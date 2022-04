Leopoldo Mendívil

“Ya llegamos, perros…”

LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ,

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA:

+El narcotráfico es el peor

flagelo que soportamos

José Mujica.

Fue el grito de guerra del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su última incursión, en Tepalcatepec, Michoacán, para enfrentarse a las autodefensas.

La historia no es nueva, doña Icela. Si la memoria no me falla, en 2013 surgieron las autodefensas; eran grupos de agricultores y ganaderos quienes, hartos de extorsiones, secuestros y robos, se organizaron para defender lo suyo. Desde un principio quedó borroso su carácter, que osciló entre movimientos sociales, paramilitares institucionalizados y cárteles incipientes. Con el tiempo, cada grupo tomó su camino.

Usted debe saber que actualmente, casi cada semana hay enfrentamientos en Tepalcatepec con saldos de varios muertos y desaparecidos. Los delincuentes se dan el lujo perverso de usar los teléfonos de los ciudadanos retenidos para avisar a los familiares que ya los mataron.

Lo mismo ha pasado en otras zonas de Michoacán y ya van 24 mil habitantes desplazados por la violencia generada por Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del CJNG, en su batalla con otros cárteles, las autodefensas y el Ejército-Guardia Nacional.

El CJNG es el grupo delincuente más poderoso de México por su dominio territorial, su sofisticado armamento y un ejército que parece interminable de sicarios. De Michoacán quiere una ruta libre hacia los puertos del Pacífico para recibir la droga y los precursores provenientes de Asia.

A pesar de su poderío no la ha tenido fácil, pues un ex aliado, Juan José Álvarez Farías (a) El Abuelo, le ha cerrado el paso en la región. Actualmente El Abuelo lidera Los Cárteles Unidos, conformados por los remanentes de Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana. El escurridizo personaje ha librado tres arrestos y al menos dos intentos de asesinato.

De pasada, todos los cárteles pretenden apropiarse de las tierras y productos de la zona, como el limón y el aguacate, este último ahora tan cotizado para la exportación.

El encono entre ambos bandos es tan fuerte que en 2019 el CJNG difundió un video advirtiendo que los enfrentamientos en Michoacán se acabarían cuando le entregaran a El Abuelo, lo cual no ha ocurrido.

Los de Jalisco no tienen el más mínimo temor a la autoridad. En enero de este año, Andrés Manuel López Obrador acudió a Michoacán a inaugurar dos cuarteles de la Guardia Nacional y estuvo a punto de no hacerlo porque los caminos estaban bloqueados.

Tan sólo el año pasado, doña Icela, en Michoacán hubo dos mil 200 asesinatos vinculados a las organizaciones criminales. Al momento de escribir estas líneas, Tepalcatepec lleva dos días de ataque continuo.

El problema de los cárteles es que no dan abrazos, solo balazos…

LA TIERRA GRITA

Cambiando el tema a mis lectores y ahora que es septiembre, no se pierdan el documental 19-S: La Tierra grita, que se retransmitirá hoy sábado 18 a las 5:00 PM en televisión abierta ADN 40 y en Internet por HTTPS://LIVE.ADN40.MX/.

Expertos de México y el mundo analizan los sismos ocurridos en México, muchos originados en Oaxaca, al tiempo que profundizan en el enigma de que hace un siglo no ha habido un sismo originado en Tehuantepec.

El documental repasa el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona más sísmica del planeta y de la cual forman parte el Popocatépetl, en los límites de los estados de México, Morelos y Puebla y el Volcán de Fuego, en Colima.

Es una producción de primer mundo, llamada a convertirse en referencia para el conocimiento, la cultura y la conciencia. Por su calidad, el primer documental de esta serie se exhibió en el prestigiado Reel World Film Festival de Toronto, Canadá (2018).

Felicidades a Azteca Documentales y a Benjamín Salinas Sada, director general de TV Azteca, por traer contenidos de calidad para una audiencia cada vez más exigente.

Investigación: Upa Ruiz upa@delfos.com.mx

Internet: Lmendivil2010@gmail.com

Facebook: Leopoldo Mendívil

Twitter: @Lmendivil2015