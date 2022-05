AMLO dice “no” a enjuiciar a expresidentes

Aunque afirma que votará en contra, pide a población participar en Consulta Popular

Agencias / Diario de Chiapas

A un día de la consulta popular, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, de poder votar, lo hará, pero en contra de que los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sean juzgados.

No obstante, y pese a que viola la veda electoral, llamó a la población a salir a participar y acusó que los que están llamando a no hacerlo no son demócratas.

“Llamo a que la gente participe en la consulta porque se trata de hacer realidad, de convertir en un hábito la democracia participativa (…) Es muy importante acreditar que el pueblo sea tomado en cuenta y que no nos quedemos sólo en la democracia representativa (..) hay que ir a votar.

“Quienes están llamando a no participar pues no son demócratas o nada más lo son cuando les conviene”, reiteró.

En conferencia en las instalaciones de la Tercera Brigada de Policía Militar El Sauz, aseguró que es una vergüenza que el Instituto Nacional Electoral (INE) no esté promoviendo la consulta, por lo que lo acusó de actuar de forma antidemocrática.

Acompañado por el gobernador Quirino Ordaz y por integrantes de su gabinete de seguridad, comentó que mañosamente sus opositores acordaron realizar la consulta para este 1 de agosto y no el mismo día de las elecciones del pasado 6 de junio.

“Decidieron hacerla en otra fecha, mañosamente se quedan callados, no informan. Es una vergüenza que los del INE, que deberían estar difundiendo lo de la consulta, porque se supone que es el organismo encargado de promover la democracia, están en contra de la democracia”.

Señaló que la oposición está reclamando que esta consulta está costando mucho, pero “¿para qué no aprobaron que [se realizara] el día de las elecciones? Era nada más cosa de tener una boleta adicional”.

Pese a que no puede votar en una casilla que no sea la de su domicilio, el Presidente adelantó que, si el domingo se encuentra una casilla por la sierra de Nayarit, votará en contra.

“Hay que participar todos, tenemos que ir. Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra. Si hay una casilla (…) entonces sí. Ya expresé que yo voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión, pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar”, dijo.