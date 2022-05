Comentarios Políticos

Armando Domínguez

¿Le alcanzará a Claudia Sheinbaum construir su candidatura presidencial en 2024?

Para comenzar… Chiapa de Corzo en vía de desarrollo gracias a la excelente relación Rutilio Escandón y Leo Cuesta. Buena y excelente relación institucional de Rutilio Escandón Cadenas y Leonardo Cuesta Ramos visualiza pronto repunte económico y desarrollo social para Chiapa de Corzo. Ya son dos visitas del ejecutivo en menos de una semana al pueblo mágico de Chiapa de Corzo, llama la atención que el Gobernador del Estado de Chiapas, Dr. Rutilio Escandón Cadenas, su visita sea constante a Chiapa de Corzo, este pueblo mágico con mucha tradición y cultura. Rutilio Escandón Cadenas a visitado por 2 ocasiones al municipio de Chiapa de Corzo inaugurando grandes obras de beneficio para la ciudadanía. El día lunes inauguró la segunda etapa de la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. 21 de octubre, siendo una de las principales avenidas de la cabecera municipal dotando de una nueva imagen moderna y colonial al municipio. Y este miércoles inauguró la Escuela Primaria Francisco I. Madero y Jardín de Niñas y Niños; Esther Coutiño Orozco de la Col. Emiliano Zapata fueron beneficiarias con la inauguración de aulas. Las cosas pintan muy bien para Chiapa de Corzo, ya que se avecina un año de obras y desarrollo para Chiapa de Corzo, de la mano del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Importante mencionar que en anteriores administraciones el ejecutivo del estado no visitaba de forma constante a este pueblo mágico, esa es una buena relación impulsada por un presidente emanado del pueblo, con arraigo afecto, lo reconocen como alguien con liderazgo y que viene de abajo, del trabajo de campo; bien muy bien por Leo Cuesta. ¿Son estas características las que le agradan al Mandatario Estatal? Enhorabuena por y para los chiapacorceños que dieron su confianza a este nuevo cambio que se ve positivo y con futuro.

En abril próximo, habrá elecciones extraordinarias en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, así que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), aprobó el Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual del organismo para el ejercicio fiscal de 2022, mismo que asciende a 151 millones 104 mil 966 pesos para los partidos políticos con acreditación y registro ante el IEPC. De esa cantidad, 117 millones 14 mil 125.41 pesos serán destinados para las actividades ordinarias y el Programa Operativo Anual del IEPC, y 25 millones 296 mil 170.42 pesos para la organización de los comicios extraordinarios por los que se elegirán integrantes de ayuntamientos en los municipios de El Parral, Emiliano Zapata, Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza. Como quien dice, 293 millones 415 mil 261.83 pesos, con base en lo aprobado por el Congreso del Estado. Los dirigentes de partiditos satélites de Morena, ya se frotan las manos por las prerrogativas que les corresponde a cada uno, porque podrán jinetear los intereses que les generan las cuentas que manejan en las diferentes instituciones bancarias. Si se tomaron unas cervecitas para celebrar la obtención del registro el pasado 5 de enero, los dueños de las siglas Encuentro Solidario Chiapas y Redes Sociales Progresistas Chiapas, ahora con el presupuesto que les corresponde harán fiesta con champaña, wiski y vinos, porque únicamente los dueños, familiares y amigos se benefician con la existencia de los chiquipartidos que existen en la entidad. Ya el primero de febrero inicia formalmente el Proceso Electoral Extraordinario en los seis municipios arriba mencionados, ese mismo día y hasta el 10 del mismo mes, los partidos deberán decidir si van o no en coalición, así que los dirigentes de los partidos políticos y andan frotándose las manos por el millonario presupuesto que van a recibir; aunque sus “operadores políticos” en tiempos electorales, se quedan con gran parte que les entregan para pagar votos y otras cochinadas que hacen con tal de ganar una elección. Hasta María de Jesús Espinosa de Los Santos, dirigente de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), se molestó por el gran presupuesto que se han asignado el Instituto de Elecciones y los partidos políticos con registro en la entidad. Aunque son dos casos diferentes, dice que existe una deuda millonaria con el sector salud, y considera un despilfarro los 151 millones 104 mil 966 pesos destinados a los partidos, tiene razón cuando dice que ese dinero podría servir para la salud y la educación, particularmente en escuelas que no cuentan con insumos básicos como el agua y dotación de cubrebocas a los estudiantes. Por lo pronto, las autoridades deberán estar pendientes en la fiscalización de los recursos porque varios de los chiquipartidos, hacen como que lo invierten en tareas políticas y campañas electorales, pero en realidad lo usan para mantener en la nómina a sus familiares, amigos y llegados.

