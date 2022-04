Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio

Mamitas

Dedicado a mi señora madre Virgilia Zamudio, no es necesario que sea 10 de mayo para festejarle a las mamitas, a ellas las debemos festejar diariamente, como hijos e hijas tenemos compromisos con el hermoso ser que nos dio la vida, muchas madres han abandonado a sus hijos pero curiosamente muy tarde se arrepienten, los seres humanos en general tenemos infinidad de errores, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto, sin embargo, las madres nos dieron vida, nos trajeron al mundo, no nos abandonaron, nos amamantaron, nos protegieron, nos cuidaron, y lamentablemente muchos hijos no son agradecidos ni siquiera por la vida que tienen, han llegado a golpear al ser que les dio la vida, les dan dolores de cabeza con sus propios problemas que les ocasionan a sus mamis, pero no todos los hijos e hijas son negativos, muchos aman a sus madres y las adoran tanto que se convierten en su confidente, yo tuve a mi abuela materna que ya murió y la amé mucho, de hecho, hasta la fecha hago oración por su alma para que descanse en paz, amo a mi señora madre pues ya está grande y hay que cuidarla, hay que amar a esos seres maravillosos que nos dieron la vida, no se trata de que los niños y niñas crezcan, se casen y tengan hijos, de eso no se trata la vida, se trata de ser feliz, actualmente muchos jóvenes se juntan o se casan muy jóvenes y se olvidan de sus padres, sin embargo, es importante también cuidar a quienes nos dio la vida, no todos los jóvenes tienen los mismos valores, no hay que dejarnos llevar por quienes no tienen una buena relación sus mamás o su familia en general, nada bueno va a suceder en esa relación cuando una pareja se deja mal influenciar por otra persona diciéndole que no reciba a su mamá en la casa.

Muchas madres se entusiasmaron cuando supieron que iban a tener un bebé, se cuidaron mucho, al cuidarse ellas quiere decir que cuidan a su bebé, otras no, otras fuman, toman y se drogan, sin embargo, el amor de madre no se compara con nada ni con nadie, cuando somos pequeños ellas nos cuidan y nos protegen, y cuando somos padres cuidamos y protegemos igual a nuestros hijos e hijas, pero no todos actúan igual, como hay padres, también hay madres que abandonan a sus hijos e hijas, dejaré un link de una reflexión que se llama “El regalo más hermoso”, habla sobre un señor que quería un varón pero nació una niña y no la quería desde un principio pero se robó su corazón y tanto fue su amor que le donó su corazón, escúchenla, es una reflexión muy hermosa, el link es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=ZQnL2ALtz90

Tocante al tema de las mamitas ellas tienen muchos recuerdos en su memoria, sin embargo, con el paso del tiempo y entre más crece la familia más invisible se convierte la mamita, ya su opinión ni lo que habla en reuniones familiares o en la hora del desayuno, comida o cena no es importante, los hijos y los nietos la hacen a un lado, de hecho, en la casa le asignan el cuarto más pequeño, le tiran sus cosas a la basura, cosas y objetos que para ella es de gran valor porque le traen viejos y hermosos recuerdos, y para los hijos y nietos no representa nada, sin embargo, en esta vida existe el karma, todo lo que le hagas a tu madre o tu padre lo pasarás con tus hijos o nietos y de una forma más cruel, a las mamitas muchos de sus hijos e hijas las tienen en el olvido, incluso, ni siquiera les arreglan la cama, ni la casa, ni las ventanas, ni los patios sucios, la mamita cuando estábamos pequeños ellas nos mantenían seguros y limpios, y muchos hijos no hacen lo mismo ahora que son grandes y que sus mamitas no se valen por sí misma, las mamitas han sido olvidadas, humilladas, golpeadas y asesinadas incluso por sus hijos con tal de quitarles lo poco de valor que tengan, las mamitas trabajaron muy duro para alimentar a sus hijos y no abandonarlos como muchos padres acostumbran a hacerlo.

Para muchos hijos e hijas significa todo el seguir teniendo a sus mamis, las mamis son su ángel de la guarda, las mamitas son un ejemplo a seguir llenas de sabiduría, quienes tengamos a nuestra madre hagámosla felices, hay que atenderla, respetarla, pedirle perdón de ser necesario si nos portamos mal, salir con ellas de paseo, eso les va hacer bien, crear negocios con la sabiduría de ellas y escuchar con atención sus opiniones, servirán de mucho, las mamitas son las que están presentes en los eventos importantes de las escuelas de sus hijos e hijas, son quienes tienen la fecha en la mente de nacimiento de cada uno de sus hijos, ellas saben perdonar cuando los hijos se portan mal con ellas porque aman a sus hijos por igual, a las mamitas hay que darles gracias diariamente por todo, pero antes, estar muy agradecidos de tener vida, los hijos tengan estudios o no hay que dar gracias a sus mamis solo por el hecho de tener vida, una madre te escucha lo que te aqueja, que no te acerques a ella es muy distinto, en todo momento, los hijos se comporten bien o mal eso es cosa aparte, hay que respetar a las mamitas, las madres quieren ser todo en la vida de los hijos e hijas y eso no tiene precio, es de agradecer y amarlas infinitamente, hay que salir con ellas al restaurante, no permitir que hagan labores del hogar, no hay que permitir que ellas hagan la comida o laven los trastes o la ropa sucia, no hay que darles ese trato, al contrario, hay que darles un trato digno, se trata de la madre y ella merece todo lo mejor, no hay que hacerle pasar un mal rato, no hay que dejarle a los nietos para que los cuiden porque ellas no son cuidadoras de niños pues su tiempo ya pasó, los hijos, hijas, nietos y nietas tienen que ser responsables de sus propios actos y afrontar sus responsabilidades, no dejarle más carga a la mamita, a las mamitas incluso de la tercera edad hay que protegerlas y cuidarlas, no pelear con ellas ni hacerles pasar malos ratos porque ellas no están para soportar cosas negativas de hijos o nietos, hay hijas mal agradecidas que llevan una vida codiciosa y ambiciosa los cuales les quitan parte del terreno a su mami como doña Lourdes lo hizo con su mamá, dicha hija es una codiciosa, ambiciosa negativamente hablando creyéndose que tiene derecho a la propiedad de su madre, despojándola de la parte de enfrente de su terreno, en lugar de hacerle una casa a su mamá, hizo unos locales para su beneficio personal y a la vez restándole terreno a su mami, dejándole solo una parte donde vivir, como esta fulana, miles de hijos e hijas hay y todavía aun peor, a las mamitas hay que protegerlas de este tipo de gentuza, lamentablemente sucede cuando las familias son desunidas y a los demás hijos les da igual la situación, mas no debe ser así, las mamitas del mundo entero merecen todo el respeto y más cuando ellas con su vida protegieron la de sus hijos.