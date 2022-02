Poder y Dinero

Los 43: la guerra de las “verdades”

· Murillo y su “verdad” a medidas

· La 4T, la otra parte de la “verdad”

· Las “verdades” con sello político

· López-Gatell, vocero inservible

El misterio es la cosa más bonita que podamos experimentar. Es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos.

Albert Einstein, científico alemán-estadounidense.

Víctor Sánchez Baños

Con la identificación de los restos de uno de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, de los 43 que fueron secuestrados y presuntamente asesinados la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero, salió desde la Secretaría de Gobernación, el subsecretario Alejandro Encinas, para descalificar la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto y, en especial, del entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Este brutal crimen contra jóvenes es el reflejo de la manera cómo escala día a día la violencia en el país, motivada por la perversa relación entre delincuentes y autoridades (sin distinción de partidos políticos). Es una herida que está abierta, no solo por la incompetencia de los investigadores, sino por que aún siguen las dudas sobre lo que verdaderamente ocurrió.

En entrevistas que he realizado a algunos de los actores de este drama, desde aquel azaroso año, tanto del bando de los familiares de los normalistas, como de las autoridades judiciales, me queda claro que la verdadera historia implica mayores intereses políticos tanto de la anterior administración como de la izquierda guerrerense.

Lo único que queda como “verdad” son los hechos contundentes: 43 estudiantes normalistas secuestrados y posiblemente asesinados; el asesinato de un adolescente, jugador del equipo de futbol Los Avispones de Chilpancingo y del chofer del camión donde viajaban, así como una mujer que viajaba en un taxi que pasaba por el lugar. En ese sitio, durante la locura de terror y muerte motivada por criminales que dominaban esa región, 12 niños resultaron también lesionados de bala; resistieron más de 250 disparos de los asesinos.

Otro hecho claro es la participación de grupos delictivos llamados los Guerreros Unidos, los Rojos, así como las figuras políticas locales y estatales, en aquel entonces enroladas en el Partido de la Revolución Democrática. Grupos de narcotraficantes perdieron un camión repleto de droga. Para mala suerte de los normalistas, el camión secuestrado era el transporte de la droga.

Además de lo que declararon más de 115 detenidos por los hechos (de los cuales más de la mitad fueron liberados por falta de méritos), quedó claro que se encontraron restos en Cocula, a unos 800 metros de distancia donde la “verdad histórica” de Murillo aseguraba que fueron incinerados varios de los normalistas.

Encinas salió a clamar a los cuatro puntos cardinales que se había derrumbado la verdad del gobierno de Peña Nieto. Pero lo único que queda claro es que en el juego perverso de las “verdades”, como la actual de la Cuarta Transformación, como la peñista, la tragedia de los 43 ha sido usufructuada por grupos políticos y sociales. Han obtenido beneficios y, durante todo el sexenio, no aparecerá la verdad de la verdad.

Los 43 van a seguir como una bandera política. Ya se supo que quienes participaron en el crimen de esos estudiantes y de los “muertos colaterales” de aquella noche de terror en Iguala, fueron poderosos grupos delictivos de la región. Ya se tienen varios detenidos de los autores materiales de la masacre. Ya aparecieron restos de varios de las víctimas y parece imposible encontrar más vestigios de otras víctimas, ya que se fortalece el hecho que arrojaron las cenizas de los jóvenes al río San Juan.

Pero se sigue la misma estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto: no explicar paso a paso lo ocurrido y la participación de los autores de ese crimen que tiene en vilo a la sociedad mexicana y, el drama continúa. El cuento se acaba cuando el lobo muere.

PODEROSOS CABALLEROS: Que quede claro, las observaciones que hacemos en torno al trabajo de Hugo López-Gatell nada tienen que ver con “ataques”. Son realidades de su trabajo y mi calificación es como ciudadano. Si sus jefes no quieren ver la mediocre labor del funcionario no implica que el resto de los observadores dejemos de alertar, ya que están de por medio millones de vidas de mexicanos, especialmente los más pobres. El lunes, en su conferencia de prensa, anunció que ya no dará cifras, lo que parece lógico. Sin embargo, ahora saca los informes regionales, en donde califica a cada entidad federativa. Trata con pétalos de rosa a los estados gobernados por el partido en el poder, Morena, y aniquila con datos a los opositores, aunque se diga respetuoso de sus gobernadores. Ahora la conferencia se convierte en instrumento político electoral, en lugar de un instrumento de educación e información, de lo que está ocurriendo alrededor de la pandemia. Responde a críticas y las convierte en alusiones personales. No soy especialista en la conducta, pero se aprecia que para lo único que sirve López-Gatell es para disminuir la presión social sobre el gobierno federal. Si va a desperdiciar el tiempo en consolidar su ambición política, mejor que sea el foro de especialistas de a de veras, no de buró. *** Un mercado de más de mil millones de consumidores, así como un clima de estabilidad política y económica ofreció el embajador de Marruecos en México, Abdelfattah Lebbar, a empresarios mexicanos, durante una reunión para comentarles las oportunidades de inversión en esa nación. Las ventajas para empresarios mexicanos están en sectores como el automotriz, aeronáutico, agricultura y energías renovables, entre otros. Marruecos cuenta también con un clima empresarial favorable y acuerdos comerciales con Europa, países mediterráneos, africanos de Medio Oriente y con Estados Unidos. Durante la reunión el diplomático marroquí consideró que su nación es ahora un destino privilegiado para las inversiones extranjeras gracias a las ventajas ofrecidas.