Apuesta por “revivir” el río Sabinal

A. Marroquín / Diario de Chiapas

El principal reto para quien asuma la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez —en octubre de este año—, será erradicar la violencia, inseguridad y contaminación de la capital, pero sin dejar de lado la rendición de cuentas, aseveró Juan Carlos Cal y Mayor Franco, ex director del Coneculta.

En entrevista exclusiva para el programa “Denuncia Pública”, Cal y Mayor Franco dio a conocer su disposición de sumar por Tuxtla Gutiérrez mediante decisiones inteligentes, sea dentro o fuera del gobierno municipal. “Estoy dispuesto a sumarme a una decisión de inteligencia… diagnosticar la ciudad”.

Lo anterior, lo expuso luego de señalar que la ciudad necesita mejorar en los temas de seguridad, medio ambiente, infraestructura y economía.

Pese a que no todo es malo en la actual administración, el ex funcionario reconoció que “pusieron un poco de orden en las finanzas, están iluminando parcialmente la ciudad, falta mucho por hacer, la pavimentación es desde hace 25, 30 años una deuda histórica con Tuxtla, es insuficiente… el tema de los contenedores ha resuelto un problema de contaminación pero que al mismo tiempo tuvo una denuncia, que a mi juicio se debe de llevar por las vías correspondientes”.

Sin embargo, planteó que como ciudadano, lo que más preocupa y la prioridad debe ser el medio ambiente, ya que se ha descuidado el tema por falta de proyectos, visión y recursos, este último indispensable.

“A mí me preocupa mucho la elección federal, me preocupa y me parece necesario; se han cometido muchos abusos desde la mayoría de Morena… quitaron a los diputados federales la posibilidad de bajar recursos extraordinarios para poder hacer obras importantes, que no pueden salir de los ingresos propios”, dijo.

Para las y los tuxtlecos, comentó que es necesario recuperar el río Sabinal, que con una inversión mínima de 200 millones de pesos podría “revivir”.

“Un proyecto como el río Sabinal… rescatarlo cuesta alrededor de 200, 150 millones mínimo, y eso solo se podía y puede hacer con recursos extraordinarios porque las arcas municipales apenas dan para mantener funcionando bien la ciudad”, estimó.

Además, añadió que Tuxtla “es una ciudad que tiene el mayor índice per cápita de vehículos en todo el sureste del país, vialidades y falta de infraestructura vial, problemas serios de contaminación como el del río Sabinal, delincuencia que se está acentuando en la medida que están creciendo las actividades comerciales”.

Además, Cal y Mayor Franco acentuó la falta de responsabilidad empresarial de las instituciones bancarias por no garantizar seguridad a sus cuentahabientes de la capital chiapaneca.

A lo anterior, destacó que los bancos no cuentan con elementos de seguridad privados, generando que desde el 2018 iniciara una ola de inseguridad con numerosos asaltos y asesinatos por robo de dinero fuera de las empresas.

“Los bancos no tienen seguridad, quieren que el gobierno del estado les mande patrullas… llegó un momento que había una policía pagada por todos nosotros. Ese banco tiene para pagar policías”, lamentó.

Asimismo, cuestionó la responsabilidad social de las y los dueños de estacionamientos públicos de plazas comerciales, quienes no se hacen responsables de los daños y robos de pertenencias en estos espacios, pese a que los usuarios destinan un pago por hora al usar los estacionamientos.

“Los estacionamientos públicos de las plazas comerciales, vimos el año pasado que en plaza Del Sol o en plaza Galerías… y resulta que no nos hacemos responsables dice el ticket, claro que se deben hacer responsables… igual en los OXXO’s”, opinó.

El ex servidor público manifestó que hay que modernizar la administración pública y sanear las dependencias, como es el caso del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, “que tiene números negros”.