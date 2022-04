Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

No combate la corrupción la 4t en la delegación de migración en Chiapas…

• Por lo menos 300 dólares cobran a migrantes para agilizar sus trámites

• Denuncian nepotismo porque al parecer la corrupta delegada a incrustado 12 de sus familiares en la nómina del INM en Chiapas

• Hay Casos de COVID-19 en el INM Chiapas, porque oficiales han atendido a centroamericanos sin ningún protocolo sanitario: Luis Villagrán

Como se podrá recordar hace meses la flamante delegado del Instituto Nacional de Migración en Chiapas fue acusada, denunciada o sindicada por el activista Luis García Villagrán, coordinador del centro de Dignificación humana A.C en esta entidad, por actos de corrupción, nepotismo, entre otros delitos que se pudieran estar dando al interior de esa mal lograda delegación del INM, ante la Fiscalía General de la Republica, sin embargo la denuncia no prospera porque la delegada, dicen, sin conceder grita a los cuatro vientos que su “pariente” la protege con su relación cercana que tiene con el presidente de la republica AMLO. En repetidas ocasiones el activista en mención, ha sostenido esa denuncia por los actos de corrupción que ha estado protagonizando la flamante delegada, a quien todo conocen como la Monja Diabólica, son varios los actos de corrupción -ha comentado Luis García- que imperan al interior de la estación Migratoria siglo XXI, delegación Chiapas, y lo único que ha recibido como respuesta el activista son amenazas de muerte para él y sus más cercanos familiares, por lo cual tuvo que dejar la ciudad para resguardarse en un lugar seguro en un espacio de por lo menos 5 meses -dijo- al mismo tiempo asevera valientemente, “Presentamos una denuncia que se está uniendo a un expediente con el que ya contamos donde señalamos que la titular del INM, Carmen Yadira de los Santos, la Monja Diabólica, ha incurrido en actos de corrupción. Solo por citar un ejemplo, -adujo- tiene a su prima hermana, Amable Mendoza de los Santos como directora de regulación migratoria en la zona centro, además tiene a Gonzalo Mario Díaz, es un oficial de migración operativo y es su primo hermano”. En su denuncia el activista Luis Villagrán ha señalado, según el mismo lo ratifica, que por lo menos 12 nombres de familiares de la delegada del INM en Tapachula, quienes llegaron a la dependencia por “tráfico de influencias”, de hecho señaló que tres de ellos ocupan cargos de definitiva resolución, al mismo tiempo subraya que los familiares y amiguitos de la Monja diabólica valiéndose del cargo que ostentan en esa delegación y el poder que les ha conferido sus familiar la Monja Diabólica se han dedicado a estafar lo que les ha dado un vida cómoda y de lujos cuando antes eran unos Don Nadie, el cobro por agilizar trámites a los ilegales les ha dejado jugosas ganancias, asevero al tiempo de remarcar que, “En la denuncia cité casos de migrantes, dos cubanos y un hondureño, a quienes les están cobrando 300 dólares por entregarles las tarjetas que ya están elaboradas, al migrante de Honduras le están cobrando 20 mil pesos en Ciudad Hidalgo, en fin todo eso está bien documentado en la denuncia”, por si todo esto fuera poco, denuncio el activista que existen casos positivos de Covid-19, tanto en migrantes como en oficiales de migración, situación que pese a que ha sido reportada no ha sido atendida, por el contrario la déspota, prepotente y soberbia delegada les grita a sus oficiales que no comulgan con su sucia y perversa política arbitraria y de corrupción, que el que se quiera ir a su casa, que se vaya a ella le vale madre lo que sientan o tengan, según el valiente activista indica que, “En la estación migratoria “Siglo XXI” tenemos conocimiento de al menos 10 casos de contagio de centroamericanos, principalmente, y no han sido atendidos, solo aislados, así mismo aduce que, “Hay oficiales de migración enfermos de Covid-19 que estuvieron en contacto con migrantes que llegaron a realizar sus trámites y se han visto en imágenes como se han aglomerado sin ningún protocolo sanitario o de prevención, es por eso que los vecinos de ese sector popular están molestos y con justa razón -dijo- porque el INM no ha tomado la pandemia en serio, es por eso que en la emergencia sanitaria, el personal médico se sumó a las estadísticas de víctimas. Al finalizar señala que lejos de que la FGR investigue al respecto, se le ha estado amenazado de muerte de parte de posibles sicarios de la Monja Diabólica delegada del INM en esta entidad, por lo que ahora el activista lanza un S.O.S a los defensores de los derechos humanos de todo el país y mundialmente para que tomen en cuenta sus denuncias que ha hecho ante la FGR contra los actos de corrupción y nepotismo que se dan al interior de la estación Migratoria siglo XXI, bueno pues vamos a ver dijo un ciego…sin comentarios

