Denuncian maltrato en Centro de Salud

Ramiro Gómez / Malpaso

Pacientes del Centro de Salud de Raudales Malpaso exigen a la Secretaría de Salud atienda y resuelva el maltrato y la desatención que reciben todas las personas que llegan a consulta a este centro de salud del municipio de Mezcalapa.

Doña Francisca Cordero expresó que el centro de salud brinda un pésimo servicio y pide la destitución de todo el personal que labora en esta institución de salud, así mismo, Concepción Aguilera Castañeda coincide en que brindan mal servicio a la mayoría de las pacientes y el personal que labora posee un carácter insoportable.

En días pasados, doña Martha acudió al servicio de salud, al darse cuenta que no la querían atender, tuvo que buscar alternativas para atender su salud, y enfurecida expresó: “mejor me voy, si no me mata el dolor me mata el hambre de tanto esperar y no ser atendida, me voy con un particular, aquí no me quieren atender”, inmediatamente tomó sus documentos, los entregó a su acompañante e inmediatamente dejaron el espacio donde esperaban su turno para ser atendida.

Conrado, con hipertensión arterial, es otro de los pacientes que tuvo que pasar por una situación similar, “llevo dos días viniendo a que me tomen la presión y nada, esto no se puede tolerar, ayer me dijeron que había parto y no me podían atender, tarde hora y media y me fui; hoy me dice la enfermera que espere tantito, 20 minutos, que hay una urgencia, después de 45 mejor me voy”, declaró el afectado.

Son casos que se presentan de manera cotidiana afirman las denunciantes. Karina Aguilar del municipio de Mezcalapa escribió en su cuenta de redes sociales, “igual hicieron con mi hija, que no la podían atender por ser menor de edad, ahora me encuentro en Coita, se supone que tenemos un centro de salud, debería ser para que nos apoyen”, denunció.

Ante estas denuncias y la falta de atención, los pacientes piden la intervención de las máximas autoridades de salud para destituir a todo el personal del Centro de Salud de Malpaso.