Willy Ochoa Va Por Tuxtla

Willy Ochoa tiene un diagnóstico demoledor de la capital de Chiapas: “tres crisis simultáneas hunden a Tuxtla Gutiérrez, la crisis económica, la crisis sanitaria y la crisis de seguridad, agudizadas por un Ayuntamiento indolente, incapaz de hacer algo a favor de las familias tuxtlecas, porque no sabe cómo y simplemente porque no le importa”.

El candidato a la Presidencia Municipal de la Alianza Va por Tuxtla, contextualizó su dicho: “como orgulloso tuxtleco nacido en el Barrio Niño de Atocha, me duele la realidad de Tuxtla y no acepto que tengamos que acostumbrarnos a vivir así. Ha quedado muy claro que este gobierno municipal no supo cómo reactivar la economía de la ciudad y de las familias”.

Ochoa dijo que el gobierno municipal no ha ayudado a los negocios de la capital, “de no haber hecho nada” por los hogares que viven en condiciones muy vulnerables y en la tragedia de la pobreza: “vivir en nuestra ciudad es cada vez más difícil y para los que tienen menos, es prácticamente imposible”, apuntó.

“Debemos parar este efecto negativo reactivando la economía de la ciudad y de los hogares tuxtlecos, no seremos promotores de la división y el encono, sacaremos lo mejor de las diferencias y trabajaremos en las coincidencias, lo más importante para construir el Tuxtla Gutiérrez que soñamos”.

UNICACH

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) a través del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, impulsa la vinculación y capacitación comunitaria, principalmente en poblaciones asentadas en zonas volcánicas, además del monitoreo vulcanológico-sismológico de los dos volcanes activos de Chiapas, el Volcán Chichón y Tacaná.

Recientemente, en el marco del 39 aniversario de la erupción del Volcán Chichón, personal técnico y científico del IIGERCC realizaron como cada año una serie de actividades en el municipio de Chapultenango.

Dentro de las actividades realizadas por los investigadores del IIGERCC destacan la realización de una serie de muestreos geoquímicos de las aguas del cráter del volcán y una charla dictada por la directora de ese instituto, Silvia Ramos Hernández, quien relató a los pobladores de Chapultenango los cambios del volcán desde su erupción hasta su estado actual.

También se proyectó en el domo municipal un video conmemorativo a los 39 años de la erupción del Volcán Chichón, en el que se da cuenta de lo ocurrido aquel domingo 28 de marzo de 1982, así como el histórico acompañamiento y capacitación a la población a partir de esta fecha.

Se dio a conocer a la población la importancia del trabajo de investigación y formación de recursos humanos que la UNICACH realiza en colaboración con las autoridades, a través de la licenciatura en Ciencias de la Tierra y el posgrado de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, y el Centro de Monitoreo Sismológico-Vulcanológico.

También se abordó la relevancia de la participación e integración de la comunidad en las actividades que se planean para que los niños, jóvenes y adultos identifiquen conozcan las características del fenómeno volcánico, así como de los diferentes riesgos a los que se está expuesto al vivir tan cerca de este coloso y las medidas de prevención.

El evento se realizó atendiendo las medidas sanitarias de prevención y sana distancia, con el apoyo de las autoridades de la UNICACH y contó con la participación de la presidenta municipal de Chapultenango, Heydi Domínguez Pérez y de la población zoque.

Jorge Llaven Trabaja por Tuxtla

Jorge Llaven Abarca sostuvo reunión de trabajo con mujeres líderes de Tuxtla Gutiérrez, en la cual destacó que a través de políticas públicas de igualdad de género e inclusión social se consolidará la Cuarta Transformación de Chiapas y México.

Luego de escuchar sus propuestas e inquietudes, Llaven Abarca expresó que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas priorizan acciones enfocadas en cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres y las niñas.

“Las mujeres son el motor de cambio y de transformación de Chiapas y México, con su voz y su participación fortaleceremos los proyectos encaminados en garantizar la igualdad de derechos y oportunidades”, puntualizó.

