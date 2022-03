Olaf Gómez, puso en marcha convoy de la salud en la FGJE…

Linotipe@ndo…

Luego de poner en marcha el pasado lunes, las actividades del Convoy de la Salud, el titular de esta dependencia, Olaf Gómez Hernández, indicó que esa acción es con la finalidad de contribuir a la prevención de la salud de las servidoras públicas que laboran en esa dependencia impartidora de justicia. Al mismo tiempo el maestro Gómez Hernández, dio la bienvenida a los que tomaron parte en ese evento. Posteriormente el fiscal general llevó a cabo un recorrido al interior de las unidades de salud, instaladas en la explanada del edificio anexo a dependencia estatal, de igual forma el funcionario estatal externó su gratitud y su valioso apoyo a las autoridades de salud para hacer posible esa jornada médica, en beneficio de las servidoras públicas de la Fiscalía. Por otro lado, Gómez Hernández, también reconoció a la invaluable aportación del gobernador del estado que se suma a los esfuerzos y hacer posible la llegada de servicios salud gratuitos y de calidad hasta el último rincón de la geografía chiapaneca, pero, sobre todo, -dijo- que garantizan la atención oportuna de las funcionarias de esa Fiscalía, sin dejar pasar por desapercibida la gran importancia del trabajo con perspectiva de género que se desarrolla en todo el estado. En esta fiscalía, agregó el fiscal general garantizamos el derecho a la salud y a todo su personal, destacando el compromiso para avanzar juntos en diversos frentes, en beneficio de la población chiapaneca. El inquilino del edificio nuevo del libramiento norte donde se imparte la justicia fue muy claro al subrayar que, a través de este Convoy de la Salud, servidoras públicas de la FGE podrán tener acceso a estudios como: PCR -para detectar el virus del papiloma humano-, mastografías, estudios de análisis clínicos, odontología, radiografías de tórax, estudios de ultrasonografía, densitometría ósea, electrocardiogramas y servicio de farmacia. En ese sentido Gómez Hernández adujo que, lo anterior, es con el objetivo de detectar oportunamente algún padecimiento, emitir un diagnóstico y determinar el tratamiento adecuado, destacando la importancia de prevenir padecimientos como el cáncer del cuello del útero y/o de mama, este último que representa la primera causa de muerte de mujeres en México. Además, el fiscal general lanzó un exhorto para que hombres y mujeres de esa fiscalía estatal, puedan ser promotores de la salud, de manera particular en el marco de la actual pandemia generada por COVID-19. Al final el encargado de impartir la justicia en esta entidad acoto, El Convoy de la Salud prestará sus servicios en: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Unión Juárez y Tapachula…ver para comentar

EX MILITE DEJA EN MAL A LA SEDENA, FUE DETENIDO POR EXTORSION…

El general de División retirado del Ejército Mexicano, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, que fue ascendido a General de División en el último año del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y fue designado como comandante de la Séptima Región Militar en Chiapas, al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cargo que ejerció hasta 2020, en donde coordinó, junto con el gobierno estatal, acciones de programas federales como la implementación de Sembrando Vida, Además estuvo adscrito a la Octava Región Militar en Oaxaca y la Tercera, en Sinaloa. También formó parte de las filas del Estado Mayor Presidencial el cual, según se supo, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y vinculado a proceso por el delito de extorsión, tendrá que cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, La Fiscalía de Oaxaca informó ayer que el militar en retiro fue detenido junto con otra persona del sexo masculino y ambos son acusados del delito de extorsión telefónica en agravio de E. G. A., delito cometido en Oaxaca de Juárez, región de los Valles Centrales. Según con la carpeta de investigación 30624/FDAI/UECS/2021, entre los días 16 y 17 de julio de 2020, la víctima fue extorsionada vía telefónica por sujetos desconocidos, quienes le exigían entregar una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad y la de su familia. La madrugada del 18 de julio de 2020, la víctima realizó la entrega de dinero. Hay que destacar que dicha detención de los presuntos extorsionadores se realizó el pasado 1 de diciembre, por elementos de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, hechos ocurridos en la Ciudad de México. Al final de la audiencia del ex milite luego de validar los datos de prueba proporcionados por la Fiscalía oaxaqueña, el juez determinó vincular a proceso a Bernal Reyes. y a M. C. B. R., imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgando cinco meses para el cierre de investigación complementaria inclusa en la causa penal 1176/2021. Esta medida cautelar de prisión preventiva, según se supo, puede ser revisada, pero mientras tanto, tendrá que ser cumplida en el penal de Tanivet, el más grande de la entidad…sin comentarios

