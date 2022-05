Anulan elección en Emiliano Zapata

Teech declaró la nulidad de los comicios, ya que 12 casillas fueron incendiadas el 6 de junio; validan votaciones en Solistahuacán, Chicomuselo, Tumbalá, San Fernando, Jitotol y Socoltenango

A. Marroquín / Diario de Chiapas

En sesión pública virtual, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), declaró la nulidad de la elección en el municipio de Emiliano Zapata, vinculando al Congreso del Estado de Chiapas para que en el ámbito de sus competencias emita dentro del plazo legal el respectivo Decreto, en el cual convoque a elección extraordinaria a miembros de Ayuntamiento en el mencionado municipio, y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para los efectos concernientes.

Lo anterior, y por mayoría de votos las magistradas y magistrado indicaron que en virtud de que en dicho municipio se cometieron violaciones generalizadas, ya que 12 casillas fueron incendiadas el día de la jornada electoral y una más el día siguiente, lo que demostró vulneración a los principios de legalidad y certeza en la votación de los electores.

En consecuencia, expusieron que no le asistió la razón al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal, en relación a sus agravios manifestados con la omisión de no realizar la Sesión de Cómputo Municipal; de no entregar la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección; y la omisión por parte del Consejo General del IEPC de capacitar a los integrantes del Consejo Municipal de Emiliano Zapata.

Ante ello, apuntaron que con las Acta Circunstanciadas de los hechos suscitados durante y seguimiento de la jornada electoral, así como la recepción y salvaguarda de los paquetes electorales de la elección a miembros de ayuntamientos, así como Acta Circunstanciada levantada en el Consejo Municipal Electoral 122, solicitada por los representantes de partidos políticos, y Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente del Cómputo Municipal, se acreditó que en el mencionado municipio se presentaron una serie de conductas de forma generalizada, lo cual trajo como resultado la quema de casillas y paquetes electorales de las casillas, y que para tal razón no pudieran contabilizarse las actas de escrutinio y cómputo.

En otros asuntos, los integrantes TEECH declararon la validez de la elección en los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chicomuselo, Tumbalá, San Fernando, Jitotol y Socoltenango.