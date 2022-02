Entregar cuentas claras, pide gobernador a los alcaldes

M de R / Diario de Chiapas

Durante la reunión con presidentas y presidentes municipales que realizarán el Proceso de Entrega-Recepción Municipal 2018-2021, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas les hizo un llamado a cumplir con esta obligación de forma ordenada y de acuerdo con los lineamientos que marcan las instituciones.

Al señalar que llevar a cabo este proceso conforme a la ley evita problemas futuros y da muestra de una administración de recursos transparente y con rendición de cuentas, el titular del Ejecutivo estatal pidió a las autoridades municipales aprovechar las asesorías que en esta materia ofrecen la Auditoría Superior del Estado (ASE) y el Congreso del Estado.

“Si terminan el encargo con pendientes, al rato estaremos en un túnel sin salida, por eso es importante la profesionalización del servicio público. Sean ejemplo de que, cuando hay voluntad, todo puede quedar de manera ordenada y clasificada; que no sea un problema, que represente la solución”, apuntó al afirmar que es importante denunciar a quien no haga bien las cosas, pues el desconocimiento de las normas no exime de responsabilidades.

Les dijo que, si tienen vocación, la mejor manera de seguir vigentes es hacer un trabajo comprometido y honesto para romper con la corrupción y la impunidad, que corresponda a la confianza que les fue conferida: “No importa qué ideología política mantengamos, lo fundamental es que nos sumemos todos en la búsqueda del bienestar del pueblo”.

Luego de explicar las actividades que se desarrollarán en la capacitación para este proceso que será llevado a cabo a finales de septiembre, el auditor superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez, subrayó que este encuentro tiene como finalidad incidir en los trabajos de vigilancia que la ASE implementará junto con las y los alcaldes, a fin de garantizar el suministro oportuno, adecuado y completo de la información a los ayuntamientos electos.

“La entrega-recepción constituye una obligación fundamental en la rendición de cuentas; por ello, como Auditoría Superior del Estado no podemos estar ajenos a este proceso, sino alineados y convencidos de que hay suficiente tiempo para preparar una transmisión ordenada y vigilada”, precisó.

VTras reconocer la iniciativa del gobernador de actualizar la normatividad en materia de fiscalización y rendición de cuentas, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo Cruz, precisó que dicho proceso da seguridad de que la transferencia de bienes e información se realice en tiempo y forma, lo que redundará en una mejor gestión municipal.

En nombre de las y los presidentes municipales, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, ratificó el compromiso de los ayuntamientos de realizar un proceso de entrega-recepción en tiempo y forma, con la responsabilidad que implica, salvaguardando el patrimonio municipal y los recursos financieros para que las administraciones entrantes puedan continuar con la prestación de servicios y ejecución de obra civil y social a la ciudadanía.

Cabe mencionar que las áreas administrativas y financieras de los ayuntamientos participarán, de manera virtual, en una jornada de capacitación, al tiempo que llevarán a cabo la conformación del Comité Interno de Entrega, la elaboración del Calendario y Programa de Trabajo, la integración de la información y documentación a través de los formatos disponibles en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), y la integración de la Comisión Municipal de Entrega-Recepción, entre otros.

Estuvieron presentes: la diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Ana Laura Romero Basurto; así como las presidentas y los presidentes municipales de la entidad.