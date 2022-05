Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

No hay ley seca…es una estrategia de salud en apoyo a la ciudadanía…

No cabe duda dicen por ahí, No se puede con la “mucada”, algunos no entienden que el exhorto de suspender actividades en bares de parte del ayuntamiento de Tapachula, es para cumplir con la normas preventivas de salud por la emergencia nacional que la secretaria de salud federal lanzo hace unos días para tratar de disminuir los contagios del CORONAVIRUS, que azota a todo el mundo, y en base a ello, el Ayuntamiento Municipal de allá de mi pueblo la otrora Perla del Soconusco, que preside Rosa Irene Urbina Castañeda, fue que se determinó extremar medidas para garantizar el cumplimiento de los protocolos de protección en la fase 2 de dispersión comunitaria. Por esa razón se comino a los propietarios de restaurantes, bares, centros botaneros, cantinas, cabarets, entre otros giros, pero es una suspensión temporal y no una ley seca como algunos la han llamado. la suspensión temporal de actividades de giros de bares, cantinas, cervecerías, centros botaneros, discotecas, centros de apuestas remotas y cabarets, es con el fin de evitar la propagación del virus COVID-19, es decir, evitar conglomeraciones de ciudadanos y así evitar los contagios. la presidencia de Tapachula ha sido muy clara en manifestar que las tiendas de conveniencia tendrán un horario de venta de bebidas alcohólicas de 10 a 22 horas, en tanto, que los restaurantes podrán prestar servicios con aforo de al menos del 50 por ciento, cabe destacar que todo aquel que no respete las disposiciones, se hará acreedor de sanciones, las cuales van desde la suspensión, hasta la clausura definitiva del establecimiento. Es por eso que los propietarios de los giros ya mencionados líneas arriba deberán acatar estas disposiciones, sin ningún privilegio. También es perentorio dar a conocer que la alcaldesa anuncio que, las áreas de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública y Servicios Públicos mantendrán operativos de vigilancia permanentes de coordinados con el objetivo de que todo aquel que se encuentren violando las disposiciones será apercibido en su establecimiento, sea comercial con giros no esenciales a cesar operaciones. En ese sentido la edil huacalera también informo que, se reforzará la aplicación del Bando de Policía y Gobierno para reducir la presencia de personas que realizan actividades de venta en calles y avenidas, todo ello –dijo- en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Salud, por lo que mantendremos el brigadeo para garantizar la disminución comunitaria, mediante operativos en playas y centros turísticos donde se pudiera presentar aglomeración de personas, establecimiento de retenes y barridos disuasivos. La alcaldesa exhorto a toda la población a obedecer los protocolos de salud, “Tenemos que obedecer, con el sano el fin de salvaguardar la salud de la población, por ello, con las herramientas que la propia Ley nos brinda, vamos a aplicar de manera rigurosa y estricta, todas las acciones encaminadas cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que es la única solución que tenemos para frenar la presencia de casos de Coronavirus en Tapachula”. En otro sentido la edil de Tapachula menciono que de igual forma para evitar la propagación y a fin de prevenir algunos focos de contaminación por ese virus hemos dado instrucciones para poner en marcha operativos en las inmediaciones de mercados, hospitales, parques recreativos, sectores de solaz esparcimiento. Menciono que a partir de la semana pasada se dio la instrucción de evitar la instalación de puestos de ambulantes en las vías públicas del centro de Tapachula y en los alrededores de hospitales del IMSS y del ISSSTE, ISSTECH, clínicas o sanatorios particulares para lo cual se entabló un diálogo con los ambulantes y se procedió a acordonar las zonas donde se instalaban. Hay que hacer mención que esas medidas –comento- se basan en la Ley General de Salud y el Bando de Policía y Gobierno, son realizadas por personal de las secretarías de Protección Civil, Salud, Servicios Públicos y Seguridad Pública y Protección Ciudadana, de acuerdo a las instrucciones giradas por la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda. Por todo lo anterior se espera que la población comprenda que esas medidas tomadas son por el bien de todos, de nuestras familias. Pues bueno ojalá la gente entienda que no hay que salir de casa, y ese programa de quédate en tu casa, lo razonen…sin comentarios

“ERA” A FAVOR DE LA SALUD, CON DISMINUCION A PARTIDOS POLITICOS…

Luego de manifestar que en medio de esta contingencia que vive el país y el mundo entero, a causa del Covid-19, el senador del partido MORENA, oriundo de Comitán, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, remarco que su postura para la disminución del presupuesto público a los partidos políticos, en México, o bien que los propios partidos donen sus prerrogativas de este año para esta causa, va en ese sentido, porque solo de esta forma –comento- se podría destinar ese fondo para resolver, carencias en materia de salud, como medicamentos, equipo y demás servicios médicos, que tanta falta hacen, en estos momentos, en todo nuestro sistema de salud. Cabe destacar que el senador, ex presidente de suya se había pronunciado a favor de esa iniciativa, (Por llamarla así), con el fin de que esos recursos se distribuyeran para otras necesidades básicas en rubros de salud, pero en la discusión no hubo la sensibilidad y esto paró el proyecto de la reforma. Ojalá logre convencer a sus colegas de otros grupos parlamentarios y se pueda dar una situación de esa índole, para bien de la salud de todos…ver para comentar

FGJE ANUNCIA CLAUSURA DE BARES, Y OTROS LOS ABREN…CARAJOS

Tras informar que luego de llevarse a cabo el Operativo de Verificación de Bares y Cantinas en Cumplimiento a las Medidas Preventivas de Salud Contingencias COVID-19 en la entidad, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informo que se logro la suspensión provisional de 44 establecimientos y el aseguramiento definitivo de siete por incumplir la norma establecida. Agregó el funcionario estatal que se iniciaron operativos en bares, cantinas y similares en varios municipios de Chiapas, con el objetivo de verificar que los establecimientos cumplan con el horario permitido para su funcionamiento, en el marco de las nuevas normas y horarios dispuestos por la Secretaría de Salud ante la contingencia del COVID-19. De igual forma menciono que en el periodo del 24 de marzo al 1 de abril se han inspeccionado 790 establecimientos, de los cuales 44 registrada suspensión temporal y siete (cuatro en Tuxtla, dos en Palenque y uno en Reforma) han sido asegurados por incumplir la norma vigente. Sin embargo, hay que aclarar que en allá en mi pueblo Tapachula, mientras que la COFEPRICH, se lava las manos, (no por el COVID-19), sino porque aducen que ellos han clausurado negocios y la fiscalía los vuelve abrir, es por ello que el fiscal general a sabiendas que varios negocios en Tapachula se han clausurado, sus mismos funcionarios lo vuelven abrir, es decir, de que sirve estar cacaraqueando le huevo con clausuras y mas clausuras, si luego los reaperturan…carajos…sin comentarios

Con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR), sumaremos esfuerzos para garantizar la seguridad y gobernabilidad en la entidad, así lo manifestó el inquilino del segundo piso, al mismo tiempo de enunciar que, “Agradezco la visita del titular de la delegación estatal de la FGR, Ignacio Alejandro Vila Chávez” …