SIGUEN LOS ABUSOS POR PARTE DE POLICÍA MUNICIPALE EN TAPACHULA…

Pese a que la alcaldesa de Tapachula lucha a brazo partido en darle otra imagen a la otrora Perla del Soconusco, existen funcionarios que no le entienden a sus políticas públicas y hacen los que se les viene en gana, ya se ha reportado al torpe titular de Protección civil que no atiende las denuncias para cortar o podar árboles que ponen en riesgo la vida de los peatones en diversas colonias y barrios, ya se le denuncio a los talleres que componen motosierra y que contaminen el medio ambiente con los escándanlos que provocan a muy temprana hora al estar probando las motosierras, y hasta parte de la tarde noche, pero sin embargo al inútil Herbert Shoderer eso no le importa, por lo que la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda debe investigar al respecto, porque si bien es cierto que la gente tiene derecho a ganarse la vida honestamente, también es cierto que hay normas, licencias o permisos para operar con ese tipo de giros laborales. Otro de los talones de Aquiles de la edil huacalera es la policía municipal, recibimos una denuncia que como reguero de pólvora corrió en redes sócales sobre los abusos de los jenízaros locales, según una persona señalo que: “fui una víctima más de esa red de policías municipales que se encuentran extorsionando en las entradas de Tapachula, -denuncia- que fue específicamente la patrulla número 21274 a cargo del comandante de apellido “Mandes”, que por el simple hecho de no querer enseñar mi celular fui retenido y llevado a sus instalaciones por el tiempo de 3 horas argumentando que querían revisar mi celular espero que las autoridades de Tapachula pongan un alto a la red de rateros y extorsionadores que se hacen llamar policías municipales”. Casi, casi me estaban extorsionando, pero me defendí y el director o comandante nunca aparecieron. La verdad es que los policías municipales son unas lacras sinvergüenzas disfrazados de guardianes de la ley, cuando en realidad ya no sabemos de quien cuidarnos si de los ratas o de los policías. Ante estas series de denuncias es necesario que la alcaldesa ordene o haga cambios en su gabinete porque funcionarios como esos tipos que están al frente de protección civil y policía Municipal, así como vialidad, la dejan mal parada y no tarda en que ocasionen problemas graves, sino al tiempo……veremos y comentaremos

NO MAS CANONGIAS A MIGRANTES, URGE EXPULSARLOS A SUS PAISES….

Lo que tenía que pasar está pasando ya la gente está harta de tanto ilegal que ha invadido al estado, sobre todo poblaciones de la costa y principalmente Tapachula, señaló la señora Olga María “R” vecina de la otrora Perla del Soconusco quien se dirigía a esta capital chiapaneca a bordo de su automóvil particular. Agregó que los automovilistas y población con machetes y palos lograron disuadir un bloqueo de migrantes en Arriaga hace unos días. Agregó que el boqueo carretero duró poco más o menos de tres horas, que fue realizado por migrantes el jueves por la mañana en el tramo carretero entre Tonalá y Arriaga. el hartazgo de la población y de conductores de vehículos que una vez más vieron interrumpida la actividad normal fue una condicionante para que se armaran con palos y machetes y obligaran a miembros de la caravana de migrantes haitianos y de otras nacionalidades a liberar el paso. Eso no tiene madre como el gobierno permite semejante tarugada agrega Doña Olga María, porque no se van a sus pinches países hacer sus desmadres, porque estarles permitiendo que hagan desmanes, donde la aplicación del estado de derecho, esa es la política de la 4T, que jodidos estamos, la autoridades estatal es candil de la calle y oscuridad de su casa…tiene razón la tía ya basta de tolerar a ese tipo de acciones que tanto perjudican a la población, hay que hacer algo hoy porque de lo contrario mañana será muy tarde… sin comentarios

Y ya para finalizar esta columna les comentamos que la población de mi pueblo, la bella otrora Perla del Soconusco, como se le conocía a Tapachula, espera que la alcaldesa empiece a hacer uso reacomodos en su gabinete porque hay funcionarios que la están dejando en mal y lo más absurdos es que esos malos funcionarios se siente protegidos por sus recomendación que sus padrinos políticos le han hecho a la edil Urbina Castañeda… ver para comentar…Por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS