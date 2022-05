Entregan apoyos a Prepa 2 de Ocozocoautla

Subrayó que el deseo es brindar espacios dignos y seguros donde las juventudes puedan reforzar de manera práctica los conocimientos teóricos

Lamenta mandatario fallecimiento de la alcaldesa de Capitán Luis Ángel Vidal, y envió un abrazo a familiares, amigos y colaboradores de la presidenta municipal Mónica Sofía Córdova Roblero

Al inaugurar el edificio de laboratorio multidisciplinario, obras de exterior y equipamiento de la Escuela Preparatoria No. 2 del municipio de Ocozocoautla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que el deseo de su gobierno es garantizar espacios educativos dignos y seguros donde las juventudes puedan reforzar de manera práctica los conocimientos teóricos, pues eso les permitirá estar mejor preparadas para alcanzar sus aspiraciones, y ser partícipes del progreso de sus comunidades.

“Estamos convencidos de que la mejor inversión es la educación, porque es una herramienta que va a perdurar toda la vida, y el acervo de conocimientos adquiridos nadie se los va a quitar y lo van a llevar con ustedes. Por ello, nos da mucha felicidad constatar que cuentan con este laboratorio donde realizarán y ejercitarán sus prácticas académicas, lo cual les ayudará a ser grandes profesionistas, pero sobre todo personas más sensibles y humanas con el prójimo”, apuntó.

Sostuvo que aunque Chiapas cuenta con una gran riqueza natural, histórica y cultural, es pobre económicamente, por lo que en esta administración se vigila que no se pierda ningún centavo del presupuesto público y se trabaja con seriedad, responsabilidad, compromiso, honestidad y lealtad al pueblo, para atender las necesidades más sensibles de las y los chiapanecos en materia de educación, salud, seguridad, infraestructura social, entre otros rubros prioritarios.

En ese marco, el mandatario reconoció el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, brinda a la entidad en el rubro educativo, a través de becas a estudiantes de distintos niveles escolares, y el establecimiento de 14 Universidades “Benito Juárez”, las cuales otorgan a las y los jóvenes la oportunidad de continuar con sus estudios profesionales.

Al informar que durante este gobierno, en Ocozocoautla se han invertido 48.5 millones de pesos en el fortalecimiento de la infraestructura en 25 planteles educativos, el director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Enoc Gordillo Argüello, detalló que en la construcción de este laboratorio multidisciplinario se destinaron 3.09 millones de pesos, lo cual responde a un rezago añejo y, de acuerdo con el plan de estudios, será de gran utilidad para el alumnado.

El funcionario dio a conocer que esta institución dispone actualmente de 12 aulas y pasó de un registro de 438 alumnos a 573, lo que significa un crecimiento exponencial del 30 por ciento en su matrícula escolar.

En su intervención, la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, destacó que en Chiapas hay 99 escuelas de nivel medio superior, capacidad suficiente para atender a la juventud, por ello es importante conjugar esfuerzos a fin de que en 2022 se cuente con un presupuesto que canalice de manera directa recursos al mejoramiento de la infraestructura física de estos planteles, que durante muchos años estuvieron en el abandono.

En nombre de la comunidad escolar, Fernanda Hernández Gallegos, alumna del tercer semestre, agradeció a las autoridades por este laboratorio que les ayudará en gran medida a poner en práctica lo que en teoría han aprendido, por lo que reiteró el compromiso de las y los estudiantes de aprovechar todas las herramientas educativas para que, en un futuro, sean personas de éxito.

Finalmente, el alcalde Javier Alejandro Maza Cruz expresó su agradecimiento al gobernador Rutilio Escandón por la construcción de este laboratorio, que es una evidencia más de la voluntad política a favor de la educación en Chiapas, y de ejercer el presupuesto de forma transparente en las necesidades prioritarias; asimismo, dijo que se continuará trabajando en promover más infraestructura educativa para que las y los jóvenes de este municipio tengan un mejor futuro.

Estuvieron presentes: el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas, José Francisco Nandayapa López; la diputada presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, María Reyes Diego Gómez; la presidenta del DIF Municipal, Ana Laura Osorio León; el director de la Escuela Preparatoria Número 2, Alonso Pimentel García; así como alumnos, directivos, administrativos y madres y padres de familia.

LAMENTA RUTILIO ESCANDÓN FALLECIMIENTO DE LA ALCALDESA DE CAPITÁN LUIS ÁNGEL VIDAL

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, junto a las y los integrantes de la Mesa de Seguridad, manifestó sus condolencias por el lamentable fallecimiento de la presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal, Mónica Sofía Córdova Roblero, quien perdió la vida en un accidente.

“Desde la Mesa de Seguridad, todas y todos enviamos un fuerte abrazo a sus familiares, amigos y al pueblo de Capitán Luis Ángel Vidal, por la pérdida de su presidenta municipal, una mujer trabajadora y ejemplar, que estaba cumpliendo con firmeza el deseo de servir a su gente. Descanse en paz”, expresó.

Respecto a la vacunación contra el COVID-19, el mandatario precisó que el proceso de inmunización avanza de manera exitosa, y explicó que, gracias a las gestiones e inversiones de la Federación, Chiapas cuenta con suficientes biológicos, los cuales se aplican de manera universal y gratuita, por lo que exhortó a acudir a los centros de vacunación o recibir a las brigadas domiciliarias a fin de proteger la salud tanto propia como de los seres queridos.

Al destacar que por cuarto día consecutivo la entidad no registra defunciones por COVID-19, sostuvo que, aunque esto es una noticia alentadora, el riesgo por esta enfermedad sigue latente; ante esto, insistió en el llamado a vacunarse, no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales.

Finalmente, el gobernador agradeció el trabajo profesional y comprometido de las autoridades del Consejo de Seguridad en Salud, y reconoció la labor que efectúan las heroínas y los héroes de batas blancas, tanto en las clínicas como en las brigadas que recorren las casas y los negocios, con el objetivo de vacunar a las personas que lo requieran, y detectar casos de coronavirus para brindar atención, tratamiento y vigilancia oportuna.