Ronda Política

Víctor Lara

Willy Ochoa va por el frente “Va X Chiapas”

Eduardo Balcázar va por “Fuerza X México”

Los tiempos de las definiciones partidistas se van agotando, los plazos y términos legales también están feneciendo, por lo tanto, la efervescencia política electoral está en el inicio de su ebullición.

Aun cuando muchos se decían ya saber quién sería el gran ganador de la encuesta de la coalición “Va Por Tuxtla” resultó ser Willy Ochoa, dejando atrás a Manuel Sobrino (Lord Berrinches) quien al parecer se va a Movimiento Ciudadano por la candidatura a la diputación local por el distrito II y también dejó atrás a Haydee Ocampo quien se regresará a su curul, de la que nunca debió haber salido, sin tener un trabajo partidista y sin tener estructura, lo que ella tiene es trabajo legislativo y muy bueno.

Así que sin causar sorpresa la duda se develó ayer desde muy temprano que el PAN registró a Willy Ochoa como candidato de la coalición Va Por Tuxtla y fue Marko Cortés líder nacional del PAN quien le entregó la constancia de candidato a Willy.

“Esta candidatura representa una oportunidad para los anhelos más profundos de las familias tuxtlecas, representa el camino a recuperar el tiempo y la seguridad perdidos, por eso decimos con todo el corazón: ¡Va por Tuxtla!” señaló Willy Ochoa, luego de ser nombrado candidato de la alianza que conforman los partidos PAN-PRI-PRD.

El Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés, entregó a Willy Ochoa la constancia que lo acredita como candidato de “Va por Tuxtla”, a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez quien reconoció “Willy Ochoa representa la cultura del esfuerzo tuxtleco, representa la oportunidad de unirnos aquellos que estamos fastidiados de las mentiras, no se gobierna con espejitos ni apariencias. El Ayuntamiento no ha sabido cómo resolver los temas más urgentes: la pobreza y la inseguridad que viven las familias”

Gobernar no es atacar a los que piensan distinto, administrar no es alumbrar las calles principales, ser gobierno y administrar es mucho más que eso, es incluir, escuchar, atender, resolver, ser solidario, ¿no se supone que eso harían ellos?, cuestionó Willy.

Por su parte el líder del PAN en Chiapas, Carlos Palomeque, mencionó “con Willy tenemos la oportunidad de reivindicar el rumbo de nuestra ciudad, el perfil importa, y sabemos que con él podemos lograr que Tuxtla sea la capital que todas y todos merecemos”.

Finalmente, Ochoa Gallegos sentenció “no acepto que Tuxtla sea una ciudad desierta, insegura, triste, una ciudad de mentiras, de apariencias y espejismos de una transformación que nunca llegará sino por los actos de aquellos que hemos demostrado congruencia y consistencia en dichos y hechos, en los que a pesar de las dificultades somos de una sola pieza”. Así que inicia la era de Willy.

Oswaldo Chacón presidente del IEPC dijo que actualmente, las y los integrantes de los 123 Consejos Municipales y 24 Distritales Electorales ya están realizando diversas actividades relativas a la preparación de la elección y se encuentra vigente la convocatoria para designar Capacitadores Asistentes Electorales locales, quienes juegan un rol fundamental en la cadena de custodia del traslado de los paquetes electorales.

El 21 de marzo iniciamos con la etapa de registro de candidaturas. Ante el contexto de la pandemia, por primera vez en Chiapas los registros se están haciendo a través de una herramienta electrónica denominada Sistema Estatal para el Registro de Candidaturas (SERC).

Los partidos políticos, las coaliciones y en su caso las candidaturas independientes tienen la obligación de observar la paridad de género, la cuota de juventudes, la cuota de representación indígena y deberán postular candidaturas que manifiesten no estar en alguno de los supuestos del 3 de 3 contra la violencia de género. Las valoraciones éticas y morales en torno a la postulación de una candidatura es responsabilidad única y exclusiva de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, en su caso.

El día de la Jornada Electoral se implementarán protocolos sanitarios que garanticen la protección de la salud de las y los votantes. Dentro de las medidas que se aplicarán están: sana distancia en filas, desinfección constante de las casillas, al momento de votar únicamente pasarán dos personas y el uso del cubrebocas será obligatorio. El llamado a la ciudadanía, a partidos políticos y a todas las personas que participen en las elecciones es a actuar con responsabilidad frente a la pandemia y a sujetarse a los protocolos sanitarios.

La organización de los debates para candidaturas a presidencias municipales y a diputaciones estará a cargo de los Consejos Municipales y Distritales Electorales. Estaremos impulsando la celebración de estos ejercicios, que son trascendentales para que las candidaturas expongan sus proyectos y para que la ciudadanía los conozca y ejerza un voto informado.

Son bienvenidas las muestras de buena voluntad de gobernantes que abonan al respeto de las reglas del juego. De no existir apego a dichas reglas, la ciudadanía puede estar segura de que las autoridades electorales actuaremos con contundencia para hacerlas valer.

Y en otro orden de asuntos de interés común Paulina Conde declaró que en la determinación del Tribunal Electoral “Una disculpa pública no es suficiente para cuatro mujeres que hemos vivido en carne propia una lastimosa violencia, discriminación, daño emocional, económico y físico. ¡Al tribunal electoral de Chiapas le tembló la mano!! Las mujeres no nos vamos a rendir, no concibo la participación política en espacios de violencia. ¡¡Las mujeres ya rompimos el silencio, rompan el pacto!!

¡¡Seguimos en pie de lucha hasta donde tope!! Mi cariño y admiración para mis amigas y compañeras Ruth Aurelia Pensamiento Haydee Ocampo Olvera y Fanny Nájera y para todas aquellas que han decidido denunciar y se encuentran en el espinoso proceso”

Por lo que Matatigre está obligado por el TEECH a dar disculpas públicas a Hayde Ocampo, Fanny Nájera y Paulina Conde, si no corre riesgo su candidatura por quedar inscrito en el registro nacional de violentadores y no poder concretar sus aspiraciones. ¿Cederá? Al tiempo.

Eduardo Balcázar va por la presidencia municipal de Tuxtla por el partido “Fuerza por México”. Un joven progresista con valores y deseos de servir, de construir ciudadanía y fortalecer nuestras costumbres.

Comprometido con las causas sociales, dispuesto a darle voz a los sin voz, a los desprotegidos, con los ánimos de luchar hombro con hombro para lograr hacer de Tuxtla una ciudad segura, con servicios municipales dignos de una capital.

Tuxtla necesita de inversiones, de crear fuentes de empleos que garanticen mejores condiciones de vida, con Lalo Balcázar se puede.

Hoy será el evento de registro de los candidatos a la presidencia municipal de Tuxtla y a las diputaciones locales y federales de los distritos que abarcan esta ciudad capital… aquí también inicia una historia para Lalo Balcázar, es el debut de una carrera política promisoria…

