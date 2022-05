Mariana, un año sin justicia

No hay avances en la investigación del asesinato de la médica en Nueva Palestina, Ocosingo, hecho que conmocionó a Chiapas y México; su madre, defensora a ultranza, murió sin poder ver justicia para su hija; el sospechoso puede quedar en libertad en cualquier momento, alertan feministas

Jeny Pascacio / Diario de Chiapas

A un año del feminicidio de la médica Mariana Sánchez Dávalos, en nueva Palestina, Ocosingo, no hay avances en la investigación de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio y el sospechoso puede quedar libre pues solo es juzgado por el delito de hostigamiento sexual.

“Ya no quiero regresar al infierno”, dijo Mariana Sánchez Dávalos a su mamá, semanas antes de aparecer asesinada en Nueva Palestina, Ocosingo, donde sufrió violencia sexual por cinco meses a manos de un compañero de trabajo.

En agosto de 2020, la joven de 24 años inició su servicio social en la comunidad al norte de Chiapas. Entonces también comenzó su pesadilla. Mariana se quejó en diferentes momentos del acoso que sufría por Fernando “N” quien, incluso forzó la puerta de su habitación.

“Mi hija desde antes de noviembre, con mucha inquietud, muy alterada me comentaba que la estaba hostigando uno de sus compañeros de trabajo. Una noche también muy alterada, envió un mensaje de auxilio”, dijo en las primeras declaraciones públicas la madre de la médica, María de Lourdes Dávalos Ábrego.

Mariana se quejó que el hombre no la dejaba en paz, llegaba borracho por las noches e intentaba entrar por la fuerza. “Estábamos viendo qué hacer. Ya estaba muy claro que la jefa de la clínica no la estaba apoyando”.

La noche del 27 de enero de 2021 Mariana Sánchez Dávalos fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente y casi de inmediato la Fiscalía General del Estado de Chiapas resolvió muerte por asfixia.

Tras la noticia, María de Lourdes se trasladó a Chiapas desde Torreón, Coahuila, donde se encontraba laborando. Le tomó 24 horas llegar y en ese tiempo la Fiscalía incineró el cuerpo de su hija sin la autorización correspondiente. “No firmé nada, tampoco ordené nada”.

MUERE LA MADRE

María de Lourdes Dávalos Ábrego, madre de Mariana, falleció en los primeros minutos del 7 de agosto. Sabía de su situación y dijo, “me voy a morir sin que las autoridades resuelvan el caso de mi Mariana”. Cuando María de Lourdes recibió la noticia del feminicidio de su hija, se recuperaba de una mastectomía. Al llegar a Chiapas, en las ruedas de prensa en Chiapas externó su situación de salud y siguió en la lucha por la justicia.

Pero su estado de salud se agravó y murió seis meses después, con el pesar de que los responsables de la muerte de su hija no obtuvieron una sentencia condenatoria.

MANIPULACIÓN DE PRUEBAS

En entrevista con Diario de Chiapas, el asesor jurídico de la familia, Carlos Hugo Tondopó Hernández, explicó que la carpeta de investigación por feminicidio no avanza porque existe apatía por parte de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio de investigar realmente lo que sucedió.

Desde el mes de marzo de 2021 pidieron confirmar entrevistas a los testigos ante los datos de prueba imprecisos y las dudas de cómo se recibieron los testimoniales de la carpeta de investigación, pero no hubo respuesta.

“Resulta muy difícil enderezar una carpeta de investigación cuando desde el inicio hay violaciones graves que hacen muy difícil que pueda llegar a tener éxito”.

Las principales violaciones fue incinerar el cuerpo de Mariana, no preservar el lugar de los hechos, además de la falta de personal especializado para llevar a cabo los dictámenes periciales en el momento que se tuvo que realizar.

“La opacidad de la fiscalía para acordar que entrevistemos a 25 testigos que integran la carpeta para que como asesores podamos cuestionarlos respecto. No se trata de destruir una carpeta, pero tampoco se trata de construir mentiras”, enfatizó el abogado.

Por ejemplo, el pericial no dictaminó la altura del lazo del que pendía Mariana; o si la viga o la regla que tenía podía soportar su peso sin quebrarse; cómo Mariana alcanzó el lazo o dónde estaba el medio para realizarlo; por qué el cadáver estaba hincado.

“Ni siquiera las rodillas tienen alguna herida en caso de que ella se haya aventado. Estamos tal vez en un supuesto de manipulación de datos de prueba”.

Para Tondopó Hernández, la procuración de la impartición de justicia cambiará cuando parta del derecho humano a la verdad, “y lo más triste que hay un desprecio a la investigación de asunto de feminicidio que quieren presentar como suicidio”.

