5 mil elementos para plan DN-III por Huracán “Delta”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el titular de la Secretaría de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, y la directora de Protección Civil, Laura Velázquez, viajarán a Quintana Roo para atender la llegada del huracán ‘Delta’, «hemos estado desde ayer dándole seguimiento y en comunicación con el gobernador», por lo que se aplicará el Plan DN-III con la participación de 5 mil elementos.

«Ojalá pierda fuerza el huracán o cambie su rumbo. Es importante que la gente atienda las recomendaciones: en las partes bajas hay que salirse, salir a refugios, vale más prevenir y hay tiempo todavía. De acuerdo a las predicciones va a azotar, va a pegar más fuerte, hasta la noche, hasta la madrugada del miércoles, tenemos todo el día para prevenir», dijo.

México se aproxima a 10 semanas consecutivas con disminución de COVID-19

Durante la presentación del Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó que México suma 128 días de ‘nueva normalidad’ y detalló que se han acumulado nueve semanas consecutivas de disminución de intensidad epidémica de covid-19, «estamos en este momento posiblemente en 10 semanas consecutivas».

El funcionario aclaró que entre el 4 y 5 de octubre no ocurrieron 2 mil 700 muertes por covid-19, sino que se mantienen 310 decesos por día, «no es así, afortunadamente no tuvimos esa cifra récord de muertes, tuvimos lo que generalmente tenemos que está en promedio en 310 defunciones por día; afortunadamente en la interpretación técnica son cada vez menos por día».

SRE ha repatriado a más de 17 mil mexicanos varados por COVID-19

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que se han repatriado a 17 mil 744 mexicanos varados ante la pandemia de covid-19, principalmente de Colombia, Perú, Argentina y Francia, «obviamente como no hubo restricciones de Estados Unidos y Canadá no aparecen esos países, pero su hubiese habido, pues probablemente los números cambiarían».

Quienes reciben apoyos no esperarán ni un mes: AMLO sobre fideicomisos

López Obrador pidió comprensión a los beneficiarios de fideicomisos que propone extinguir y aseguró que «ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos y les pedimos que tengan comprensión porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no lo necesiten o no justifiquen el apoyo, que solo es por influyentismo, que no haya aviadores».

Aeropuerto en Tulum se va a inaugurar en 2023: AMLO

El Presidente afirmó que la construcción del aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, estará a cargo del Ejército y comenzará a principios de 2021 para concluir en 2023, «vamos a comenzar yo creo que a principios del año próximo, ya a trabajar, porque lo vamos a inaugurar en 2023, ya es un hecho que se va a llevar a cabo». Destacó que para el desarrollo del sureste de México se combinará el Tren Maya con una red de aeropuertos, «ademas, ahí va a estar el Tren Maya, se va a integrar toda esa región de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, es todo un desarrollo para el sureste, ya vamos a hablar del proyecto en general».

Y adelantó que visitará este fin de semana el sur del país para atender la emergencia por el huracán ‘Delta’ y supervisar las obras del Tren Maya, «voy a todos los tramos, voy Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y voy a demás porque ahora está lo de la amenaza del huracán y la semana que viene voy a Oaxaca Chiapas y Tabasco. Quiero ir a la presa Peñitas porque vamos a tomar decisiones para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de Tabasco».

México busca cumplir acuerdo de agua con EU, sin apoyo de Chihuahua: AMLO

El mandatario mencionó que México busca cumplir con el acuerdo de agua con Estados Unidos sin el apoyo de Chihuahua, «no es la gente, es la cúpula, los intereses, los que están utilizando este asunto delicadísimo con propósitos electorales. Sí se causa un daño porque todos los otros estados ya cumplieron y no hemos podido terminar de entregar toda el agua del convenio porque falta lo de Chihuahua, de todas maneras estamos buscando la forma de que se cumpla aun sin esta cooperación, este apoyo».

