Unidad De IPN Desarrollo Educativo En Palenque

#UNIDAD DE IPN DESARROLLO EDUCATUVO EN PALENQUE. Sin lugar a dudas pueden calificarse de exitosas las gestiones del gobernador de Chiapas, del Dr. Rutilio Escandón Cadenas y de la Diputada Manuelita López Obrador, al conseguir que, en Palenque para aportar a su desarrollo educativo, se establezca una Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), con las carreras de Ingeniería Ferroviaria, Licenciatura en Turismo, Ingeniería Civil e Ingeniería en Biotecnología. Este 28 de septiembre, el próximo lunes, habrá un evento de gran trascendencia en Palenque con la presencia del gobernador chiapaneco, del Director General del IPN, Dr. Mario Alberto Rodríguez Casas, de autoridades educativas y de la Diputada Manuelita López Obrador. En este evento se comenta que FONATUR habrá de entregar en vía de donación los terrenos dónde se habrán de construir las instalaciones de esta unidad de educación superior en Palenque. Hay regocijo y entusiasmo entre la población palancana por esta noticia.

#FALSA ALARMA VIENEN LOS CAMBIOS ANTE PROCESO ELECTORAL. Al ser convocados para una reunión por la noche, el pasado jueves en la secretaría general de gobierno, puso a imaginar entre los asistentes, los coordinadores parlamentarios que habría anuncios importantes, humo blanco para definir la integración de la mesa directiva de este nuevo período, a partir del primero de octubre. Falsa alarma. El Lic. Ismael Brito Mazariegos solamente platico con todos, y les informó que esto se definirá a partir de la plática que sostendrá el próximo martes, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, con los dirigentes de todos los partidos políticos. Aunque si es un hecho, que ya estamos en el preámbulo del proceso electoral del 2021, y que se esperan cambios. Elizabeth Bonilla será relevada, no podrá continuar un período más.

#FIRME LA ORDEN DE APREHENSION EN CONTRA DE SET YASSIR. Puras especulaciones se hacen sobre la razón por la que el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa ha blindado la libertad de su subsecretario de movilidad y transporte Set Yassir Vázquez. Alguien le tomó el pelo a Barbosa al decirle que no había orden de aprehensión en contra de Set Yassir, cuando en los medios judiciales de Chiapas se sabe que existe la orden por ejecutar, pero que inexplicablemente no se ha hecho. El ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez tiene pendientes con la justicia chiapaneca. Saben dónde está y tienen la orden, pero se resisten a ejecutarla. Mientras tanto, sus propios “lavadores de dinero” entre ellos un chiapaneco de nombre de famosa marca francesa y su socio veracruzano, aseguran que Set Yassir se “está fondeando” en mejores condiciones, ahora que opera esta secretaria en Puebla, mejor y más tranquilo que cuando se desempeñara como Alcalde. Bien dicen que “gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”.

#LUJOSO FIN DE SEMANA DE RUIZ SERRANO DE LA AUDITORIA SUPERIOR. Mientras se promueve a nivel estatal una política de austeridad y cuidan el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y sus principales colaboradores cada detalle de su vida pública, Francisco Javier Ruiz Serrano, secretario particular del titular de la Auditoría Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, difunde fotografías acerca de lo bien que ha estado disfrutando estos fines de semana a bordo de un yate y todo. ¿De dónde mulas Pedro? Pues, nadita es Ruiz Serrano, es el enlace con los presidentes municipales y las consultoras que operan en la ASE. Bienvenido a la 4T. Deja mucho que desear y lo más grave es que a pesar de haberse hecho público este tema, no ha habido ninguna reacción, por lo que se presume permisividad de su superior jerárquico. Ni modo, lo único que no se puede ocultar es el amor, el dinero y lo torpe. Usted qué opina de estas excentricidades de playboy de Francisco Javier. Travesuras de funcionario con paga.

#CACIQUESARNOSOPRESUMEDEESTARMOVIENDOASUSCHALANES. El que se siente cacique, Javier Moreno, aunque fue derrotado en las urnas en el último proceso electoral, cuando quiso ser diputado local mordió el polvo. No supera su perdida. Ahora presume de haberle impuesto como subsecretario en la zona de la frailesca a Raúl Grajales, a su “amigo” el secretario general de gobierno Ismael Brito. En estos movimientos que está haciendo de sus chamacos, sus chalanes. Quiere que Pepe Orantes sea candidato a la presidencia municipal de Villaflores. Otro de sus chalanes, Robertoni Pereyra quiere que sea candidato por Villacorzo. Lo que no sabe hasta ahora es si van por el Verde o por Chiapas Unidos, ya que Moreno se ufana de controlar a ambos partidos en esta región. Chingón el sarnoso, disponiendo del futuro de la región con sus chalanes. Se olvida que hay otros que piensan y también deciden.

#INFORMEDECARLOSSOBREPROACTIVAYELPREDIAL. A ver si en estos días, que dice que va a informar a los tuxtlecos el alcalde Carlos Morales Vázquez, se decide a aclarar lo de “los moches” de los contenedores de Veolia, lo del predial, lo de las patrullas en arrendamiento, lo de la inseguridad y lo de los contratos para la destrucción de las calles de Tuxtla. ¿Se sabrá que constructoras son las beneficiadas con estos contratos de obras y el tiempo en que se terminaran? ¿De que habrá de informar Carlos este 29 de septiembre? ¿Después de cuántos wiscachos nocturnos estará escribiendo su informe?, ¿Pura inteligencia emocional? Salud.

#GILDARDOZENTENOYLAAUSTERIDADREPUBLICANADEBOCHIL. Quién está bastante ocupado en estos días es Gildardo Zenteno, actual presidente municipal de Bochil, que para lavar el dinero que al parecer se está llevando de las arcas municipales, se decidió a invertir en las instalaciones de un GIM de primera. Inmejorables las instalaciones dicen los que ya lo conocen. Es que Gildardo como se la pasa todo el tiempo en Tuxtla, necesitaba un lugar adecuado para mantenerse en forma. Inversiones son inversiones. Otro beneficiado de la austeridad republicana.

#CESARAMINYEMILIOSALAZARLEVANTARONLAMANO. Por lo pronto, tanto César Amin González Orantes, como Emilio Salazar Farías por lo menos ya levantaron la mano, diciendo “yo quiero ser”. Uno para alcalde de Tapachula y el segundo por Tuxtla Gutiérrez. Van con todo por la nominación, por un gran Frente electoral con el que puedan dar la pelea por la presidencia municipal. Tienen juventud, arraigo y entusiasmo.

#ERUBIELALONSODELEGADOENCHIAPASENGIRADETRABAJO. Intensa actividad viene desarrollando el recientemente nombrado delegado del PRI en Chiapas, el tabasqueño Erubiel Alonso, ex diputado federal, priista de arraigo. Viene junto con Héctor Rovelo, actual dirigente estatal priista, sosteniendo reuniones tanto en la región de los altos de Chiapas, como en la zona norte. Ha venido inyectando vitaminas al tricolor. Seguramente en los próximos días habrán de convocar a los cuadros de priistas destacados, como los ex presidentes del Comité Directivo Estatal, para fortalecer las relaciones al interior de este partido. Es parte del trabajo de unidad que viene promoviendo el delegado Erubiel Alonso.