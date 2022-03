Asesoría Legal

Reformas a la ley de Infonavit

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Por varias décadas y desde su creación de la Ley de Infonavit que fue en abril de 1972 ha fracturado la economía de millones de mexicanos mediante la venta de casas a trabajadores, las cuales, se han construido de la mas baja calidad, la dependencia llamada INFONAVIT por medio de despachos jurídicos externos se ha dedicado a acosar a quienes dejan de pagar dos meses, los acosan, amenazan, intimidan, los han llegado a agredir, los trabajadores cuando intentan buscar hablar con personal administrativo de INFONAVIT estos simplemente les dicen que su deuda la tiene cierto despacho jurídico, que por lo regular son los que hacen el trabajo sucio del INFONAVIT, esta dependencia por medio de los despachitos jurídicos ha despojado de sus casas a miles de trabajadores mediante juicios ejecutivos mercantiles, incluso, a los titulares de crédito demandados les ha llegado a enfermar tal situación y por las presiones que estos sujetos de los despachitos ejercen sobre las personas , sacar una casa a crédito con INFONAVIT no es buena inversión, es un crédito que jamás va a pagar, ya que a la hora de realizar el contrato para adquirir una vivienda que seguramente va estar bien super alejada de su trabajo o de la zona urbana y suburbana nunca se les da la información correcta a los que tramiten la adquisición de su casa, simplemente les mienten con la cantidad del crédito otorgado, ya que les indican que pueden pagar hasta en 30 años sin pensar que el crédito no se reparte en los 30 años, sino que durante 30 años van a pagar su casa hasta 4 veces más del valor de la propiedad.

Lo importante aquí es primero documentarse con personas que ya adquirieron una casa INFONAVIT y sacar cuentas de cuanto pagaron por la propiedad o si aún la están pagando, y en base a esa situación pueden pensarlo mas de 3 veces, es mejor no adquirir casa con el INFONAVIT, lo repito nuevamente, es una muy mala inversión, con todo lo que le van a pagar a INFONAVIT es como comprar 4 casas, la diferencia de esto es lo siguiente, la mayoría de los mexicanos no leen, no se dan cuenta de nada, por lo regular firman el contrato y nunca leen absolutamente nada, ni siquiera saben de cuanto fue el monto del crédito, a cuantos años hay que pagar la casa, como tampoco saben si firmaron el contrato en precio fijo o Veces Salarios Mínimos, esto ultimo afecta muchísimo, la mayoría de las personas no saben descifrar su estado de cuenta, es más, nunca baja, al contrario, sube y sube.

Los millones de mexicanos y mexicanas trabajadores están condenados para toda su vida a mantener a una dependencia llamada INFONAVIT mediante las aportaciones que semanal, quincenal o mensual hacen, efectivamente las escrituras se las liberan a los 30 años después de haber pagado, por supuesto, la casa esta mas que pagada, cuando se haya concluido de pagar la casa ya se estará cayendo de vieja por el material corriente que usan las constructoras que nadie supervisa, es más, aun y con dicha deuda eterna, todavía les suman un seguro contra daños para la casa, otro robo mas a los trabajadores, cuando alguien usa dicho seguro les cobran el material y mano de obra que se haya ocupado, es como si no tuviera seguro, solo estar regalando el dinero a INFONAVIT, los despachos jurídicos externos que contrata INFONAVIT para cobrar a quienes tienen atrasos han llegado a faltarle el respeto incluso a las personas de la tercera edad.

Si realmente nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador y lo digo con todo respeto por lo tiempos que anduvimos juntos en la lucha por la democracia se interesara en este tema ya hubiera metido un Proyecto de Decreto para reformar la Ley del Infonavit y transparentar los recursos que adquiere el INFONAVIT, incluso, Mercadotecnia de México esta terminando puntos importantes con sustento y fundamento dirigido a la Presidencia de la Comisión de Vivienda del Congreso de la Unión para su discusión, propuesta, estudio, evaluación y proponerlo, se trata de cancelar todos los créditos de las personas que hayan alcanzado ya el pago por el monto del crédito otorgado y que ya no sigan pagando más, millones de mexicanos y mexicanas están condenados y esclavizados a pagar toda su vida una casa que fue construida con el material mas corriente y las instalaciones eléctricas ni se diga, es de lo peor, quienes están pagando actualmente una casa INFONAVIT saben de lo que hablo, saquen sus cuentas y propongo que demanden a INFONAVIT mediante juicio para que un juez ordene su cancelación, o bien, mediante un abogado experto en la materia de la Ley de INFONAVIT para proceder a solicitar sustentadamente la cancelación del crédito donde el trabajador se quede con la casa y le liberen inmediatamente las escrituras, ya que un trabajador no puede estar pagando mas de 800 mil pesos una casa, no puede ser posible que INFONAVIT exprima como limón a los millones de trabajadores abusando de su falta de lectura e ignorancia en leyes y asuntos administrativos.

Hago un atento llamado a la presidenta de la Comisión de Vivienda a los secretarios e integrantes de dicha Comisión para que revisen minuciosamente la Ley del INFONAVIT y se mande a llamar inmediatamente al director general de INFONAVIT para que explique por qué permite que a los trabajadores se les siga cobrando cantidades de dinero a favor de una casa que supuestamente ya está más que pagada. Supongamos un ejemplo, que INFONAVIT le cobre 1,200 pesos a cada trabajador que multiplicados por 48 millones de trabajadores que están pagando casa, da una cantidad aproximada de 57’600,000,000, esto es solo un ejemplo, tomando en cuenta, lo anterior, tomando en cuenta el Reporte Anual de Vivienda 2021 del INFONAVIT, pueden incluso ingresar a este link, https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/ae2bb0b6-7b57-4949-b6ca-666e1fd2df4a/ReporteAnualVivienda2021.pdf.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nMOYtzj

Es por ello, que antes de adquirir una vivienda hay que pensarlo dos veces, ustedes pueden sacar sus ahorros de la Subcuenta Infonavit y no pagarle intereses ni regresar dicho dinero porque es un dinero propiedad de los trabajadores, no del INFONAVIT, permitan al Lic. Julio Cesar Zamudio abordar el tema de la vivienda ante el Pleno del Congreso de la Unión y exponer varios puntos y dar reversa a la Ley de INFONAVIT que ha agredido salvajemente la economía de millones de mexicanos desde hace muchas décadas.