Tuxtla, “camino al matadero”

La ambición que ha mostrado el alcalde Carlos Morales Vázquez llevará, sin duda alguna, a provocarle grandes problemas de salud y económicos a la población de Tuxtla Gutiérrez. Lo anterior porque ha autorizado que se abran desde ya, los comercios donde se venden bebidas embriagantes disfrazados de restaurantes.

Primero, el haber dado “luz verde” para que los comercios vuelvan a “la normalidad” puede generar el aumento desmedido de casos de coronavirus al provocar que las reuniones en restaurantes se “normalicen aun con todo y medidas sanitarias”.

Y por el otro lado, problemas económicos porque las personas que enfermen ponen en peligro su estabilidad monetaria y patrimonial, pues se ha comprobado que quien contrae coronavirus tiene que invertir grandes cantidades para salir adelante en la compra de medicamentos.

Con fecha 13 de julio, un oficio que firma el director de Verificaciones y Clausuras del Ayuntamiento de Tuxtla, Roberto Mijangos Nucamendi, da el consentimiento para que desde ayer 14 de julio se pueda brindar el servicio en todo tipo de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, esta “buena noticia” no fue pareja, pues mientras a los restaurantes con venta de cerveza, vinos y licores se les autoriza, a los bares diurnos, cantinas, cervecerías y centros botaneros, sólo podrán prestar el servicio para venta de alimentos con entrega a domicilio o para llevar.

La medida no sólo es cuestionable por selectiva, sino porque el alcalde Carlos Morales Vázquez se desentiende de que no hay en realidad una indicación de la autoridad federal o estatal para abrirse de capa, ya que incluso el gobernador de Chiapas ha insistido en que debe prevalecer el cuidado quedándose en casa para no contribuir en los contagios.

Además, en esta misma edición, especialistas comentan que sería ideal continuar con la sana distancia pues Chiapas se encuentra en un momento crítico de la trasmisión del virus y por tanto, sería difícil lograr la inmunidad colectiva. Sin embargo, estas medidas son pasadas por “el arco del triunfo” por la autoridad municipal.