Retornan a sus viviendas

Janet Hernández / SCLC

Este jueves retornaron a sus viviendas las seis familias integrantes de Las Abejas de Acteal del barrio “Río Jordan”, en la Colonia Miguel Utrilla Los Chorros, quienes desde hace un año con nueve meses sufrieron desplazamiento forzado por su convicción en la resistencia civil y pacífica.

Así lo informó la organización Las Abejas de Acteal quien indicó que un anciano, una anciana, hombres, mujeres, adolescentes, niñas, niños y bebés, regresaron a sus hogares, a pesar de que el pasado 28 de abril del presente, intentaron oponerse pensamientos que nada tienen que ver con la paz y el respeto.

A través de un comunicado señalaron que los desplazados por fin pudieron recuperar sus tierras, cafetales y sus casas que por derecho les corresponde.

Mencionaron que los motivos del desplazamiento forzado registrado el 10 de agosto del 2019, fue el de no aceptar una obra de drenaje y nm un cargo de comité de clínica de salud, a pesar de que existían acuerdos de quienes no usan este servicio no están obligados a ocupar cargos al respecto.

Agregaron que después de casi dos años de búsqueda de diálogos y posibles soluciones entre las autoridades comunitarias del barrio “Río Jordán”, el Ayuntamiento de Chenalhó y Las Abejas de Acteal, para que este conflicto se resolviera, finalmente así sucedió.

“Nuestros compañeros desplazados del barrio “Río Jordán”, tomaron un acuerdo en participar en la obra de drenaje, pero en los cargos de comité de clínica de salud no van a colaborar porque no usan dicho servicio, estos acuerdos están estipulados en un acta de acuerdo firmado entre las partes involucradas y así se evite que en esta comunidad se vuelvan a cometer violaciones a los derechos humanos en contra de ellos”, expresaron.