Respetemos el medio ambiente

Casi nadie respeta el medio ambiente, la tala de árboles clandestina, el uso de combustible en automotores que genera contaminación, productos químicos y pesticidas que avientan al aire las fabricas y refinerías tanto públicas como privadas, el acumulamiento de basura en exceso que solo se convierten en tiraderos al aire libre creando una enorme contaminación, los ríos y mares también son contaminados teniendo como consecuencia la mortandad de peces, cuando una persona corta un árbol, a cambio debe sembrar 10, esto es su reproducción, es cierto que la madera tiene diversos usos y todos las usamos, no hay quien no use la madera, pero, no se trata de extinguir y acabar con los pulmones que México tiene, y, que son las áreas verdes, de hecho, muchas comunidades del país se han visto afectadas por el desarrollo de complejos turísticos, inmobiliarios y proyectos diversos, siempre, antes de realizar o arrancar un árbol se debe visualizar que se debe sembrar en su lugar 10 arbolitos más, hay que respetar la ecología, no solo decir que respetamos de dientes para afuera, sino con hechos, de hecho, los papas y mamás pueden usar al medio ambiente para empezar a inculcar valores en las niñas y niños de que se debe respetar el medio ambiente, que siempre se tiene que sembrar un arbolito para que sigamos respirando aire puro y limpio, que tengamos algo que nos de aire, no eliminarlo, los padres se pueden organizar e irse de día de campo para convivir con sus hijas e hijos y a la vez a sembrar unos 5 arbolitos cada quien, al finalizar la tarea pueden convivir como una hermosa familia unida sin prender fuego para no ocasionar incendios, de hecho, esa es parte de la tarea como padres, inculcar que en los bosques ni en ningún lugar donde haya vegetación se debe prender fuego, hacerle ver a sus hijos e hijas que eso trae consecuencias negativas, no se trata de que tu te conviertas el dueño de ese árbol, sino que te conviertas en un personaje que ha aportado mucho a la ecología, y que la planta mientras esté pequeña se debe ir a regar cuando tengan tiempo de ir, fortalecer sus raíces regando suficiente abono y agua desde el primer momento en que se planta, son actividades muy divertidas para la familia, las personas que rebasan los 25 años de edad y que son padres deben dejar de pensar en el egoísmo, la envidia, de que aunque ustedes siembren un árbol habrá gente negativa que le gusta prender fuego a los bosques, los domingos hay que convivir con la familia no solo en casa, no hay que decir que se está cansado o cansada y jamás salir, la mayoría de la gente sale a turistear dejando tras de si un basurero donde convivieron, hay que ser ordenados, hay que llevar un bote para la basura y que ahí sea depositado para cuando se retiren se llevan su bote de basura, cuando una persona fuma cigarro al aire libre lo que puede ocasionar con ese cigarro que tira al piso es contaminación tanto por el humo como la colilla que ahí queda, hay que pensar que no estamos solos en esta tierra, hay personas que no toleran el humo del tabaco y que incluso son personas enfermas que con solo oler el humo les ocasiona un daño, el medio ambiente es propiedad de todos, no de uno nadamás, la gente va fumando como si nada en las calles, de hecho, se debería prohibir la venta de tabaco en el país entero, pero no se puede porque son fuentes de empleo muy grandes y genera grandes divisas, mas para Estados Unidos que para México, en México lo que crea son personas enfermas que se llenan sus pulmones de humo y se la pasan tose y tose y a la vez ocasiona cáncer, pero los fumadores no piensan eso porque están atrapados en su mundo del tabaco, los padres siempre andan poniendo en sus redes o what: “amo a mis hijos” “mis hijos esto o mis hijos lo otro”, si en verdad los amaran les deberían entonces inculcar el respeto a la ecología, que desde pequeños y pequeñas infundirles los valores para que con el paso del tiempo no tengan problemas, de hecho, la mayoría de las personas que han ocasionado daño a los bosques son jóvenes que se sienten intocables por tener padres con influencias, en nuestro país hay un partido ecológico que está mas centrado en la política que en la ecología de México, la SEMARNAT debe llevar a cabo sus funciones, pero no lo hace, ésta, es una dependencia que tiene como propósito fundamental constituir una política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en nuestro país, esta dependencia debe conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas Naturales protegidas y de los programas de desarrollo regional sustentable precisamente en regiones prioritarias para su conservación, en pocas palabras, se debe conservar el patrimonio natural de México, en ocasiones veo que las autoridades se preocupan mas por una estatua de un sujeto que ya ni existe y hasta creo ya reencarnó como 10 veces que por el medio ambiente que es el que nos da vida hasta que partamos de este mundo, le dan mas mantenimiento a las estatuas y casi casi las idolatran que a los arboles que nos regalan el aire limpio y puro que respiramos, se debe llevar a cabo campañas de ecología, invitar de manera personal a las familias para que con sus hijos e hijas se sumen a la campaña ecológica y sirve que algún instructor les enseñe a sus hijas e hijos como sembrar un arbolito, que amen la naturaleza y que no se debe permitir su contaminación, de la misma manera, cuando saquen a sus mascotas a pasear, hay que recoger el excremento y echarlo en bolsitas y tirarlo a la basura, la siembra de arboles puede influir de mucho en los hijos y las hijas, que siembren un roble para que sean fuertes como sus hijos, se deben tomar medidas y acciones en contra de quienes contaminen, es una pena decir que anualmente se deforestan miles y miles de hectáreas, tiramos toneladas de residuos al planeta, hay negocios de muchísimos giros, pero, lo que casi no hay son, viveros, a nadie le interesan las plantas, y quienes las compran no las aman porque solo la quieren para decorar su casa y cuando estas no tienen un buen tratamiento las tiran a la basura por falta de agua o abono, de igual manera se debería realizar jornadas de siembra de semillas de diversas frutas, en fin, en navidad todo mundo quiere un árbol natural, pero, nadie lo siembra, todo lo compran, lo disfrutan y lo tiran, se queda un hueco vacío en el planeta por cada árbol arrancado, debemos ser mas considerados con el planeta, no estamos dando nada de lo que recibimos, el planeta nos regala agua en abundancia y la contaminamos, el planeta nos regala aire mediante las plantas y las arrancamos o las matamos, el planeta nos regala especies para nuestra alimentación y en lugar de fomentar mas el desarrollo lo aniquilamos y a la vez nos convertimos en unos depredadores, dejemos respirar al planeta, dejemos respirar al reino animal y vegetal, hay que tomar conciencia de la pandemia, todo mundo busca oxigeno medicinal, otras personas buscan oxigeno 100 % natural en las cámaras hiperbáricas, pero, ¿Por qué no buscamos y nos reencontramos con la naturaleza y le regresamos lo que tanto le hemos quitado? DEJEMOS RESPIRAR AL PLANETA.