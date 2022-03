Poder y Dinero

¿Morena vende candidaturas?

· Gubernaturas son “gratis”, pero…

· Alcaldías, subastas al mejor postor

· Traicionan a liderazgos regionales

· Yeidckol, en la mira de morenistas

Sería una necedad pretender que el pueblo no puede cometer errores políticos. Puede cometerlos, y graves.

John Calvin Coolidge (1872-1933) Presidente de Estados Unidos (1923-1929).

Víctor Sánchez Baños

Casi 21 mil cargos se renovarán en 2021 y las dirigencias se los partidos no se dan abasto para revisar todos los expedientes y perfiles de los aspirantes, entre cantantes, actores, luchadores, cómicos, uno que otro chapulín intenta colarse.

En mi columna de Estado por Estado, en el Heraldo de México, dimos a conocer que algunos delegados de Morena, se dedican a vender las candidaturas. Claro, que son selectivos. Hay algunas que están apartadas para “el patrón” y el resto para el mejor postor.

Dentro del paquete “del patrón”, están las gubernaturas mismas que son intocables. Algunas se negocian para llenar la cuota de género, donde precisamente está perdida la plaza. En otras, se da a quien logró, auténticamente, mayoría en las encuestas que contrató el CEN de Morena, que encabeza Mario Delgado.

Sin embargo, como mencioné en Estado por Estado, luego de peinar la República, que algunos delegados son acusados de la venta de candidaturas, pero de los principales municipios del país.

Una investigación en las repentinas fortunas de esos delegados y altos funcionarios de Morena, sería saludable. Quien conoce muy bien de ese negocio al amparo de los partidos políticos es Yeidckol Polevnsky. Sería saludable para ese partido que se curara de males heredados de priistas, panistas y perredistas.

De esa manera surgen trapecistas que van del PRI, PAN, PRD y otros partidos, para enlistarse en Morena, desplazando a los liderazgos naturales, e incluso, a los funcionarios que han probado ganar elecciones y que dejan la casa limpia para el proceso del próximo 6 de junio.

Una traición, pues, para las izquierdas de pura cepa.

PODEROSOS CABALLEROS

PLAYA DEL CARMEN

Ya que hablamos de chapulines y trapecistas políticos, la ex priista, ex panista, y neo morenista, Cristina Torres, que a pesar de haber perdido la elección hace tres años le pidió a su jefe político el gobernador Carlos Joaquín compartir de nuevo, pero el Ejecutivo quintanarroense panista le negó el apoyo. Ahora, se le ve en las oficinas de Morena a doña Cristina jurando amor eterno a la 4T que hasta ayer atacaba. No tiene oportunidad ni chance ante la alcaldesa actual, de Morena, quien busca la reelección. Pero, sorpresas te da la vida y llegó a las oficinas nacionales de Morena a compartir “millones” de argumentos para ganar la nominación. Dicen los que la conocen, que busca endulzar los oídos de Mario Delgado y la dirigencia nacional de ese partido.

DAVID COLMENARES

No entendían las señales los diputados de Morena. Creían que el presidente quería la remoción del titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares. Ese no era el objetivo. Lo único que buscaban en Palacio Nacional, era que el auditor corrigiera los datos sobre los sobrecostos del Aeropuerto de Texcoco, o cuando menos, descalificar a ese organismo para evitar nubarrones, en tiempos electorales, sobre la 4T. Como he mencionado en este espacio, Colmenares y Agustín Caso, su segundo en al ASF, con profesionales de la auditoría. Por ello, es positivo que prosigan y continúen en el puesto. Las auditorías quedan en papel en los archivos de la Cámara de Diputados. Sólo que la Auditoría tiene menos credibilidad que el año pasado.

CONADE

Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade, prepara maletas para irse a Tokio a las Olimpiadas. Dicen que el séquito que llevará es de más de 100 personas. Todos son empleados de pantalón largo sus parejas y algún tipo de “asesores”. Todos viajarán gratis a costillas de nuestros impuestos. Por el momento, no ha logrado explicar dónde están 186 millones de pesos de su presupuesto. Están “esfumados”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

INTERNET SATELITAL

HughesNet, el servicio de Internet satelital líder en México y a nivel mundial para hogares, profesionales y Pymes, formalizó una alianza con la Fundación El Peñón para apoyar a 24 familias de Morelos con conexión satelital. Esto para que estudiantes en situación vulnerable pertenecientes a los colegios El Peñón y Montefalco, puedan continuar sus estudios en este curso escolar de forma remota y segura ante el encierro provocado por la pandemia. Más de 124 mil alumnos de primaria y secundaria, a causa de la pandemia abandonaron sus estudios por falta de Internet y dispositivos electrónicos.