Las confesiones de AMLO

Un evento que pudo ser simplemente protocolario, el informe del presidente López Obrador por los primeros 100 días de gobierno en su tercer año de gestión, resultó más revelador de lo que muchos pensaban.

El presidente comenzó planteando un panorama económico y social que corresponde estrictamente a un mundo paralelo.

Es diferente completamente a lo que puede apreciarse en función de los datos duros que el Inegi, el Coneval y hasta la Secretaría de Hacienda informan.

Solo por citar dos ejemplos, le refiero que el presidente López Obrador habló de la abundante obra pública que, a su juicio, construye su gobierno.

Nos hizo pensar en el México de mediados del siglo pasado, en el que se edificaba buena parte de la infraestructura material del país.

Bueno, pues, de acuerdo con las cifras del Inegi, durante los primeros dos años del gobierno de AMLO la inversión pública retrocedió 21.9 por ciento en términos reales.

Y esta grave caída se sumó al estancamiento del sexenio pasado, cuando la inversión pública creció apenas a una tasa de 0.8 por ciento al año.

Para los primeros dos meses de este año, Hacienda informó que la inversión física del sector público federal decreció en 17.1 por ciento, continuando con la tendencia descrita antes.

El otro caso fue el de los programas sociales, que también en su opinión llegan a la mayoría de los hogares mexicanos.

Las cifras del Censo de 2020 reportaron que 25 por ciento de los hogares del país reportan que al menos uno de sus integrantes recibe ingresos monetarios provenientes de los programas del gobierno federal.

Por simple aritmética, quiere decir que 75 por ciento de los hogares mexicanos no reportó recibir ingresos monetarios provenientes de los programas del gobierno.

Este dato hay que sumarlo a las cifras de Coneval, que reportó un incremento de la pobreza laboral en 2020, de 37.3 a 40.7 por ciento.

El presidente aseguró en su informe de ayer por la tarde que tiene la convicción de que, a mediados de este año, el país habrá recuperado lo perdido durante la pandemia.

Aun si suponemos que el PIB va a crecer 5 por ciento en este año, al término de 2021 todavía estaremos por abajo en 4 por ciento respecto al nivel que teníamos al cierre de 2019.

No es un asunto de opiniones. No hay manera de que recuperemos lo perdido por la pandemia a mediados del año.

Es entendible que el presidente López Obrador quiera apuntalar su narrativa de que estamos dejando ya los malos tiempos que la pandemia trajo consigo.

Creo que nadie podía esperar que tuviera un tono autocrítico en este informe.

Lo que sorprendió de la alocución de ayer fueron dos cosas: la apología que hizo del papel de las Fuerzas Armadas y sus referencias a la historia.

En el primer caso, como pocas veces, pintó un cuadro en el que se pudo constatar la omnipresencia del Ejército y la Marina. No solo haciendo funciones de vigilancia sino de ingenieros, constructores, administradores, aduaneros, y hasta enfermeros.

La única referencia a funcionarios públicos en su informe correspondió a los secretarios de Defensa y Marina, a quienes agradeció su apoyo.

El otro tema, singular para un informe, fueron las diversas referencias a los aniversarios que se celebran en este año: la fundación de Tenochtitlan, su caída, y la consumación de la Independencia.

Refirió a una larguísima lista de títulos que serán reeditados este año en ese marco y que, en todo caso, sería de interés para estudiantes de literatura o historiadores. Si usted está pensando en que esa lista se debió a la influencia de alguien cercano a AMLO, seguramente acertará.

El presidente tiene otros datos. Ya lo sabemos. Nos lo reitera frecuentemente. Pero, como en pocas ocasiones nos dejó ver su universo de una manera clara.

Finalmente, es importante entender cómo piensa y visualiza la realidad quien toma las decisiones que más afectan la vida del país.

Aunque nos remita a una realidad paralela.

Para terminar: “En política, si las cosas no cambian, es porque todo sigue igual” lo dijo el filósofo de Güémez.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

