Amarran, golpean y desnudan a presuntos ladrones 

Tremenda golpiza les propinaron a dos sujetos tras ser sorprendidos robando mercancías en el mercado de artesanías en Santo Domingo, la tarde de este lunes en San Cristóbal de Las Casas.

Alrededor de las 19:30 horas, dos personas del sexo masculino fueron sorprendidos por los locatarios robando artesanías en Santo Domingo, por lo que les dieron una golpiza para luego obligarlos a caminar descalzos y semidesnudos

Los presuntos ladrones de artesanías, al ser sorprendidos robando en unos de los puestos instalados en el lugar, más de 100 artesanos entre gritos señalaban que los ladrones que operan en esta zona deben de ser castigados por usos y costumbres.

Por lo que decidieron amarrarlos, golpearlos, y hacerlos caminar descalzos y semidesnudos, por las calles de Santo Domingo para que la población vea quienes son los que llegan a delinquir en esa zona y en los mercados de San Cristóbal.

Los presuntos delincuentes a gritos pedían clemencia hacia los artesanos enardecidos, “ya no me peguen por favor, ya no volveré a robar, suéltenos se lo suplicamos, por piedad déjanos ir”.

Después de recibir el castigo correspondiente por usos y costumbres, fueron entregados a la Policía Municipal, quienes los trasladadaron a las instalaciones de la corporación.