CASTIGO A AGRESORES CONTRA PERSONAL DE SALUD PIDE “EL GÜERO” …

El senador Manuel Velasco Coello señalo que hace poco de un mes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), recibió al menos 47 quejas donde los afectados son médicos, enfermeras y trabajadores de hospitales, es por eso que en el Senado impulsan una iniciativa para elevar penas de prisión y sanciones económicas a agresores de personal médico, enfermería y el sector salud en general. así mismo indico el coordinador de los senadores del partido verde en el senado que “En 12 de las inconformidades en el Conapred se indica que el personal de salud fue agredido o discriminado ante el temor de que contagiaran el coronavirus. Es por eso que los senadores del partido verde presentamos una iniciativa donde se señala que, “si la víctima de lesiones o agresiones físicas fuere personal médico, de enfermería o de cualquier área del sector salud, por el ejercicio de su profesión, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo”. La iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PVEM, agrega el senador Manuel Velasco Cuello, conocido como el Güero Velasco, indica de igual forma, por citar un ejemplo que las lesiones que pongan en peligro la vida de ese personal pueden alcanzar hasta ocho años de prisión, sin derecho a multa, indica la propuesta del coordinador del Verde, Manuel. Así mismo remarca el Popular Güero Velasco que, de igual forma esa iniciativa considera de ocho a 10 meses de prisión o de 50 a 66 días de multa cuando se dejen lesiones leves que tarden en sanar menos de 15 días al personal de salud; hasta 2 años y ocho meses de prisión y hasta 260 días de multa por lesiones que tarden en sanar más de 15 días. Más adelante el senador comento que, Si la agresión deja cicatriz permanente, se prevén penas de hasta seis años y ocho meses de prisión y 400 días de multa, al tiempo de subrayar que, Hasta ahora a nivel penal se tiene registro de al menos 17 denuncias. Autoridades de Jalisco iniciaron al menos 11 investigaciones, en Querétaro una y la Fiscalía General de Justicia de la CDMX tiene cinco casos, aunque no precisó si corresponden a carpetas de investigación iniciadas o a víctimas. Al final el coordinador de la fracción parlamentaria del partido verde en el senado acoto, que en este momento “tenemos la oportunidad de ser solidarios con el personal de la salud y de agravar las sanciones para quienes comentan lesiones” contra ellos en ejercicio de su profesión. Bien por el senador Velasco Coello, así se trabaja por la nación…ver para comentar

NO QUEDARAN IMPUNES LOS ACTOS VANDALICOS DE CARRANZA: LLAVEN

la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Centro, dio inicio a una carpeta de investigación por los hechos violentos de vandalismo ocurridos la madrugada del pasado jueves en el municipio de Venustiano Carranza, así lo manifestó el fiscal general Jorge Llaven Abarca al mismo tiempo de remarcar que esos hechos no quedaran en la impunidad, toda vez que esas conductas antisociales o delictivas no tienen cabida en esta sociedad y este gobierno donde se privilegia la paz y la seguridad de la ciudadanía. Así mismo adujo que, desde las primeras horas del pasado jueves, después de conocer la noticia criminal, se instruyó el envío de 400 elementos de fuerzas federales y estatales, así como de un grupo especial de Ministerios Públicos y peritos especializados para iniciar todas las diligencias de investigación de gabinete y de campo tendientes a esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Al final el fiscal exhorto a la ciudadanía de Venustiano Carranza a coadyuvar con las investigaciones aportando datos de prueba como videos, fotografías, testimoniales, poniendo a disposición el número de Emergencias 911 y garantizando la secrecía que el caso…Amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos, ya sabes que: ““QUEDATE EN TU CASA””, sal, solo por lo necesario y PROTEGETE…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK