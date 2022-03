Eduardo Ruiz-Healy

Las medidas adoptadas no han sido efectivas contra la pandemia: OPS

De acuerdo con el sitio www.worldometers.info , nuestro país tiene 128 932 753 habitantes que representan el 1.65% de la población mundial, que es de poco más de 7800 millones de personas.

También de acuerdo a este sitio, en México son 449 961 las personas que han enfermado de COVID-19 y representan el 2.4% de los 18 956 626 que han contraído dicha enfermedad alrededor del planeta.

El nuevo coronavirus ha matado a 49 698 hombres, mujeres y niños en nuestro país, que es el 7.0% del total de muertos por el SARS-CoV-2 en el mundo, que ya suman 710 038.

Al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los dos charlatanes que mandan en el Sector Salud, les gustaba comparar las cifras de la pandemia en México con las de otros países cuando querían demostrar que era correcta la forma en que estaban enfrentando el problema.

Y lo siguieron haciendo a pesar de que desde el principio de la pandemia muchos advertimos que el país no contaba con los recursos humanos, materiales y económicos para atender a las decenas de miles de personas que enfermarían; que era irresponsable y criminal restarle importancia al asunto, instando a la gente a salir, abrazarse, besarse y no usar cubrebocas; que era temerario asegurar que la pandemia ya estaba domada; que no era gracioso presumir que alguien podía protegerse contra el coronavirus portando escapularios o medallitas milagrosas, o que era una imprudencia recomendar gotitas de quién sabe qué sustancia para protegerse de la enfermedad.

Ahora puede probarse y comprobarse el fracaso del gobierno de la 4T frente a la pandemia, utilizando las mismas comparaciones internacionales que, cuando les convino, presumieron AMLO y sus dos charlatanes.

Por ejemplo, si los casos de enfermos y muertos por COVID-19 se dieran de acuerdo al 1.65% señalado en el primer párrafo, el número de casos en México debiera ser de 312 784 y el de muertos de 11 716.

Es decir, 137 177 casos y 34 983 muertos menos. Por ellos deben responder los dos charlatanes que mal han asesorado al presidente, quien al final de cuentas es el principal responsable de lo que ocurre.

En otras comparaciones internacionales, el gobierno de AMLO también sale mal librado.

Séptimo lugar mundial en la tasa de fatalidad por casos registrados (TFC), que es de 10.9%, lo que significa que en nuestro país mueren 11 de cada 100 personas que enferman. Los primeros seis lugares son Francia (12.8%), Reino Unido (15.1%), Italia (14.2%), Bélgica (14.0%), Hungría (13.1%) y Países Bajos (11.0%).

Si consideramos que el nuestro es el décimo más poblado del mundo, debería estar en décimo lugar en lo que a la TFC se refiere. Sin embargo, hay muchos países que tienen tasas mucho menores con respecto a su población. Por ejemplo, Japón es el decimoprimero más poblado, pero su TFC de 5.3% lo coloca en el lugar 19.

El fracaso del gobierno federal es tal, que Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que al principio de la pandemia avaló la estrategia gubernamental, tuvo que aceptar hace algunos días que las medidas adoptadas en México “no han alcanzado hasta ahora la efectividad para controlar la transmisión” del coronavirus.

Los dos charlatanes deben ser despedidos y sustituidos por quienes sí saben.