Planear Presupuesto 2022 de manera responsable

· En el marco del Día del Burócrata, reconocen a las y los trabajadores del Gobierno del Estado

M de R / Diario de Chiapas

Durante la reunión de Gabinete Legal y Ampliado que se realiza de manera quincenal con el objetivo de fortalecer las estrategias de trabajo a favor del pueblo de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas instruyó a titulares de las dependencias estatales a planear de manera responsable el presupuesto para el 2022, a fin de sacar adelante las iniciativas más sensibles de la sociedad y evitar sanciones.

Señaló que de no planear o invertir correctamente, se cae en subejercicio, lo cual, dijo, es muy grave, ya que la Federación puede pedir que se regrese el presupuesto, que tanta falta hace, y llamar a cuentas por no cumplir dicha responsabilidad. “Pongámonos a trabajar con seriedad, cuidando el recurso del pueblo. Las guías son los planes Nacional y Estatal de Desarrollo, y si tienen dudas, acudan a las secretarías de Hacienda y de la Honestidad y Función Pública”.

En el marco del Día del Burócrata, el jefe del Ejecutivo estatal envió un saludo fraternal a todas y todos los trabajadores del Gobierno del Estado de Chiapas, a quienes pidió continuar con un desempeño honesto y eficiente en los diferentes rubros que se atienden en beneficio de las y los chiapanecos.

Respecto al manejo de la pandemia de COVID-19 en la entidad, el mandatario mencionó que, aunque se está conteniendo la enfermedad a través de un trabajo esforzado del personal de salud que camina casa por casa y atiende a los pacientes de manera profesional y humana en los hospitales, la cepa Delta es muy peligrosa, pues infecta tanto a jóvenes como a mayores, principalmente, a quienes no se han vacunado, por lo que no hay que confiarse.

De esta forma, convocó a continuar con las medidas de higiene y sana distancia, así como a aplicarse la vacuna porque este biológico está salvando vidas; llamó, especialmente, a las y los jóvenes a convencer a sus familiares que no lo han hecho, así como a seguir cuidándose. Además, reconoció al Gobierno de la República porque cada semana envía nuevas dosis para atender esta necesidad imperante, y tan sólo este jueves arribaron más de 121 mil vacunas.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, exhortó a las y los titulares de las entidades y dependencias a coordinarse con sus equipos de trabajo y estar pendientes de los registros presupuestales y su planeación adecuada, para no tener que retornar recursos, sobre todo, ante la emergencia sanitaria. Además, les solicitó cumplir en tiempo y forma con lo que les corresponde en cuanto al proceso de entrega de la cuenta pública al Congreso del Estado.

Al presentar el panorama epidemiológico por el COVID-19 en el mundo, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que, aunque Chiapas ocupa el lugar 32 a nivel nacional por tasa de incidencia y número de casos, se continúa con las siete estrategias básicas para mitigar los contagios, mediante las brigadas casa a casa, la Campaña “No me confío, me vacuno, me protejo y me sigo vacunando”, el plan de reforzamiento de vacunación y el monitoreo de enfermedades respiratorias y detección de cepas nuevas de COVID-19.

Informó que con corte al jueves 29 de julio, en los recorridos casa a casa se llevan 3 mil 777 casos detectados entre el primer y cuarto día que inician con los síntomas de la enfermedad, por lo que es fundamental que la sociedad continúe aplicando las medidas preventivas para evitar un repunte de contagios y una alta ocupación hospitalaria, toda vez que ante la cepa Delta de COVID-19 se ha detectado un ascenso de contagios en personas menores de 45 años.