En la mira, alcaldes derrochadores

Ainer González / Diario de Chiapas

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas, llamó a los 124 alcaldes y alcaldesas de la entidad a usar adecuadamente los recursos públicos para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, ya que han detectado un mal ejercicio de éstos en algunas localidades.

Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Jucopo, advirtió a los 124 presidentes municipales del estado que la LXVII Legislatura iniciará procedimientos legales en contra de los alcaldes o alcaldesas que estén desviando o haciendo mal uso de los recursos públicos para atender la epidemia.

En contexto, el integrante de la LXVII Legislatura refirió que la prioridad es ayudar con atención médica y alimentaria a la población más necesitada.

“Que quien haga mal uso de estos recursos va a enfrentar la ley, independientemente de los colores todos debemos caminar dentro del marco de la ley, y quien no lo haga fundamentar la denuncia y llamarlo a rendir cuentas… lo justo es que ese recurso regrese al pueblo y más en estos momentos de mayor necesidad”, explicó.

Asimismo, el diputado local invitó a los funcionarios municipales a integrar más fondos para ayudar a la población con alimentos.

“Se tiene que aplicar la ley, hace unos días, también nosotros como Congreso del Estado hicimos una invitación a los alcaldes donde pudieran ellos disponer de sus ingresos propios, pudieran ellos echar mano de tal manera de satisfacer la necesidad alimentaria de la gente”, dijo.

Por otro lado, Toledo Cruz lamentó la postura que han asumido algunos gobiernos municipales en torno a la epidemia del Covid-19, como el de Motozintla, en donde irresponsablemente se ha informado a la población que el virus es falso, poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía.

A esto, añadió que el coronavirus afecta tanto al más pobre como al más rico, enfermedad que no respeta clases sociales, siendo ésta democrática ya que es pareja.

“Lamentablemente, por ejemplo en el caso de Motozintla muy lamentable, nos volvimos nota nacional el hecho de que hayan perifoneado diciendo que es falso lo de la pandemia, y que salieran a la calle, porque eso lo único que hace es poner en riesgo la vida de todos… en el tema de la enfermedad ahí sí hay democracia, ahí sí la enfermedad es pareja, no respeta entre ricos o pobres, no respeta del que sabe al que no sabe”, puntualizó.