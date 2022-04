Otros deben irse de Morena, yo no: Muñoz Ledo tras llamar hipócritas a diputados

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena, negó que tenga intensiones de irse de ese partido, sostuvo que quienes se tienen que ir “son otros”, luego de que este martes llamó a sus compañeros de bancada “lambiscones” e “hipócritas” y rechazó que sea víctima de “ninguneo”.

En conferencia de prensa para anunciar que organizará una relatoría en materia de municipalidad, el legislador habló sobre lo ocurrido en la sesión de este martes, en la que, durante la discusión en lo particular, del dictamen que eleva a rango constitucional las becas escolares y las pensiones para adultos mayores, llamó lambiscones e hipócritas a sus correligionarios luego de que votaron en contra de su propuesta.

Luego de este desencuentro y otros con sus correligionarios, Muñoz Ledo fue cuestionado sobre su permanencia en las filas de Morena o si está valorando su salida del partido, al respecto, descartó cualquier intención de renunciar y aseguró que son otros los que deben salir, pero no él.

“Yo no tengo la menor intensión, la menor intensión, si se van que sean otros, te estoy dando el ejemplo histórico, duramos años en la oposición dentro del PRI, ganamos el derecho a disentir, discutíamos, sacamos a dos presidentes del partido”, señaló.

En tanto, también se le preguntó si se siente “ninguneado” o ignorado en la bancada mayoritaria, luego de que además de que su reserva al dictamen del cuarto constitucional fue rechazada este martes, se tiene congelada en la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias el dictamen para crear un nueva Ley General del Congreso.

Muñoz Ledo rechazó que sea ninguneado en San Lázaro por la bancada de Morena y reiteró que no se va de ese partido, porque él la fundó.

“Ninguneo es no tomar en cuenta a nadie, te aseguro que aquí nadie me ningunea, no es cierto, me acuerdo de Octavio Paz, en el Laberinto dice –todo soporta un mexicano, menos el ninguneo- No soy víctima del ninguneo, quizá sea lo contrario”, recalcó.

Vía: Milenio.