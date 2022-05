Maestra es agredida durante clase en línea

Agencias / Diario de Chiapas

Una maestra fue golpeada mientras transmitía su clase en línea de la materia de inglés de la Escuela Preparatoria Plantel “Dr. Angel María Garibay”, perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

El hecho sucedió mientras la profesora daba su clase y al llegar su pareja comenzó a reclamar que había tomado su equipo de cómputo.

“O sea, mi computadora no me la agarras. ¡Hija de tu puta madre! Me chingaste el puto ratón!”, le gritó el hombre. Mientras ella le contesta: “¡Ya voy, ya voy, ya voy. ¡Déjame cortar la clase, déjame cortar la clase! Ya escucharon, ¡déjenme avisarles!”.

Después de escuchar lo sucedido, los estudiantes cuestionaron si la maestra estaba bien, pero no obtuvieron respuesta.

Además, denunciaron la situación al publicar un video del fragmento en el que el esposo se escucha que la golpea.

La UAEM calificó como “lamentable” lo ocurrido con la docente, aseguró que se encuentra bien y que ya le brindan acompañamiento psicológico, también se comprometió a estar al pendiente de lo que necesite la docente.