegaron a nuestro país como migrante bacteriológica.

Ver al Dengue, al Zika y a la Chikungunya en la historia de Centroamérica son postales de alertas sanitarias verdaderamente peligrosas y que han creado pánico social. No se puede negar el fantasma de la mortandad de gente que ha fallecido por estas epidemias. Las estadísticas de salud por muchos años con estas enfermedades donde afloran los mosquitos como contagio y que infectan en Centroamérica aterrorizan.

«El dengue te puede matar, el chikungunya no te mata, a menos que tengas algún problema (como desnutrición o bajas defensas u otras enfermedades), El riesgo es que está expuesta el 100% de la población. Todos son susceptibles a contraer la enfermedad (chikungunya) porque no se tienen defensas, es una enfermedad viral nueva», manifestó a la prensa nicaragüense el famoso epidemiólogo Leonel Argüello, todavía en el 2018, cuando aún no se sabía del covid 19.

Urgen en Chiapas “Laboratorios de investigación de enfermedades tropicales” y que se estabilice “Ciudad salud”.

Advertimos sobre esta reflexión de estas enfermedades tropicales en Chiapas, porque ya es justo que el gobierno federal del Presidente López Obrador tenga la información de que el problema de México sobre estas enfermedades del Dengue, Zika, Chikungunya, cólera, y otras son producto dela hermandad territorial que une a México con Guatemala, y que necesitamos prepararnos para evitar en el futuro otras cepas en calidad de mosquitos que sean más peligrosas para los mexicanos, o prepáranos para enfermedades como el Ébola que nuevamente amenaza al continente africano, cuyo fenómeno migratorio apunta para México y sobre todo Chiapas, que mostró su calidad humana al recibir a migrantes de al menos 35 países del continente africano en los últimos tres años de la 4T.

El sector salud federal del gobierno de López Obrador, debe de ver a Chiapas como una entidad con proyección moderna para estudios de investigación como se hacía antes con enfermedades como la tuberculosis, implementando laboratorios modernos para investigar las enfermedades que se dan en el trópico tanto de México como Centroamérica. El sector salud de México, debe de estar atento al peligro que afronta toda frontera y Chiapas es la entidad estratégica donde se debe de empezar el combate para taponear o bloquear las epidemias de este tipo de enfermedades contagiosas por moscos o enfermedades como el covid o el Ébola que apunta para Chiapas y México, y no es engaño.

“Ciudad salud” es una infraestructura de salud humana de tercer nivel en Chiapas pero que quedo abandonado por los gobiernos federales anteriores de la tercera trasformación, al no llenar los requisitos de atención en especialidades médicas para cumplir con un legado humano que es darles atención médica a todos los mexicanos por igual, ´pero en “Ciudad salud” de Tapachula quedó completamente en el olvido su conclusión total, tal como fue previsto por el gobierno federal. Ojalá el Presidente López Obrador se indague de que “Ciudad Salud” en Chiapas esta inconcluso, y que es el lugar donde llegan todos los chiapanecos a buscar la mejor atención y especialidad médica en esta frontera sur del país. “Ciudad salud” es de Chiapas. Ya se acordaron. En fin.

La Organización Mundial de Salud (OMS) investiga reaparición del Ébola en África.

El pasado 9 de octubre la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de que está ayudando a las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) a investigar la reaparición del Ébola en el noreste del país, donde desde hace días se confirmaron algunos casos. El ministro congoleño de Salud, Jean-Jacques Mbungani, indicó que “el caso ultimo concierne a un niño de 3 años de sexo masculino hospitalizado y fallecido el 6 de octubre” en la zona de Butsili, en el territorio de Beni, ubicado en la provincia de Kivu del Norte.

La directora de la OMS para África, Matshidiso Moet, afirmó en un comunicado que la agencia de la ONU “está apoyando a las autoridades sanitarias en la investigación delos nuevos casos de Ébola”. Según la OMS, “no es inusual que se produzcan casos esporádicos después de un brote importante, pero es demasiado pronto para decir si este caso está relacionado con brotes anteriores.”.

La enfermedad del Ébola, descubierta en la República Democrática del Congo en 1976 -entonces llamada Zaire-, se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados. Esta fiebre causa hemorragias graves y puede alcanzar una tasa de mortalidad del 90 por ciento. Sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa, y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos. (El Universal)

Monreal: Transparentar candidatura hacia 2024. No es herejía pedir trasparencia en la democracia.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, llamó a su partido a que en la definición de la candidatura presidencial de 2024 se transparenten los procesos y que no sea a través de encuestas como en pasados comicios porque eso ha sido el “Talón de Aquiles” de los morenistas y los lleva a la división. “Si queremos mantener la unidad hay que transparentar los procesos de selección de candidatos. Quizás nuestro principal problema, nuestro Talón de Aquiles sean los procedimientos de selección de candidatos a puestos de elección popular. Ese es un gran problema que nos divide, que nos aleja de la ciudad”, destacó Monreal tras asistir al informe de actividades de la senadora Marybel Villegas en Quintana Roo.

El líder de la bancada morenista en el Senado advirtió que su partido no puede ser un grupo con intereses encontrados y sin brújula, porque se ponen en riesgo la unidad y los triunfos electorales. Señaló que el método de encuestas es un ejercicio que “se agotó” y “no sólo han generado incertidumbre, desconfianza, sino también división” entre la militancia. Ricardo Monreal negó que haya considerado su renuncia al partido en caso de que no se transparente la contienda interna rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, y negó tener temor de ser excluido del proceso por asumir una postura crítica al interior de Morena, pues subrayó que lo único que busca es la “democratización” interna.

“Que no es ninguna herejía pedir eso. Muchos venimos huyendo de otros partidos. En el caso mío, en el 97 por la falta de democracia (…) pero nosotros no estamos pensando en abandonar Morena. No queremos abandonar Morena porque yo soy fundador de Morena”, expresó.