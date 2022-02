Reiteran llamado al diálogo para lograr la paz

• Ante lo ocurrido en Venustiano Carranza, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones para que este lamentable hecho no quede impune

M de R / Diario de Chiaspas

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado respetuoso a los pueblos y comunidades de Chiapas a privilegiar el diálogo, el acercamiento y uso de la razón para resolver cualquier problemática o diferencia, así como evitar las confrontaciones, la violencia, los rencores y enconos entre hermanas y hermanos, a fin de avanzar en la construcción de una nueva cultura de respeto, paz y armonía entre las presentes y futuras generaciones.

Tras los hechos violentos ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza, por parte de las organizaciones campesinas Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé de los Llanos, el mandatario informó que las autoridades competentes se encuentran realizando las investigaciones para que este lamentable acontecimiento no quede impune, y explicó que las instancias federales, estatales y municipales trabajan en unidad con el objetivo de resolver conforme a Derecho y de forma pacífica este añejo conflicto.

Subrayó que los enfrentamientos y bloqueos de carreteras no abonan a la reconciliación y al establecimiento de una relación de respeto, por el contrario, hacen más profunda la molestia, pues además de afectar a la población, sobre todo a los sectores más vulnerables, se retrasa el progreso, desarrollo y bienestar de las familias, tanto de Venustiano Carranza como de los municipios de la región.

Respecto a la Jornada de Vacunación anti COVID-19 en la entidad, Escandón Cadenas precisó que el proceso de inmunización a las personas de 50 años en adelante avanza en diferentes municipios, al tiempo de indicar que las vacunas siguen arribando, lo que permite continuar con la protección a la salud de las chiapanecas y los chiapanecos sin distinción, y recordó que este medicamento es universal y gratuito.

Finalmente, destacó que Chiapas va bien en el control y combate de la pandemia, ejemplo de ello es que por ocho días consecutivos no se registraron defunciones por COVID-19, no obstante, pidió a la población, aunque hayan recibido la vacuna, no bajar la guardia, mantener la actitud responsable y seguir con las recomendaciones preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene.