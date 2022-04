Marchan para exigir despenalizar el aborto

• Feministas se manifiestan en la capital, pero a su paso causan desmanes en los negocios, cuyos propietarios tuvieron que bajar sus cortinas; paredes de locales, una agencia automotriz, una iglesia y cinco cajeros automáticos pintarrajeados, el saldo

Lucy Trejo/Diario de Chiapas

En el Día de Acción Global por la Despenalización y Legalización del Aborto, mujeres feministas se manifestaron sobre la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez.

Como cada 28 de septiembre, integrantes de diferentes colectivos feministas se concentraron en el Parque de la Juventud en punto de las 4 de la tarde. Portaban pañuelos de color verde, pancartas y tambores.

Conforme el contingente avanzó, algunas de ellas, con el rostro cubierto, vandalizaron las paredes de locales comerciales, una agencia automotriz, una iglesia y cinco cajeros automáticos.

Lanzaron piedras que provocaron que se rompieran cristales, al mismo tiempo, hicieron pintas en las que, podía leerse: “Abortar es una opción, decidir es un derecho”; “Aborto Legal Ya”; “Misa-Miso”; “Saquen sus Rosarios de nuestros ovarios”; “Aborto Libre”; “Mujer no es sinónimo de Madre”; “El Aborto es un derecho no un debate”; “Queremos ser hijes deseados, no obligados”; “Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo”.

En entrevista, las feministas pidieron a quienes integrarán la nueva legislatura del Congreso del Estado de Chiapas que, descongelen la propuesta de ley del 20 de mayo de 2020 en la proponen que, a las mujeres chiapanecas se les permita practicarse un aborto de manera segura.

Aclararon que el aborto puede hacerse con tres causales: por malformación congénita, violación o si la vida de la madre está en riesgo.

La marcha finalizó en la entrada principal del recinto legislativo desde donde dieron lectura a su pronunciamiento.