Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Seguirá habiendo más muertes por covid, pandemia no se ha controlado…

Doctores epidemiólogos en esta entidad señalaron que mucha razón tiene el extitular de Salud, José Ramón Narro Robles, cuando dice que, México aún podría enfrentar un aumento en los contagios por Coronavirus “y vivir cosas que no deseamos”, lo mismo sucede aquí en Chiapas que de la noche a la mañana nos manda al semáforo naranja cuando la situación aún es crítica -dijeron- al mismo tiempo señalaron que cuando el ex titular de salud federal tiene razón cuando alerta que, podrían haber más contagios debido a la irresponsabilidad de la sociedad. Pero sobre todo nosotros -comentaron- podríamos decir que también aunado a la irresponsabilidad de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Es bueno que se exhorte a la población a que actué con mayor responsabilidad y atienda las recomendaciones de los expertos. Los galenos agregaron que en una videocharla titulada “Gobierno, Sociedad y el Covid-19”, que se transmitió a través de redes sociales, Narro Robles advierte que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, Coronaviridae tipo 2 (SARS-Cov-2, por sus siglas en inglés), es una de las pandemias más peligrosas que haya enfrentado la humanidad en los últimos 70 años, que traerá cambios sociales, políticos y económicos a los que debemos prestar atención, sin embargo, dijeron, la gente y el gobierno no están preparados para enfrentar esa pandemia y solo se han limitado a desoyer por un lado la sociedad y por el otro las autoridades a mentir e improvisar con cifras y números, es por ello que agregaron los doctores que tiene también razón el ex secretario de salud federal cuando determina que la falta de preparación del Estado Mexicano “y una improvisación consecuente que no sirve ante los objetivos prioritarios: cortar la cadena de transmisión, hacer la mayor cantidad de pruebas posible, como lo pidió la OMS en marzo, y una promoción fuerte acerca del uso del cubrebocas”. Pero, argumentaron, aquí en Chiapas el nefasto titular de Salud dice que es su “responsabilidad” ponerse o no ponerse cubrebocas, háganme el favor cabrón, que poca madre de funcionario señalan los médicos, al tiempo de manifestar que de acuerdo a lo que dice Narro en la actualidad y a siete meses después de haberse declarado la emergencia sanitaria en México, la población tiene “información incompleta, alejada de la realidad y cuenta con pobres opciones para hacer frente al paro de actividades, que ya se traduce en la pérdida de millones de empleos”. Y eso el gobierno no lo ve, Incluso aseguraron que volveremos, No a una “Nueva Normalidad”, sino una “post normalidad” en la que cada individuo deberá hacerse responsable de su salud, valorarla y cuidarla, porque si no lo hace el impacto será colectivo. Así mismo señalaron que hoy en día los secretarios de salud son una papa enterrada y por esa razón la pandemia seguirá cobrando más vidas, falta preparación, y conocimiento, pero, a Chiapas ya lo metieron al semáforo naranja cuando la realidad es otro, deberíamos estar aun en el semáforo rojo, acotaron los doctores…Carajos…sin comentarios

CONTINUA GRILLA BARATA Y COBARDE CONTRA FISCAL GENERAL…

Pese a ser parte de una estructura sexenal el fuego amigo entre funcionarios de este sexenio no cesa, al contrario, cada día sube más de nivel el odio, rencor y encono entre los colaboradores de Escandón cadenas y una presa fácil de francotiradores ha sido el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca quien pregona que el trabajo mata a chismes, grillitas arrabaleras. Circula en redes comentarios donde se dice que un familiar (mujer) del Fiscal general que trabaja en la secretaría de educación debe ser investigada por enriquecimiento ilícito, a lo que el fiscal dice y responde con claridad, que esculquen por donde quieran no me van a encontrar nada, Estamos limpios con mi familia y cuando gusten pueden denunciar, y al mismo tiempo remarca, Ahí van a topar con pared llevo 21 años trabajando y siempre he tenido todo en orden, por eso invito que denuncien no hay que olvidar que el acusa esta obligado a comprobar. Bueno pues, toca pues a el gobernador frenar esa grillita sucia y barata o el fuego amigo entre sus colaboradores, porque si no negro nubarrones se le presagian en miras de las elecciones del 2021…ver para comentar …sin comentarios…Por hoy amigo lector, aquí la dejamos, y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK