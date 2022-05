Asesoría Legal

Propuestas En El Congreso De La Unión

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Sin duda alguna para poder llegar a un escaño se necesita ser líder, Chiapas, Sonora y Nuevo León tiene auténticos líderes, no todos en el país son líderes, muchos llegaron bajo la sombra del actual presidente, a otros les ha costado una larga trayectoria, no podemos generalizar, empezando por el hermoso Estado de Chiapas, el Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez en los años noventa fue asesor de una organización Civil que se llamó Unión de Uniones, un hombre dedicado a defender los derechos de los más desprotegidos, incluso, donde ha jugado un papel fundamental para que se respeten los derechos de los indígenas, donde incluso, gobiernos anteriores buscaban expulsar a personas indígenas de sus tierras para beneficiar a pocas que querían invertir en proyectos turísticos, es un excelente abogado y ha ocupado diversos cargos políticamente hablando, incluso, del 2012 al 2015 fue asesor jurídico municipal, actualmente es integrante de 2 Comisiones, Secretario de Pueblos Indígenas y Presidente de Bicamara de Concordia y Pacificación, ha presentado importantes iniciativas, por ejemplo una de ellas es crear un ordenamiento jurídico con el objeto de diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones de la Administración Pública Federal, para el reconocimiento e implementación de los derechos de los pueblos indígenas y su desarrollo integral, intercultural y sostenible, y muchas más iniciativas aprobadas para beneficio de los mexicanos en todo el país, el no solo pide por su Estado, sino por todo el país, como verán, este Diputado Federal ama a su pueblo, no debería contender para presidente municipal, sino debería reelegirse y les aseguro que vuelve a quedar, porque sus planteamientos son para beneficio de los mexicanos, estoy muy seguro y con una buena asesoría mercadológica no dudo que en los próximos 3 años sea un respetable Senador, y porque no, un Gobernador de su mismo Estado o el mismísimo presidente de la nación, porque tiene los requisitos para serlo, en este hombre veo a un Benito Juárez García, curiosamente tiene las mismas cualidades, esto es lo que representa el hermoso Estado de Chiapas, un Estado que merece mucho respeto y que mantiene muchas costumbres muy buenas, son gente muy solidaria y por lo mismo, gobiernos anteriores han querido abusar de sus derechos, aplaudo la valentía y la entrega de este Diputado Federal, en hora buena Chiapas, es el único Diputado Federal que tiene la Entidad Chiapaneca que cubre los requisitos para reelegirse, Nuevo León tiene lo suyo y a mucha honra, si algo tiene éste Estado tan hermoso que también tiene una de las 3 principales ciudades del país que es Monterrey, ciudad con demasiada movilidad, los diputados y diputadas de este Estado no importando el partido practican la honestidad y lo dejó en claro al despedir MORENA de sus filas a un Diputado Local por comentarios homofóbicos, lo cierto es que el diputado Juan Carlos Leal Segovia causó polémica en redes sociales en el 2019 por lo comentado, y como tal, fue expulsado, pero, originalmente los que mueven al Estado de Nuevo León no son los políticos, son los empresarios, eso está muy bien porque los empresarios lo que más desean es abrir más fuentes de empleo, ellos piden al presidente López Obrador que se requiere de una política pública enfocada al cero cierre de empresas, de hecho, el Grupo de los Diez que conforman las empresas ALFA, CEMEX, VITRO, FEMSA, XIGNUX, FRISA, SORIANA, CYDSA, LAMOSA y GRUMA, le ofrecieron su apoyo al presidente de la republica independientemente de que sus puntos de vista son totalmente distintos, lo anterior es derivado al apoyo durante la pandemia y lo que no desean los empresarios era el cierre de empresas, ellos pelearon por los derechos de sus mismos trabajadores y eso es muy bueno, sin embargo, actualmente el Diputado Federal que representa a Nuevo León que es Víctor Manuel Pérez Díaz necesita de unos buenos asesores y estrategas mercadológicos en la Comisión que el mismo preside, ya que cuando se le busca al mencionado diputado quien lo representa son únicamente sus asesores, por lo tanto, la Comisión que él preside la representan sus asesores ante personas que consideran de bajo nivel, investigación realizada por MERCADOTECNIA DE MEXICO, es más fácil que los empresarios por si solos se representen o bien buscar mejor a alguien que represente bien sus intereses como empresarios y con ello va de la mano los intereses del pueblo de Nuevo León, ya que lo que también se busca al representar a Nuevo León es subsidiar a la mayoría de los empresarios de Nuevo León para incrementar las empresas a lo largo y ancho del país, a comparación de los empresarios de la Ciudad de México y Guadalajara, es Nuevo León quien lleva el liderato a nivel nacional empresarial y con mayor visión, la propuesta que se haría para Nuevo León es subsidiar a la mayoría de las empresas para que sigan fortaleciéndose y lleva con ello el fortalecimiento de los y las mexicanas que trabajan en todas las empresas procedentes de Nuevo León, Sonora no se queda atrás, una Diputada Federal que viene con mucho empuje es Madeleine Bonnafoux Alcaraz, es abogada y tiene trayectoria política, experiencia legislativa y también en administración pública municipal, ha defendido los intereses de Sonora como nadie, ha hecho varias iniciativas de las cuales muchas se encuentran pendientes, de hecho, la Diputada Federal Madeleine tuvo a bien que le aprobaran en abril de 2019 que se garantice a la mujer como al hombre trabajador inscrito al IMSS el acceso a los servicios de guardería, es una diputada con mucho empuje pero que lamentablemente por ser del PAN no tiene mucho apoyo de sus compañeros, ya que incluso hay iniciativas de ella que han sido retiradas, son súper buenas propuestas y bien planteadas, es tenaz defensora de los derechos de la mujer y madres solteras, mis más altos respetos a esta Diputada Federal, no se trata de levantar el cuello a cualquier político, se trata de reconocer a quien en verdad trabaja, y para MERCADOTECNIA DE MEXICO estos son los que más reconocimiento y méritos deben tener, las propuestas que van encaminadas a ayudar a los más desprotegidos y desprotegidas se debe aprobar sin chistar, hablo de las madres solteras y trabajadoras, los bebés, las niñas, niños y adolescentes, de las personas de la tercera edad que son abuelos y abuelas, ellos merecen todo el respeto del mundo, de las mujeres violentadas y que no les imparten justicia, solo puedo decir que hay demasiado sustento y fundamento para poder aprobar lo que se pida porque es un derecho de los y las mexicanas, ya quisiera yo ser Diputado Federal Plurinominal para entonces hacer planteamientos de iniciativas encaminadas a ayudar a todas y todos los mexicanos.