Buena noticia: El gobernador señaló que para este 2022 se concluirán las 22 mil viviendas para familias afectadas por el sismo de 2017. Este fin de semana el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dio una buena noticia al destacar dentro del programa nacional de reconstrucción que con la entrega de construcción de viviendas se cumple con el compromiso de construir las 3 mil 160 viviendas que corresponden al Gobierno del Estado, para las familias que fueron afectadas por el sismo de 2017. Al entregar viviendas en el municipio de Ocozocoautla, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), Escandón Cadenas explicó que, en la construcción de estas casas, se había contemplado invertir 350 millones de pesos, sin embargo, gracias a que se cuidó el presupuesto, sobraron 125 millones de pesos, por lo que se están haciendo más obras para ayudar a la gente. El mandatario señaló que, gracias a la suma de esfuerzos con el Gobierno Federal, este año se concluirán las 22 mil viviendas para Chiapas, por lo que agradeció el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un patriota que, dijo, trae justicia social y humana a todos los pueblos. Asimismo, reconoció el trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Vivienda y la Promotora de Vivienda de Chiapas, instancias que desde el principio de esta administración iniciaron los trabajos de planeación, financiamiento y de reconstrucción, a fin de avanzar en esta tarea: “se demuestra que cuando hay voluntad, no hay ningún obstáculo que pueda detener el trabajo a favor de Chiapas y de México”. Por su parte, el director general de Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez destacó que el Programa Nacional de Reconstrucción es una realidad en Chiapas, muestra de ello es la construcción y rehabilitación de 3 mil 160 viviendas, entre ellas 401 en Ocozocoautla. “Seguiremos trabajando para que ninguna familia se quede afuera de estos beneficios”.

Para finalizar… Es su última llamada: o se impone, o pierde toda posibilidad de entregar buenas cuentas y proyectarse con confianza hacia el futuro. ¿Le alcanzará a Claudia Sheinbaum el desempeño de su función al frente de la Ciudad de México para construir una marca nacionalmente potente y obtener la candidatura presidencial en 2024? No todo depende de lo que opinen los capitalinos; sin embargo, será crucial lo que logre económicamente en la capital. Si fracasa en lo económico la caída de la preferencia de Morena, que le golpeó en 2021, se reeditará en 2024, lo que pondría en duda su aspiración. De acuerdo con las cifras del Inegi, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal arrojó que para el 2do. trimestre de 2021 la CDMX estaba creciendo a 12.8 por ciento. El dato para el 3er. trimestre se conocerá pasado mañana. En septiembre Sheinbaum lucía confiada al afirmar que el PIB de la capital terminaría creciendo seis por ciento en el año, en sintonía absoluta con el crecimiento del país. No obstante, los datos nacionales más recientes del Inegi sugieren una marcada desaceleración: México no creció más de 5 por ciento en 2021; quizá el PIB sólo creció 4.8 por ciento, muy por debajo de lo que proyectó Hacienda. Y si este dato se confirma y el PIB de la Ciudad guarda una perfecta correlación con el nacional, estaríamos ante muy malas noticias para la jefa de Gobierno. Sheinbaum sabe que la capital sufrió un freno económico severo en la segunda mitad de 2021. Por eso se apresuró a presentar hace unos días, a través del secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva, un plan para desarrollar obras invirtiendo $26 mil millones de pesos. El plan incluye otra línea de Cablebús sobre Constituyentes, una recicladora en Aragón y la finalización de un trolebús elevado. Pero el problema de Sheinbaum es que no manda sobre la pesada burocracia del monstruo gubernamental que encabeza. La construcción privada en la capital no se detona y sigue siendo víctima de trámites y burocracia. Los sellos de suspensión de actividades inundan toda la ciudad. El propio Hegel Cortés Miranda, director de la Escuela de Administración Pública de la CDMX publicó en La Crónica el domingo que, tras la promulgación que hizo Sheinbaum de tres acuerdos para agilizar trámites de construcción, la “inercia del burocratismo se ha impuesto [y] sigue costando trabajo agilizar los trámites y los connatos de corrupción le han dado al traste a esos acuerdos prospectivos”. Es la última llamada para Sheinbaum: o se impone, o pierde toda posibilidad de entregar buenas cuentas y proyectarse con confianza hacia el futuro.

