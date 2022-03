Carlos Morales, el descarado; quiere reelegirse sin dejar de ser alcalde

· El edil anti demócrata ha impugnado ante el IEPC para no dejar el cargo y contender en su reelección, sin respetar los lineamientos del órgano electoral estatal

M de R/Diario de Chiapas

Sacar ventaja para las próximas elecciones y ser reelecto como presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, eso es lo que ha pretendido Carlos Orsoe Morales Vázquez, para estos comicios electorales, mostrándose como un antidemócrata e inconstitucional.

Los tiempos que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) ha señalado, establece que los presidentes municipales que quieran reelegirse al cargo, deberán separarse de este mismo a partir del 8 de marzo.

Sin embargo, el miserable, sacaventaja, de Carlos Morales, en su afán de continuar en el cargo y tapar los fraudes (como los contenedores con la empresa Veolia), busca por todos los motivos sacar ventaja para ser reelecto en el ayuntamiento capitalino.

Con argumentos sin bases y buscando huecos legales, presentó al órgano electoral del estado una impugnación para que pueda contender a la alcaldía tuxtleca sin dejar el cargo, como lo establece el acuerdo IEPC/CG-A/077/220, para poder contender al cargo de presidente municipal, debe renunciar al cargo 90 días antes de la elección.

Esto, fue tomado por Morales Vázquez como inconstitucional e impugnó al órgano electoral, señalando lo siguiente:

“El Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual determina que para ser electo como integrante del Ayuntamiento, en un caso específico, como presidente municipal, es necesario separarse del cargo 90 días antes de la jornada electoral, lo que se traduce en una franca violación al derecho de ser votado para ocupar el cargo de presidente municipal, para el cual fue electo de manera democrática, violándose con dicha determinación el artículo 115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que, contrario a lo que establece la ley secundaria referida en su artículo 17, no determina como requisito la separación del cargo 90 días antes de la jornada electoral, para el caso de la reelección al cargo de Presidente Municipal que ostento, sino solo determina la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años, es decir, no impone mayores requisitos que los expresamente referidos, de ahí a la norma secundaria del artículo 17 es inconstitucional al conformar al confrontar los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Con tal desfachatez, Carlos Morales busca que le otorguen la participación a la contienda electoral sin dejar el cargo, porque según él y sus abogados del propio ayuntamiento tuxtleco, (los cuales, con el fin de quedar bien con el edil capitalino, realizan este proceso para no perder el trabajo); esta es una violación al dejar el cargo del ayuntamiento capitalino, sin rumbo por 90 días.

SEPARARSE DEL CARGO, UN REQUISITO LEGAL, LE RESPONDE IEPC

En respuesta, el IEPC señaló ante esta absurda impugnación de Morales Vázquez lo siguiente:

“En conclusión, por cuanto hace a la separación del cargo de los presidentes municipales a más tardar noventa días antes de la Jornada Electoral y conservarla hasta la conclusión del proceso electoral en que participen por la elección consecutiva; separación con el Código comicial Local no establece como opcional, sino que la dicta como requisito para poder reelegirse, siendo así obligatoria”.

“Por lo tanto, el solicitante deberá ajustar su actuar al cuerpo normativo, que prevé la separación del cargo, dentro de los plazos debidamente señalados y presentar la licencia respectiva de separación del cargo y obtenerla, si pretende reelegirse por el mismo cargo que ostenta”.

Con estas acciones, Carlos Morales Vázquez, quiere hacer política y campaña a costa del pueblo tuxtleco, quien le dio su voto, pero aún no su reelección, por lo que debe respetar los lineamientos del IEPC.

Si realmente, quiere competir a la presidencia municipal de nueva cuenta, este pelafustán de cuarta, debe hacerlo conforme a las normativas y lineamientos de cualquier otro ciudadano, sin transgredir la ley.

DESVÍA RECURSOS PÚBLICOS CON ABOGADOS DEL AYUNTAMIENTO

Cabe señalar que, Morales Vázquez, está haciendo desvío de recursos públicos, al utilizar al cuerpo jurídico del Ayuntamiento tuxtleco para que lleven este caso ante el órgano electoral, y no una barra de abogados que sean pagados de forma particular.

Finalmente, el repulsivo edil tuxtleco, quiere colgarse de nueva cuenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para ser candidato a la presidencia tuxtleca, cuando en las elecciones de 2018, nunca se dio de alta en el partido, siendo abanderado del Partido Encuentro Solidario (PES), llegando a la alcaldía por una coalición.

Nunca se dijo ser de Morena, a tal grado que, en las reuniones de presidentes municipales de este partido, nunca ha sido llamado porque no tiene una identidad morenista.