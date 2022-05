Letras Desnudas

Mario Caballero

No nos hagamos bolas

No nos hagamos bolas. Entendamos que vivimos en un ambiente de máxima polarización. En el que todos los días, a toda hora y de todos lados nos llueven distintas versiones de la realidad, pero la verdad es una.

Por eso es necesario que entendamos que el rumor es un “arma política”. Así lo definió Soledad Loaeza, una de las mejores politólogas del país, a través de un brillante artículo académico de 1977, que dice:

“En México, el sistema de información política parece regirse por el principio de que el secreto es un instrumento básico de poder, de tal manera que la explicación de los fenómenos y las decisiones políticas se dejan en gran medida a la libre interpretación de la opinión pública que además cuenta con pocos elementos fundamentados de juicio. De hecho, la anécdota, el chisme y el rumor son fuente importante de la información política de que dispone el mexicano.

“Esto ha significado que exista una predisposición muy clara a aceptar y transmitir el rumor, y en general, aun cuando una especie se califique de tal la gente tienda a concederle el beneficio de la duda, un poco con la idea de que ‘si el río suena es que agua lleva’.

“Tal predisposición es aún mayor en un ambiente de intranquilidad social, de informaciones contradictorias, o cuando la credibilidad de los agentes informativos formales se ha visto profundamente debilitada”. Recupero esta idea ahora que por aquí y por allá hay tres grandes rumores, y que tienen en vilo a varios sectores de la sociedad chiapaneca.

EL PRIMERO

El primero es el que dice que Chiapas está bajo el poder de fuego y plomo del narco. Quienes se encargaron de dispersar este rumor lo hicieron basados en los hechos ocurridos el miércoles de la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez, en los que tras el enfrentamiento de presuntos miembros del crimen organizado resultaron varios muertos y un escándalo a nivel nacional.

El rumor funciona porque, por un lado, hay que saber que el objetivo de todo rumor es confundir, crear incertidumbre y, si es posible, generar miedo entre la gente. Sin duda, la noticia y los videos que se mostraron a través de las redes sociales dispararon en automático el terror. Sobre todo, al conocer lo que ocurre en otras entidades del país, donde a diario hay balaceras, ejecuciones, masacres y asesinatos.

Aquí no ha sido el caso. Y lo que este rumor no toma en cuenta es que si el crimen organizado estuviera en verdad asentándose en territorio chiapaneco veríamos a diario las prácticas comunes de estos grupos.

A ver, ¿cuántas otras balaceras han sucedido después de esa y similar a esa? ¿Cuántas ejecuciones con las mismas características del narco han ocurrido en el último mes, o en el último año, o en lo que va de este sexenio? Afortunadamente, ninguna.

Así, como dice el dicho, “una golondrina no hace verano”. Que esto haya pasado una sola vez no quiere decir que el estado esté siendo dominado por las bandas criminales. Además, nada nos asegura que los enfrentados pertenezcan a bandas de narcotraficantes y que el móvil haya sido por el apoderamiento de la plaza.

Por otro lado, hay que notar que tras este rumor hay claros intereses políticos. Si no, ¿por qué el escándalo mediático? Cuando situaciones peores a ésta ocurren todos los días en otros estados de la República y sin que provoque tanta conmoción.

Lo que a esto respecta no es el miedo y la incertidumbre, no, sino la exigencia del esclarecimiento de los hechos y la aplicación contundente de la ley, caiga quien caiga.

SEGUNDO

El segundo rumor que escucho beneficia una vez más a las fuerzas antagónicas al gobierno, que tras los acontecimientos de Pantelhó están revolviendo las aguas buscando una buena pesca.

Lo cierto es que el viernes pasado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Gabriela Zepeda Soto, logró el restablecimiento del orden y la seguridad en el municipio. Para ello, contó con la ayuda del Ejército mexicano y la Guardia Nacional, instituciones que se coordinaron con la Policía Estatal Preventiva. Desde entonces mantienen presencia permanente en la cabecera municipal y en las comunidades vecinas, desarrollando asimismo operativos disuasivos para evitar cualquier comisión de delitos.

Importante ha sido también la conformación de un grupo interinstitucional de seguridad por más de 130 elementos, entre el Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y la Secretaría General de Gobierno, que aparte de buscar reestablecer el orden y garantizar el Estado de Derecho y la seguridad en la localidad, pretende esclarecer los delitos cometidos entre el 7 y 9 de julio, con tal de dar con los responsables de los hechos que derivaron en nueve personas heridas por arma de fuego, todas elementos de seguridad.

Tras estos buenos resultados, el chisme de que el Gobierno del Estado no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos nos lleva a lo obvio: hay grupos políticos que están complotando para desestabilizar al gobierno. Pero usted escoja: entre las autoridades que han hecho todo lo posible por devolver la estabilidad al municipio y brindar los medios para que la gente vuelva a sus casas o los rumores diseminados por políticos trasnochados.

A todo esto, hay que saber que distintos organismos no gubernamentales, como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, han confirmado que Chiapas se mantiene en el segundo lugar nacional con la menor tasa de delitos de alto impacto y de incidencia delictiva general, según el último reporte del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

TERCER RUMOR

El tercer rumor no tiene que ver con el gobierno en sí, sino con el tema de las vacunas. Pues el hecho de que no haya habido antes vacunas suficientes y que la gente ahora no quiera recibir el biológico no es culpa de las autoridades estatales, pero reflejan el enorme poder que la rumorología puede ejercer sobre las personas.

Es triste saber que los chiapanecos crean en los chismes y mitos de que las vacunas son dañinas y causantes de muertes y enfermedades secundarias, cuando los más grandes científicos del mundo aseguran que todas las vacunas autorizadas son eficaces para prevenir el contagio del coronavirus y que han ayudado a las personas que se contagiaron para que no enfermaran de gravedad.

Más triste todavía es que este tema se haya politizado y se diga que el hecho de que el presidente López Obrador haya enviado a Zoé Robledo a Chiapas lleva el mensaje de que el director del IMSS será el elegido en el proceso de sucesión en 2024. Cuando todos sabemos que lo mandó a reforzar las tareas de la vacunación y que es común en el primer mandatario enviar a sus funcionarios a los estados a organizar, dirigir o apoyar los programas de su propio gobierno.

En fin, no nos hagamos bolas. Se tratan de rumores o, como dijo Loaeza, de un arma política que pretende causar miedo y desestabilización social. Pero, al final, la verdad se impone.

@_MarioCaballero