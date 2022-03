Enrique Jiménez De la Mora

Pluma de Gallo

Nunca más olvidadas: seguro social para personas trabajadoras independientes

Los huesos se rompen y los pulmones se enferman. Los seres humanos estamos lejos de ser perfectos y no siempre nos esforzamos por estar sanos. A esta naturaleza, se suma una crisis estructural: la política de salud en los tiempos neoliberales poco promovió la prevención y no invirtió suficiente en atención. El resultado ha sido catastrófico, pues la atención médica privada ganó terreno y esa no es la peor parte, sino lo imposible de costear un médico privado.

Últimamente pienso mucho en eso de los indignantes costos de la salud privada ¿qué pasa si el taquero de por mi casa se enferma de diabetes? ¿o si la señora que vende dulces en la esquina tiene cáncer? Si no tienen seguro social… ¿cómo previenen? ¿cómo se atienden?

Creo que el trabajo independiente -como el de ellos- tiene implicaciones de las que no hemos hablado lo suficiente y también estoy convencido de que los gobiernos neoliberales poco hicieron para atender los derechos básicos de las personas en dicha situación. Quiero decir, hay más de 12.5 millones de personas que trabajan de manera independiente. Como dato curioso -de todos ellos sólo el 0.1% está incorporado al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Apenas en 2020, el Consejo Técnico del IMSS asumió la responsabilidad de garantizar cobertura más integral y facilitar la posibilidad de que las personas trabajadoras independientes se inscriban al IMSS. Para ello se aprobó un reglamento con el fin de facilitar su incorporación al seguro social. Entre otras cosas, ésta tiene como particularidad que no tiene restricciones de atención a la salud cuando hay condiciones preexistentes.

Además, con el nuevo Reglamento de prueba piloto para la incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social, se generó un nuevo micrositio (http://www.imss.gob.mx/personastrabajadoras-independientes) que tiene un procedimiento simple y además cuenta con formas de pago simplificadas. Quiero resaltar también que el alta en este portal y su correspondiente cuota permiten que las personas trabajadoras independientes tengan cobertura de cinco seguros: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida; retiro, edad avanzada y cesantez; guarderías y prestaciones sociales.

Este procedimiento y la tarea que está realizando el IMSS no es algo que deba pasar desapercibido. Esto es un triunfo para garantizar derechos como el acceso a la salud. Hoy en el Seguro Social estamos abriendo cada vez más caminos para que todas las personas puedan acceder a un trato digno y a bienestar total.

¡Jala Pluma Gallo Giro!

Enrique Jiménez De la Mora.

Licenciado en Ciencias Políticas con Especialidad

en Administración Pública y Políticas Públicas.

Titular de la Jefatura de Servicios de Salud en el

Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales.

I.M.S.S. O.O.A.D. Chiapas.

@quiquejm