No habrá clases sin órdenes de comisión

Janet Hernández / San Cristóbal

Maestros de Educación del Nivel Indígena (NEI), aseguraron que mientras no se emitan las 359 órdenes de comisión, no retornarán a clases el próximo 30 de agosto.

En conferencia de prensa realizada la mañana de este viernes en la Plaza Catedral, dieron un ultimátum a las autoridades educativas para que se den las cadenas de cambio a los docentes y puedan retornar a clases presenciales.

Expresaron que no se harán responsables de la salud de los niños y respetarán la decisión de los padres de familia que no envíen a sus hijos a la escuela. “Hay un consenso nacional, nosotros haremos la consulta con padres de familia y seremos respetuosos pero no nos haremos responsables de la vida de los alumnos”.

“El estado debe asumir la responsabilidad de todos los espacios educativos, deben de mandar el material de limpieza y sanitización, los padres de familia no deben cargar con los gastos que se generen, ya que es responsabilidad del estado y de la federación, hay una clave presupuestal para cada año y para eso deben destinar el recurso a las escuelas más vulnerables de la zona indígena”, indicaron

Finalmente, dijeron que el 23 de agosto tendrán una reunión a las 12:00 del día con las autoridades educativas en Tuxtla Gutiérrez, “esta fecha es el ultimátum que les damos para que nos digan cuando se emitirán las órdenes de cambio”.