Asesoría Legal

Racismo 2

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es muy difícil que en nuestro país no haya racismo, se practica mucho y más en las grandes urbes urbanas, incluso, el mismo presidente de nuestro país lo ha practicado diciendo a unos chairos y a otros fifís, obviamente es más que comprobado que el presidente es un mal ejemplo a seguir por su peculiar forma de hablar y de burlarse de los demás, las personas blancas agreden verbalmente a los de color, e incluso, se sienten superior a los demás, Estados Unidos de igual forma es uno de los países que más han agredido a las personas por su color y falta de economía, al menos en nuestro país cuando una persona se ve inmediatamente que es de escasos recursos económicos los tratan de “tu”, incluso, ni siquiera los atienden en algunas tiendas de prestigio, uno de los países más peligrosos para vivir es México, en México nos la pasamos peleando por cualquier tontería, que si somos racistas, que si somos clasistas, fifís o chairos, (esas dos últimas palabras son procedentes de la boca del presidente), en México hay mujeres y hombres que practican el racismo, es muy lamentable porque eso demuestra la baja calidad moral de las personas, de hecho, las personas indígenas, homosexuales personas de color o morenos son los grupos más discriminados en México, el color de la piel sigue siendo un factor en la estratificación social, cuando una persona de color o moreno entra a una tienda donde venden muebles, ropa, etcétera, las empleadas y empleados ni siquiera le dan la bienvenida, lo mismo pasa en los restaurantes, no es el lugar, es quien atiende, las personas de baja moral existen por todos lados y se sienten dueños de donde trabajan tratando déspotamente a las personas, incluso, el trato en los restaurantes hacia las personas no es el mismo, de hecho, en la mayoría de los restaurantes de todo el país se cocina de forma insalubre y se miente en la forma de cocinar los productos, presumen de guisar con aceite de oliva cuando lo guisan con el aceite más barato y corriente, los restaurantes en el país no son buena opción para comer absolutamente nada, la salud se pone en riesgo al igual que la de su familia, de igual manera, 3 de cada 10 personas son discriminadas por profesar una religión distinta a la católica, en nuestro país existen varios casos de racismo, incluso, hay instituciones educativas que también han sido blanco de ataques, como es el CONALEP, el cual muchas personas han dicho que esa institución es apta para nacos y personas pobres, de igual manera, actrices y artistas han sido víctimas de varios insultos raciales debido a su color de piel y por pertenecer a un etnia indígena, en muy lamentable que en nuestro país se acostumbre a ridiculizar a las personas de color o indígenas por medio de burlas o memes, los niños que son usados por sus padres para vender dulces u otro producto han sido objeto no solo de discriminación por la sociedad, sino también de maltrato físico como el niño vendedor ambulante en Villahermosa, Tabasco que fue humillado y obligado por un mal empleado del ayuntamiento de ese lugar a tirar sus dulces que vendía en una canasta al suelo ya que supuestamente el menor realizaba una “actividad ilegal”, así como este niño miles de niños que venden en las calles son maltratados por la sociedad, lo mismo pasa en los hospitales de las zonas urbanas, cuando las mujeres indígenas embarazadas buscan ayuda para dar a luz en algún hospital el servicio le es negado, teniendo incluso las pobres mujeres indígenas que dar a luz en los baños o los patios de los hospitales hasta que alguien tiene que intervenir para apoyarlas, de hecho, los hospitales de todo México son centros que practican todos los días la negligencia médica, y se ensañan más en la gente humilde porque saben que no tienen los recursos económicos para poder defenderse correctamente a sabiendas de la corrupción que hay en los tribunales de todo el país, de ahí se escudan y por eso lo hacen a diario, a las personas indígenas del país la sociedad los hace menos sin pensar el dolor que en ellos ocasionan, vivimos en un país conformado por una sociedad egoísta, envidiosa y discriminatoria, de hecho, Mercadotecnia de México buscará la manera de desaparecer los “usos y costumbres” de la población indígena en todo el país, ya que esto ha traído que dentro de algunos grupos indígenas vendan a las niñas y mujeres en lugar de darles un espacio escolar, y que sus derechos no solo estén enmarcados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que sus derechos estén en toda nuestra Carta Magna, los indígenas del país tienen los mismos derechos que la demás sociedad, en nuestro país ni uno es más ni otros son menos, todos somos iguales ante la ley y ante la sociedad, los migrantes procedentes de otros países como los centroamericanos por lo regular en nuestro país son humillados y sus derechos son pisoteados tan solo por el hecho de ser migrantes sin documentos legales, de hecho, la diputada federal Julieta Vences Kristal presidenta de la Comisión de Migracion no hizo casi absolutamente nada al respecto de reformas para beneficiar a los migrantes que atraviesan por nuestro país, por décadas en nuestro país se ha practicado la burla y las humillaciones hacia los demás, la palabra bulling es una palabra mal empleada en nuestro país, la palabra correcta es ACOSO, MANOTAJE Y HOSTIGAMIENTO, pero no debemos usar palabras de otro país, usar nuestro lenguaje español es mucho mejor y más entendible para quienes no tienen estudios, los mexicanos en general no importando la edad son como niños, todo lo que ven y escuchan lo aprenden y lo llevan a la práctica, de igual manera, millones de mexicanos se dejan llevar por lo que aprenden en la TV, en algunas telenovelas a las empleadas se les trata mal, pues en la realidad lo hacen igual porque así lo aprendieron viendo la tele, ojalá mejore nuestra sociedad pero lo dudo, México está estancado no solo económicamente sino también culturalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres, con igual derecho a una vida digna y libre de discriminación y de trato denigrante, lamentablemente, a lo largo de la historia han ocurrido demasiados crímenes provocados por el odio y la discriminación, estamos en un México donde siempre uno habla del otro, de frente te tratan bien y cuando te das la vuelta empiezan a hablar mal, aprendamos a respetar a nuestros semejantes como deseamos que nos respeten a nosotros.