Suspenden negocios por no cumplir protocolo

Manuel Morales / Pichucalco

La Secretaría de Salud a través del área de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha suspendido a 6 empresas sus actividades por no acatar las indicaciones sanitarias contra el COVID-19.

Los motivos, no tenian gel antibacterial, el personal no usaba cubreboca, y no se cuidaba la sana distancia.

Funerarias, tiendas de telefonía, farmacias, tortillerías, entre otras, fueron las empresas que vieron suspendidas sus actividades.

Las inspecciones a empresa grandes y medianas para verificar el cumplimiento de las dispociones emitidas por la Secretaría de Salud relativos a la emergencia sanitaria por COVID-19, es decir, verificar que las actividades de las empresas que están operando cumplan con la norma.

Las multas que pueden imponer las autoridades por violaciones a las instrucciones sanitarias son variadas, y de igual forma a las empresas que dejan desprotegidos a sus empleados.

En las inspecciones que realizó la Cofepris encontraron qué el personal no contaba con crubeboca, gel antibacterial y sanitizante para recibir a sus clientes. Por ello a estos negocios le fueron suspendidas sus operaciones. No obstante, todavía no se imponen multas.