El tema del feminicidio de Mariana apunta a un acto de impunidad por un desaseo en las investigaciones ministeriales. La Fiscalía de Chiapas tiene la recomendación 74/2021 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) por no preservar el lugar de los hechos.

Pero “difícilmente podrán llegar a una conclusión y determinar qué persona privó de la vida a Mariana”, lamentó.

La conclusión de la CEDH fue violaciones a los derechos humanos desde el momento que a Mariana le fue asignada la zona de Ocosingo, por ello las recomendaciones también fueron dirigidas a la Secretaría de Salud de Chiapas y UNACH.

Y la Máxima Casa de Estudios para efecto de adecuar algunas normas y realizar programas para salvaguardar los derechos humanos los estudiantes que brindan el servicio social.

En febrero los abogados de la familia tienen una audiencia por el delito de hostigamiento sexual que sigue Fernando “N”, el principal sospechoso del feminicidio.

En razón de que la mamá de Mariana falleció, ahora su tía, Elda Guadalupe Dávalos Ábrego tiene la calidad de víctima indirecta y junto a Tondopó Hernández dan continuidad a los procesos.

“Es importante destacar que la fiscalía ha tenido una actitud pasiva en este asunto, y no ha realizado los actos de investigación conforme a derecho, no ha impulsado el asunto para llegar a la persona que resulte responsable. Hasta este momento no se ha determinado la carpeta de investigación”.

La Fiscalía debe investigar a la brevedad, “no dejemos en el olvido el asunto de Mariana que le duele a todo México. Con un suicidio se acaban las investigaciones y el Estado no realiza ningún esfuerzo ni gastos. Pedimos que las muertes de mujeres se investiguen con profesionalismo”.

La pérdida de la vida de Mariana Sánchez Dávalos representa un parteaguas del tratamiento que dado a todos médicos pasantes e internos en cuento a su relación con la Secretaría de Salud y las Universidades.

“Ojalá haga recapacitar a las autoridades porque son las garantes de la vida de los médicos que llegan a los lugares recónditos a prestar sus servicios, porque siguen siendo estudiantes”.

CRONOLOGÍA

Desde el 2 de febrero de 2021, las colectivas feministas de la UNACH se unieron con todas las carreras para manifestarse de manera virtual y presencial para exigir justicia por el feminicidio, por las condiciones de los estudiantes de servicio social y por las más de 300 denuncias de acoso sexual que existen en las distintas facultades.

El 6 de febrero elementos de la Policía Estatal de Chiapas detuvieron a la médica Analí “N”, doctora a cargo de la Clínica de Nueva Palestina, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad cometido en agravio de Mariana.

Aunque escuchó la queja, Analy “N” solo cambió de turno al agresor sexual y mandó a Mariana a descansar tres días para que ‘olvidara’ el problema.

El mismo día, la Secretaría de Seguridad y Proteción Ciudadana (SSPC) a nivel nacional, exigió al gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General del Estado esclarecer el feminicidio.

La dependencia federal envió a la entidad a una comisión integrada por personal de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para apoyar la investigación y hacer recomendaciones específicas a las autoridades responsables del caso.

El 8 de febrero la Fiscalía de Chiapas cateó y acordonó el domicilio del presunto agresor que estaba prófugo de la justicia.

Para el 9 de febrero la subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud, Mariana Lazos Salgado, fue cesada de su cargo, de acuerdo con un documento sellado por la Secretaría de Salud de Chiapas.

El oficio 1S/DG/SAJ/DCA/5003/2021 firmado por el titular José Manuel Cruz Castellanos, no especificó las razones de la decisión.

En la conferencia mañanera del 10 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría impunidad en el asesinato, “ya se está actuando, ya ha habido destituciones, ya se tiene identificado a presuntos responsables y están abiertas las investigaciones y no hay impunidad para nadie, ni en este caso ni en ningún otro”.

El 13 de febrero la directora del Centro de Salud de Nueva Palestina, Analy “N” fue vinculada a proceso como presunta responsable del delito de abuso de autoridad agravado.

Para el 18 de febrero Fernando “N”, identificado por hostigar de manera sexual a la médica Mariana y principal sospechoso de su feminicidio, fue detenido por la Fiscalía, tras entregarse de manera voluntaria en el municipio de Ocosingo.

La médica denunció ante las autoridades, Salud y la UNACH, la violencia sexual de parte del ahora imputado, que tiene antecedentes de agresión sexual desde 2014.

Un día después, un Juez de control del estado de Chiapas dictó la medida de prisión preventiva a Fernando “N” y el 24 del mismo mes fue vinculado a proceso por el delito de hostigamiento sexual, pero no por feminicidio.

En todo ese tiempo la madre de Mariana, María de Lourdes Dávalos Ábrego, realizó varias ruedas de prensa y posicionamientos públicos para denunciar malas prácticas de la Fiscalía.