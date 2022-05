Asesoría legal

Sufragio efectivo no reelección

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Es muy vergonzoso que los Diputados Federales quieran reelegirse tras que no han hecho absolutamente casi nada, la reelección no va a fortalecer en nada el Poder Legislativo Federal, no han hecho absolutamente nada por el país, lo único que han hecho es estar al servicio del presidente de la republica el cual ha puesto al país en recesión económica, lo que se avecina es mucho peor aún, los Diputados Federales aun y los que están sin partido no le dan la cara a quienes votaron por ellos, lamentablemente los mismos Diputados avalaron la Reforma que les permite buscar la reelección sin dejar el cargo, en pocas palabras ya no van a pedir licencia ni van abandonar su curul para hacer campaña, de hecho, no se tomó en cuenta a la ciudadanía para ver que opinaba acerca de la reelección, es casi un hecho que los Diputados Federales se van a ir porque a final de cuentas los que deciden son los ciudadanos y es bueno darle prioridad a otras personas con mejores visiones y mas claras, gente que realmente atienda a los ciudadanos, no se requiere de diputados que dieron la cara cuando buscaban el voto y la esconden cuando ya llegaron a la Cámara, como estos diputados son casi todos, porque incluso, cuando algunos atienden a algunas personas en sus oficinas claramente les dicen a quienes votaron por ellos “pero apúrense porque tengo prisa”, ojalá así les digan cuando vuelvan a buscar el voto, en mi calidad de mercadólogo político dudo mucho que de los 500 diputados alguno se quede, muy probablemente hay algunos que si fueron a su Distrito y tuvieron reuniones con su gente, pero no creo que la cifra pase de 3 diputados que hayan hecho eso, es más, casi ninguno de los Diputados utilizó la herramienta de la Mercadotecnia, el no haberla usado eso va en contra de sus propios intereses políticos, es muy difícil tener legisladores que usen la Mercadotecnia, muy difícil, muchos no saben siquiera que es eso ni para que se usa, aprobar leyes al azar es muy desatinado, lo más correcto y democrático es darle paso a gente nueva, hay que innovar no quedarse ahí sentado para hacer absolutamente nada, el titular del INE dice que “la democracia no se detiene por la emergencia sanitaria” mi pregunta es, ¿Cuál democracia?, como el gobierno si se atreve a detener la economía cerrando lugares por la pandemia, en lugar de utilizar las estrategias mercadológicas, pero no, al gobierno lo que mas le convino es guardar y guardar dinero en sus arcas importándole poco los que puedan comer y los que no ya se fregaron porque hay muchísima gente que va al día, los diputados locales y federales y todos los empleados que trabajan para gobierno se pueden ir a descansar a guardarse por la pandemia porque sus salarios están seguros, pero friéguese el que va al día, de hecho, muchos inspectores de comercio se pasaron de abusivos con los comerciantes donde a unos los dejan trabajar y a otros no, y ahora sale el idiota del INE que la democracia no se va a frenar, por favor, ¿Cuál democracia? Aquel que hablaba mucho de la democracia y la traía todo el tiempo en el pico de la lengua y que la iban a pasar muy bien ya saben con quien resulta todo lo contrario, dime de que presumes y te diré de que careces, como se atreven a hablar de una reelección cuando en Veracruz están pasando cosas feas, ese Estado presume cosas que no son por medio de su Gobernador, el gobierno está acumulando dinero y dinero mientras la gente se está muriendo por el mortal virus, los hospitales nunca en todo el país tienen los medicamentos completos, la gente tiene que comprarlos por su lado y son medicamentos que rebasan los mil pesos, aunque hay algo, los gobiernos estatales se la pasan echándole la culpa a la gente de que no usan cubrebocas, no usan gel antibacterial, que no se quedan en casa, ¿Cómo se van a quedar si la gente tiene que salir a buscar el sustento? Que decisiones más estúpidas deveras, gobierno debe invertir no solo en publicidad, sino que le den las órdenes a tantísima gente que tienen de holgazanes metidos en el gobierno y que realmente no hacen nada, hay que mandar a todos esos holgazanes a campo a trabajar a devengar su salario y entregarles despensas una vez a la semana, no solo a la gente de su partido sino a toda la gente en general, eso nunca lo van hacer porque son como las ratas, son las primeras que salen huyendo cuando el barco se va hundiendo y friéguese el pueblo que diariamente trabaja y que ahora no tienen dinero para sustentar a sus familias, si ustedes como diputados federales, locales y presidentes municipales les hubieran dicho a la gente que les iban a dar una puñalada por atrás cuando llegaran, no hubieran votado por ustedes, pero bueno, la ultima palabra la tiene la gente, aunque, el coronavirus no es un juego, es una realidad y existe, se pueden hacer actividades pero hay que cuidarse, hay que ponerse cubrebocas, hay que ponerse gel antibacterial, ustedes mismos pueden fabricar su propio gel, ningún funcionario puede someterlos a comprar gel de marca, eso es consumismo, ustedes mismos ocupen 80% de alcohol en el gel que vayan a elaborar, es muy fácil hacerlo, bajen tutoriales de YouTube para fabricarlo para su autoconsumo, e sus mismas prendas de ropa hagan su cubrebocas bajando tutoriales para que sepan como hacerlos, no esperen a que medio millón de personas mueran para usar esto, háganlo inmediatamente, es preocupante la situación actual, no saluden de mano a nadie, no se den besos de saludo, mantengan su distancia mínimo 2 metros, lo mas importante también, no hay que discriminar a ninguna persona mujer u hombre cuando sepan que están enfermos o enfermas, hay que ayudar en lo que se pueda a esas personas por favor, no discriminen, cuídense mucho para poder cuidar a los demás, si yo fuera Diputado o Senador ya hubiera puesto en marcha algún proyecto económico para toda la gente, no solo para quienes hayan votado por uno, la cuestión y la moral es para todos, cuiden a sus familias, las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad no pueden arriesgarse a salir tanto, Dios los proteja y los cuide mucho.