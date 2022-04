A disfrutar Fiestas Patrias en casa

LLAMA RUTILIO ESCANDÓN

• Destacó que gracias al trabajo comprometido de las autoridades federales, estatales y municipales, se garantiza tranquilidad, paz y bienestar a las familias

M de R / Diario de Chiapas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que siguiendo los protocolos del Gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Chiapas, las conmemoraciones históricas del mes patrio también se realizarán sin público, para evitar riesgos ante la pandemia de Covid-19, por lo que insistió en el llamado a quedarse en casa y seguir estos actos cívicos a través de los diferentes medios y plataformas de comunicación.

“Estamos por iniciar los festejos patrios, pero ahora podrán disfrutarlos de manera virtual, sin salir de sus hogares, ya que, debido a la contingencia sanitaria, lo más importante es cuidar la salud de las y los chiapanecos”, señaló al precisar que el día 13 de septiembre se conmemora la Gesta Histórica de los Niños Héroes; el 14, la Federación de Chiapas a México, y el 15 el Grito de Independencia.

El mandatario apuntó que en esta ocasión, no se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar del 16 de septiembre, pero se harán honores a la bandera, a fin de que no haya aglomeración de personas y no caer en exceso de confianza, ante este virus tan peligroso.

Escandón Cadenas pidió a las chiapanecas y chiapanecos no acudir a fiestas, ni hacer convivencias familiares, para no exponer a los seres queridos a contraer esta enfermedad. “Ahora más que nunca debemos celebrar con sana distancia. Si te cuidas, proteges a tu familia, y así nos cuidamos todos”.

Durante la Mesa de Seguridad, destacó que gracias a la coordinación y compromiso de las autoridades federales, estatales y municipales, las estrategias para garantizar la paz en toda la entidad han dado buenos resultados, y aunado a estas acciones, se ha fortalecido el trabajo que desempeña el personal de salud al procurar bienestar a la población.