Cancelan por primera vez el musical de Navidad de Radio City por COVID-19

El Informador

Con información de EFE

El espectáculo de Navidad del Radio City Music Hall de Nueva York, una de las principales atracciones turísticas de la Gran Manzana en esas fechas y conocido por sus bailarinas, las Rockettes, fue cancelado por primera vez desde que se inauguró en 1933 debido a la pandemia de coronavirus.

“Lamentamos que la producción para 2020 del ‘Christmas Spectacular protagonizado por las Radio City Rockettes’ (…) haya sido cancelada debido a la continua incertidumbre asociada con la pandemia de COVID-19”, dijo en una nota MSG Entertainment, la compañía propietaria de esa sala de conciertos, que devolverá el importe de las entradas, pero que ya puso a la venta las de 2021.

El tradicional “show” de las Rockettes iba a celebrarse del 6 de noviembre al 3 de enero, lo que deja entrever las sombrías previsiones de negocio de la ciudad de Nueva York en fechas que habitualmente son de gran afluencia turística, a lo que se añade que todos los espectáculos teatrales de Broadway también permanecerán cancelados hasta principios de 2021.

La empresa MSG Entertainment es una escisión de la compañía Madison Square Garden Co., que en abril debido a las dificultades económicas de la pandemia decidió separar sus negocios de entretenimiento y de deportes, pasando a llamarse MSG Sports.

Según el diario local New York Post, MSG Entertainment planea despedir a 350 personas, en torno a un tercio de su plantilla; mientras que el brazo deportivo, MSG Sports, que es dueño de los equipos New York Knicks y New York Rangers, planea recortar 50 trabajos, o un 15 % de su plantilla.

Un representante de las dos firmas indicó que es una “decisión difícil” pero también “un paso necesario para proteger el futuro a largo plazo” hasta que Radio City Hall y el Madison Square Garden puedan abrir sus puertas y se establezca “una fecha de retorno de los eventos en directo”.

Tras conocerse el anuncio, las acciones de MSG Entertainment bajaban un 0.25 % en bolsa y las de MSG Sports subían casi un 1 %.