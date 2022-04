Gobierno sin propuesta tiene a Tuxtla en la desesperanza

El político y empresario, Willy Ochoa, manifestó que los habitantes enfrentan una situación tan difícil, que aumentar los impuestos solo traerá más problemas

Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez enfrenta una realidad desesperanzadora este año, como resultado de tener un gobierno que “evidentemente está separado de los habitantes”, sin ideas ni capacidad para enfrentar la crisis económica que trajo la pandemia de coronavirus, opinó el político y empresario, Willy Ochoa.

Unos días después de haber enviado una carta al Congreso del estado, en la que pidió sensibilidad y ofreció estrategias para enfrentar esta crisis; alertó de que Tuxtla es la segunda ciudad del país con más desempleados, y el 50 por ciento de sus habitantes vive en pobreza.

Palabras que la gente puede corroborar al ver que hay cientos de cortinas cerradas, establecimientos en renta o que se rematan, porque siete meses después de haberse declarado la emergencia sanitaria, el Ayuntamiento no ha hecho más que rechazar las peticiones de los micro y pequeños empresarios.

En un contexto así, reprobó que Carlos Morales Vázquez busque el camino más fácil: aumentar el cobro de los impuestos para el 2021, cuando este año cientos de familias se quedaron sin una fuente de ingresos.

Familias a las que no se ha dirigido, a quienes no consulta, no escucha y no da opciones “cómo es posible que ahora que gobiernan no tengan propuestas y seamos los ciudadanos los que veamos la manera de salir adelante”, señaló.

En una entrevista exclusiva para Diario de Chiapas, fue contundente al comentar que los habitantes no pueden quedar a la deriva; “vamos a buscar las instancias judiciales para defender el interés común”, dijo en referencia al proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, que envió el Ayuntamiento al Congreso estatal.

Proyecto que anteriormente calificó de imprudente, falto de sensibilidad y una muestra de que la autoridad “vive una realidad ajena al resto de la población”, razón por la que pidió a los diputados votarlo en contra.

También en esa misiva, que dio a conocer hace unos días, expuso propuestas como adicionar nuevamente la exención en el pago por el servicio de agua en las escuelas públicas; considerar un pago diferido en meses sin intereses de cuotas y tarifas; ampliar los porcentajes de descuentos por pagos atrasados y adicionar un programa de austeridad para reducir gastos sin despidos y sin reducción de salarios.

“Seguiré manifestando que no es momento de cargar más sobre muchas familias que están en el desamparo. Desempleo, inseguridad, falta de dinero, han estado presentes durante esta pandemia, y yo espero que la autoridad municipal sea solidaria, porque no estamos pidiendo caridad, sino tener la sensibilidad para entender el momento que vivimos”.

Celebró que ante la apatía del Ayuntamiento otras voces estén entendiendo la responsabilidad que enfrentan, no obstante, pidió que no encaucen esto para fines personales; “ahora es tiempo de ser solidarios, primero hay que pensar en la preocupación de los habitantes y después en el 202