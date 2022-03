Volvería a saludar a la mamá de ‘El Chapo’, dice AMLO ante críticas de Calderón

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que volvería a saludar a la mamá de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de que el expresidente Felipe Calderón aludiera a este hecho y acusara al mandatario de persecución política.

“Ayer se enojó el presidente Calderón conmigo, ¿yo qué culpa tengo?, si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos”, dijo el presidente López Obrador en alusión al caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón y que está detenido en Estados Unidos, acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“García Luna fue su secretario de Seguridad Pública (de Felipe Calderón) y todos los que están siendo señalados ahora, Palomino, Pequeño, hasta los premiaba”, dijo López Obrador.

El presidente López Obrador hizo referencia también a las críticas de Felipe Calderón en torno a la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, durante un operativo en Sinaloa.

“Que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera, pues la volvería a saludar, ahora ya no de mano porque no puedo, ¿pero cómo no voy a saludar a una anciana. Que se liberó al hijo de Guzmán Loera, pues sí, yo tomé la decisión porque no quise que perdieran la vida cientos de personas. Eso lo asumo”, dijo el mandatario.

Agregó que Felipe Calderón debe decir todo lo que sabe de Genaro García Luna porque fue su secretario de Seguridad Pública.

Con información de: Noticieros Televisa